Óriási élményben volt részük a hatvani tűzoltóknak – te képes lennél erre?

Szakács Róbert főtörzsőrmester, valamint Zemen László és Varga István törzsőrmester nemcsak a szertárban, hanem a kanyargós hegyi utakon is egy csapatot alkot. A hatvani tűzoltó-parancsnokságon ugyanabban a szolgálati csoportban, mindhárman gépjárművezetőként uralják a nagy vasakat.

Közös hobbijuk a motorozás, és túramotorjaikkal gyakran indulnak útnak. A Tátrába szervezett két napos motoros túra során közel 800 kilométert tettek meg - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzésében.

A tátrai motoros túra során rengeteg kilométert tettek meg a tűzoltók.

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

Óriási élmény volt, sikerült teljesen kikapcsolódnunk, és kicsit kiszabadultunk a mindennapok gondjaiból. A motorozás hasonló élmény, mint a több tonnás kocsikat vezetni. Többet ésszel, mint lóerővel! Bár a motoros szezon a végéhez közelít, minden motoros társunknak biztonságos közlekedést kívánunk!

– üzenték a hatvani hivatásos tűzoltók.

