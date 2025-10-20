2 órája
Megrázó munkabaleset Egerben: így tudta meg a hatóság, mi történt az építkezésnél – azonnal megindult a vizsgálat
Magasból zuhant alá egy fiatalember hétfő délelőtt Egerben egy iparterületen. A szerencsétlenül járt, munkabalesetet szenvedett férfit mentőhelikopter vitte kórházba. A hatóság is vizsgálódik.
Leesett egy munkás egy épület tetejéről Egerben, írtuk meg délelőtt. A balesethez mentők mellett a rendőrök is kiérkeztek, vizsgálják az eset körülményeit. Egyelőre nem tudni, milyen körülmények között zuhant le a magasól a fiatal férfi, pontosan milyen munkát végzett, amikor a szerencsétlenség történt. Úgy tudjuk, az egri Baktai úti iparterületen sérült meg a fiatalember, aki meg nem erősített információk szerint nem viselt minden, a munkabiztonság által előírt védőfelszerelést, amelyek megelőzhették volna a munkabalesetet.
A munkás súlyos fejsérülést szenvedett, ahogy azt az Országos Mentőszolgálat megerősítette, mentőhelikopter vitte őt kórházba. Az eset kapcsán megkerestük a Heves Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatóságát is. Ők válaszukban azt közölték: hétfőn a rendőrség bejelentése alapján értesültek egy súlyos balesetről, amelynek következtében egy munkavállaló 3, 5 méteres magasságból lezuhant és életveszélyes fejsérülést szenvedett. A hatóság azonnal megkezdte a baleset körülményeinek vizsgálatát arra vonatkozóan, történt-e munkavédelmi szabályszegés és terheli-e felelősség a munkáltatót.
A korlátok hiánya többször vezetett munkabalesethez
„Heves vármegyében 2024-ben 700 munkabalesetet jelentettek (2023-ban 710, 2022-ben 703, míg 2021-ben 722 történt), öten vesztették életüket munka közben. Hat munkavállaló súlyos, egy súlyos csonkulásos munkabalesetet szenvedett.” Ezt már a Heves Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztályának éves jelentéséből idézzük. Ebben kiemelték azt is:
a korlátok, zuhanás gátlók hiánya több alkalommal vezetett balesethez, egy terménytisztító berendezés cseréjekor pedig tragédiához, a munkavállaló halálához.
A munkabalesetek rendszerszintű hibákra is rámutatnak a foglalkoztatóknál, írta a heol.hu áprilisban, a munkabaleseti tapasztalatokat összegző cikkében erről.
A hatóság 2024-ben 548 munkáltatónál végzett ellenőrzést, minden másodiknál (54 százalékuknál) találtak szabálytalanságot. Összesen 28 alkalommal szabtak ki bírságot a munkavállalók súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt. A munkavédelmi szakemberek időről-időre felhívják a munkaerőpiaci szereplők figyelmét a munkavégzés lehetséges veszélyeire, a munkavédelem társadalmi jelentőségére.
Fotók: Tóth Balázs/heol.hu