Munkavédelem

Megrázó munkabaleset Egerben: így tudta meg a hatóság, mi történt az építkezésnél – azonnal megindult a vizsgálat

Magasból zuhant alá egy fiatalember hétfő délelőtt Egerben egy iparterületen. A szerencsétlenül járt, munkabalesetet szenvedett férfit mentőhelikopter vitte kórházba. A hatóság is vizsgálódik.

Leesett egy munkás egy épület tetejéről Egerben, írtuk meg délelőtt. A balesethez mentők mellett a rendőrök is kiérkeztek, vizsgálják az eset körülményeit. Egyelőre nem tudni, milyen körülmények között zuhant le a magasól a fiatal férfi, pontosan milyen munkát végzett, amikor a szerencsétlenség történt. Úgy tudjuk, az egri Baktai úti iparterületen sérült meg a fiatalember, aki meg nem erősített információk szerint nem viselt minden, a munkabiztonság által előírt védőfelszerelést, amelyek megelőzhették volna a munkabalesetet.

Munkabaleset. Magasból zuhant le egy munkás Egerben.
Munkabaleset. Magasból zuhant le egy munkás Egerben.
Forrás:   Tóth Balázs / Heol.hu

A munkás súlyos fejsérülést szenvedett, ahogy azt az Országos Mentőszolgálat megerősítette, mentőhelikopter vitte őt kórházba. Az eset kapcsán megkerestük a Heves Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatóságát is. Ők válaszukban azt közölték: hétfőn a rendőrség bejelentése alapján értesültek egy súlyos balesetről, amelynek következtében egy munkavállaló 3, 5 méteres magasságból lezuhant és életveszélyes fejsérülést szenvedett. A hatóság azonnal megkezdte a baleset körülményeinek vizsgálatát arra vonatkozóan, történt-e munkavédelmi szabályszegés és terheli-e felelősség a munkáltatót.

A korlátok hiánya többször vezetett munkabalesethez

Heves vármegyében 2024-ben 700 munkabalesetet jelentettek (2023-ban 710, 2022-ben 703, míg 2021-ben 722 történt), öten vesztették életüket munka közben. Hat munkavállaló súlyos, egy súlyos csonkulásos munkabalesetet szenvedett.”   Ezt már a Heves Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztályának éves jelentéséből idézzük. Ebben kiemelték azt is:  

a korlátok, zuhanás gátlók hiánya több alkalommal vezetett balesethez, egy terménytisztító berendezés cseréjekor pedig tragédiához, a munkavállaló halálához.   

A munkabalesetek rendszerszintű hibákra is rámutatnak a foglalkoztatóknál, írta a heol.hu áprilisban, a munkabaleseti tapasztalatokat összegző cikkében erről.

A hatóság 2024-ben 548 munkáltatónál végzett ellenőrzést, minden másodiknál (54 százalékuknál) találtak szabálytalanságot. Összesen 28 alkalommal szabtak ki bírságot a munkavállalók súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt.  A munkavédelmi szakemberek időről-időre felhívják a munkaerőpiaci szereplők figyelmét a munkavégzés lehetséges veszélyeire, a munkavédelem társadalmi jelentőségére.

Leesett egy ember az egri áruház tetejéről, mentőhelikopter vitte el

Fotók: Tóth Balázs/heol.hu

 

 

