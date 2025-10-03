A hatvanéves hevesi tűzoltó miniszteri köszöntésben részesült

október 3., péntek

Dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredes hatvanadik születésnapját ünnepelték. Az ezredest miniszteri köszöntésben részesítették.

Heol.hu

Dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredest Dr. Pintér Sándor belügyminiszter hatvanadik születésnapja alkalmából miniszteri köszöntésben részesítette, valamint ajándéktárgyat adott át neki - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: Heves VMKI

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az ünnepelt ezredes kerek évfordulóján túl több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenységét is elismerték, a festményt pedig Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a vármegyei katasztrófavédelem vezetője adta át - írják.

Forrás: Heves VMKI

 

 

