október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyedül nehéz

37 perce

Úgy érzi, nincs hatékony eszköze a főnöke túlkapásai ellen? - tapasztalt gyöngyösi szakszervezetis segít, hogy legyen

Címkék#Kozma Zsolt#munkavállaló#munkahely#szakszervezetek

Az alacsony bérek, a túl hosszú munkaidő, a kevés szabadság mind olyan jelek, amelyek azt mutatják, a munkavállaló segítségre szorul. A munkahelyi szakszervezet igénye azonban szinte mindig akkor merül fel a munkavállalókban, amikor már baj van.

Szabó István

Magyarországon a legtöbb munkavállaló számára nincs munkahelyi szakszervezet ott, ahol dolgozik, írja a bizalmi.hu. A dolgozók legtöbbje számára ez természetes állapot, és az ebből eredő hátrányokat is evidenciának tekintik. Erről a különös állapotról kérdeztük a Gyöngyösön élő Kozma Zsoltot, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnökét. Ő volt az mások mellett, aki az elsők között a gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyű GG Space idén júniusban jogsértő módon kirúgott dolgozói mellé állt.

Munkahelyi szakszervezet hiányában nehezebb a kirúgott gyöngyöstarjáni dolgozók érdekérvényesítése is
Munkahelyi szakszervezet hiányában nehezebb a kirúgott gyöngyöstarjáni dolgozók érdekérvényesítése is
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Kozma Zsolt arról beszélt portálunknak, hogy a szakszervezeti szervezettség országosan a munkavállalók létszámára vetítve 7-9 százalék között van. Ez az arány azokra vonatkozik, akik munkavállalóként vannak bejelentve, beleértve a kis- és középvállalkozásokat, de akár egy kőműves mellett dolgozó segédmunkást is. Az egyéni vállalkozók nem ide tartoznak, tette hozzá. Heves vármegyében is nagyjából ez lehet a szervezettség nagysága, mondta a szakszervezeti elnök. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A magyar munkavállalói morál a rendszerváltás utáni években gyökerezik

– A magyar munkavállalói morál alapvetően olyan, hogy ha be van jelentve valaki, ha fizetik a társadalombiztosítását, akkor úgy érzi, jó cégnél dolgozik.  Ezt a szemléletet a rendszerváltás óta hordozzuk, mert 90-es évek közepén nagyon sok helyen nem voltak bejelentve a dolgozók. Most, ha bekerül az ember ahhoz a bizonyos jó céghez, akkor nem kezd ugrálni, hiszen alapvetően a vállalat ad mindent: munkát, munkaidőt, munkaruhát. A dolgozónak nem kell befektetni semmit, ez a legegyszerűbb elhelyezkedési mód. Amikor elhelyezkedett a munkavállaló, úgy érezheti, hogy rendben van minden. Utána eltelik egy-két év, és rájön a dolgozó, hogy az életben nem halad úgy, ahogy kellene. Közben a munkáltató komoly profitot termel – nem az utóbbi pár évről van szó – a kapitalizmus jellegéből fakadóan. A dolgozó ezt látja, és úgy érzi, kizsákmányolják, kihasználják, nincs elég szabadideje, rengeteget kell túlóráznia, azonban kellő arányban az élete mégsem lett jobb – magyarázta Kozma Zsolt. 

A munkahelyi szakszervezet igénye általában későn merül fel a dolgozókban

– Ilyenkor jön az elkeseredés, és ezt tetőzik a munkáltató különböző olyan intézkedései, amelyeket nem jól kommunikál, s ezzel a dolgozók felháborodását váltja ki, vagy nem méri fel előre, hogy mi lesz a dolgozói visszhang ezzel kapcsolatban. Ekkor merül fel a munkavállalókban, hogy valamit tenni kéne. De, ki fogja elmondani a főnöknek, hogy ez így nem jó, és a hogy a dolgozóknak is van véleménye. Valakihez fordulni kellene, merül fel a munkavállalókban, aki képviseli őket. Ekkor merül fel, hogy kellene egy szakszervezet, ami a közös akaratukat kifejezi a munkáltató előtt – részletezte a szakszervezeti elnök.

Mint mondta, általában olyan cégeknél jönnek létre szakszervezetek, ahol van egy párszáz fős munkavállalói kollektíva. Egy 20-30 fős vállalkozásnál nem alakulnak szakszervezetek. ott így-úgy próbálnak szót érteni a főnökkel, vagy a "lábukkal szavaznak", azaz, elmennek a cégtől, tette hozzá az elnök. 

