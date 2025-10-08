október 8., szerda

Óriási élményben volt részük a hatvani tűzoltóknak – te képes lennél erre?

Címkék#Tátra#tűzoltók#túra#motorozás

A hatvani tűzoltók a hegyi kanyarokban is csapatként mozognak. A tátrai motoros túra során rengeteg kilométert tettek meg a tűzoltók.

Heol.hu

Szakács Róbert főtörzsőrmester, valamint Zemen László és Varga István törzsőrmester nemcsak a szertárban, hanem a kanyargós hegyi utakon is egy csapatot alkot. A hatvani tűzoltó-parancsnokságon ugyanabban a szolgálati csoportban, mindhárman gépjárművezetőként uralják a nagy vasakat.
Közös hobbijuk a motorozás, és túramotorjaikkal gyakran indulnak útnak. A Tátrába szervezett két napos motoros túra során közel 800 kilométert tettek meg - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzésében.

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

Óriási élmény volt, sikerült teljesen kikapcsolódnunk, és kicsit kiszabadultunk a mindennapok gondjaiból. A motorozás hasonló élmény, mint a több tonnás kocsikat vezetni. Többet ésszel, mint lóerővel! Bár a motoros szezon a végéhez közelít, minden motoros társunknak biztonságos közlekedést kívánunk!

 – üzenték a hatvani hivatásos tűzoltók.

Legutóbb arról írtunk, hogy negyven órán át küzdöttek a recski víztározónál Heves vármegye tűzoltói, ahol minden kapás izgalmat és új reményt hozott.

 

 

