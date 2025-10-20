Megrázó munkabaleset Egerben: így tudta meg a hatóság, mi történt az építkezésnél – azonnal megindult a vizsgálat

Leesett egy munkás egy épület tetejéről Egerben, írtuk meg délelőtt. A balesethez mentők mellett a rendőrök is kiérkeztek, vizsgálják az eset körülményeit. Egyelőre nem tudni, milyen körülmények között zuhant le a magasól a fiatal férfi, pontosan milyen munkát végzett, amikor a szerencsétlenség történt. Úgy tudjuk, az egri Baktai úti iparterületen sérült meg a fiatalember, aki meg nem erősített információk szerint nem viselt minden, a munkabiztonság által előírt védőfelszerelést, amelyek megelőzhették volna a munkabalesetet.

Munkabaleset. Magasból zuhant le egy munkás Egerben.

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

A munkás súlyos fejsérülést szenvedett, ahogy azt az Országos Mentőszolgálat megerősítette, mentőhelikopter vitte őt kórházba. Az eset kapcsán megkerestük a Heves Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatóságát is. Ők válaszukban azt közölték: hétfőn a rendőrség bejelentése alapján értesültek egy súlyos balesetről, amelynek következtében egy munkavállaló 3, 5 méteres magasságból lezuhant és életveszélyes fejsérülést szenvedett. A hatóság azonnal megkezdte a baleset körülményeinek vizsgálatát arra vonatkozóan, történt-e munkavédelmi szabályszegés és terheli-e felelősség a munkáltatót.