A hatvanéves hevesi tűzoltó miniszteri köszöntésben részesült
Dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredes hatvanadik születésnapját ünnepelték. Az ezredest miniszteri köszöntésben részesítették.
Dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredest Dr. Pintér Sándor belügyminiszter hatvanadik születésnapja alkalmából miniszteri köszöntésben részesítette, valamint ajándéktárgyat adott át neki - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Az ünnepelt ezredes kerek évfordulóján túl több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenységét is elismerték, a festményt pedig Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a vármegyei katasztrófavédelem vezetője adta át - írják.
