A hatvanéves hevesi tűzoltó miniszteri köszöntésben részesült

Dr. Zólyomi Géza tűzoltó ezredest Dr. Pintér Sándor belügyminiszter hatvanadik születésnapja alkalmából miniszteri köszöntésben részesítette, valamint ajándéktárgyat adott át neki - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: Heves VMKI

Az ünnepelt ezredes kerek évfordulóján túl több évtizedes kimagasló szolgálati tevékenységét is elismerték, a festményt pedig Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a vármegyei katasztrófavédelem vezetője adta át - írják.