"A főnök azzal érvel, hogy nincs pénz béremelésre, de a céges autókat lecserélik újakra"

– A szakszervezetre való igény érzelmi töltete akkor élesedik, amikor a dolgozó azt érzi, hülyének nézi a vezetés: például a főnök azzal érvel, hogy nincs pénz a vállalatnál béremelésre, de a dolgozók közben azt látják, hogy a céges autókat lecserélik újakra. A dolgozók ilyenkor sem akarnak feltétlenül elmenni a cégtől, hiszen alapvetően ebből a munkából élnek, de a párbeszédet akarnak a munkáltatójukkal, és ehhez segítséget keresnek. A munkahelyi érzelmi gondok jogi problémákba csapnak át, ha például nem megfelelő a munkaidő beosztása, törvénytelenek a túlórák, és így tovább. De, ki ad jogi segítséget? Ki fogja azt megfizetni? Nyilván egy olyan szervezet, amely ebben jártas. A dolgozók ilyenkor keresnek meg egy környékükön lévő, vagy általuk ismert szakszervezetet – fejtette ki Kozma Zsolt.

Árulkodó jelek mutatják, hogy a dolgozónak segítségre van szüksége

A legnagyobb baj az, hogy akkor jön a megkeresés, amikor már megtörtént a baj, amikor már nagyon fáj a helyzet, fűzte hozzá a szakszervezeti vezető. Pedig, több jelből észre lehet venni, hogy egy munkahelyen égetően szükség lenne egy szakszervezetre:

- alacsonyak a bérek és gyengék a juttatások

- hosszú a munkaidő és kevés a szabadság

- veszélyesek a munkakörülmények

- diszkrimináció és zaklatás a munkahelyen

- egyéni panaszok

- gyenge kommunikáció és együttműködés

- a munkavállalók jogainak megsértése

A legfájdalmasabbak az egyéni munkavállalói panaszok

– Legtöbbször a munkabér miatt fordulnak hozzánk a dolgozók, mert nem megfelelő béremelést kaptak, vagy lemaradtak a régióban. Ezt követik a munkaidővel kapcsolatos gondok. A diszkrimináció előfordulhat nők és férfiak nem egyforma elbírálásában. Heves vármegyében is vannak dolgozók, akik úgy érzik, hogy egyesek a származásuk, és nem a végzettségük miatt kapnak adott helyen munkát. Ez utóbbi általában a multinacionális kultúrában nincs jelen, egy multinál mindegy, hogy roma, ukrán, vagy éppen filippínó valaki. ha el tudja végezni a kiadott munkát. Az egyéni panaszok között általában a későn elrendelt és nagyon sok túlóra, a ki nem adott szabadság, a túlzónak érzett fegyelmi büntetés, a cég nem jogszerű felmondása szerepel. Ezek a legfájdalmasabbak – tette hozzá a szakszervezeti elnök. 

Kozma Zsolt beszél a bezárt gyöngyöstarjáni telephely előtt tartott demonstráción
Kozma Zsolt beszél a bezárt gyöngyöstarjáni telephely előtt tartott demonstráción
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

"Ez az egy esélye van a dolgozóknak"

Az összefogás, a szolidaritás az egyetlen eszköz a munkavállalók kezében, amivel ellensúlyozni tudják a munkaadói oldalon lévő munkaerőpiaci fegyverarzenált, mutatott rá Kozma Zsolt. 

– A munkaadónak van pénze beruházni, az ő oldalán álló szakértőket megfizetni, a neki megfelelő vezető munkatársakat alkalmazni. A munkavállalói oldal mindezt csak szakszervezet létrehozásával tudja ellensúlyozni. Azaz, ha a szakszervezet az oldalukon álló szakértőket fizet meg, állja a dolgozók képviselőinek a képzését, hiszen egy multicég is folyamatosan képzi a saját vezetőit. Egy szakszervezetnek ezeket fel kell vállalni, úgy kell működnie strukturálisan és pénzügyileg is, mintha maga is egy vállalat lenne. Ez az egy esélye van a dolgozóknak – összegezte Kozma Zsolt. 

"A pályakezdők sokszor azt sem tudja, hogy néz ki egy munkaszerződés"

A szakszervezeti vezető nagy hibának tartja, hogy ezeket az ismereteket a középiskolákban nem tanítják. Mint mondta, egy középiskolából vagy egyetemről kikerült fiatal sokszor azt sem tudja, hogy néz ki egy munkaszerződés, mit kell annak tartalmazni, mihez vannak jogai egy munkahelyen. A munkáltató az első két napon kioktatja a kötelezettségeiről, de arról, hogy a munkavállalónak milyen jogai vannak bizonyos helyzetekben, azt sokszor magától kell kitapasztalnia. Ám, ha van szakszervezet, az ezt is elmondja, zárta a gondolatait Kozma Zsolt. 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu