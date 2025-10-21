37 perce
Úgy érzi, nincs hatékony eszköze a főnöke túlkapásai ellen? - tapasztalt gyöngyösi szakszervezetis segít, hogy legyen
Az alacsony bérek, a túl hosszú munkaidő, a kevés szabadság mind olyan jelek, amelyek azt mutatják, a munkavállaló segítségre szorul. A munkahelyi szakszervezet igénye azonban szinte mindig akkor merül fel a munkavállalókban, amikor már baj van.
Magyarországon a legtöbb munkavállaló számára nincs munkahelyi szakszervezet ott, ahol dolgozik, írja a bizalmi.hu. A dolgozók legtöbbje számára ez természetes állapot, és az ebből eredő hátrányokat is evidenciának tekintik. Erről a különös állapotról kérdeztük a Gyöngyösön élő Kozma Zsoltot, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnökét. Ő volt az mások mellett, aki az elsők között a gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyű GG Space idén júniusban jogsértő módon kirúgott dolgozói mellé állt.
Kozma Zsolt arról beszélt portálunknak, hogy a szakszervezeti szervezettség országosan a munkavállalók létszámára vetítve 7-9 százalék között van. Ez az arány azokra vonatkozik, akik munkavállalóként vannak bejelentve, beleértve a kis- és középvállalkozásokat, de akár egy kőműves mellett dolgozó segédmunkást is. Az egyéni vállalkozók nem ide tartoznak, tette hozzá. Heves vármegyében is nagyjából ez lehet a szervezettség nagysága, mondta a szakszervezeti elnök.
A magyar munkavállalói morál a rendszerváltás utáni években gyökerezik
– A magyar munkavállalói morál alapvetően olyan, hogy ha be van jelentve valaki, ha fizetik a társadalombiztosítását, akkor úgy érzi, jó cégnél dolgozik. Ezt a szemléletet a rendszerváltás óta hordozzuk, mert 90-es évek közepén nagyon sok helyen nem voltak bejelentve a dolgozók. Most, ha bekerül az ember ahhoz a bizonyos jó céghez, akkor nem kezd ugrálni, hiszen alapvetően a vállalat ad mindent: munkát, munkaidőt, munkaruhát. A dolgozónak nem kell befektetni semmit, ez a legegyszerűbb elhelyezkedési mód. Amikor elhelyezkedett a munkavállaló, úgy érezheti, hogy rendben van minden. Utána eltelik egy-két év, és rájön a dolgozó, hogy az életben nem halad úgy, ahogy kellene. Közben a munkáltató komoly profitot termel – nem az utóbbi pár évről van szó – a kapitalizmus jellegéből fakadóan. A dolgozó ezt látja, és úgy érzi, kizsákmányolják, kihasználják, nincs elég szabadideje, rengeteget kell túlóráznia, azonban kellő arányban az élete mégsem lett jobb – magyarázta Kozma Zsolt.
A munkahelyi szakszervezet igénye általában későn merül fel a dolgozókban
– Ilyenkor jön az elkeseredés, és ezt tetőzik a munkáltató különböző olyan intézkedései, amelyeket nem jól kommunikál, s ezzel a dolgozók felháborodását váltja ki, vagy nem méri fel előre, hogy mi lesz a dolgozói visszhang ezzel kapcsolatban. Ekkor merül fel a munkavállalókban, hogy valamit tenni kéne. De, ki fogja elmondani a főnöknek, hogy ez így nem jó, és a hogy a dolgozóknak is van véleménye. Valakihez fordulni kellene, merül fel a munkavállalókban, aki képviseli őket. Ekkor merül fel, hogy kellene egy szakszervezet, ami a közös akaratukat kifejezi a munkáltató előtt – részletezte a szakszervezeti elnök.
Mint mondta, általában olyan cégeknél jönnek létre szakszervezetek, ahol van egy párszáz fős munkavállalói kollektíva. Egy 20-30 fős vállalkozásnál nem alakulnak szakszervezetek. ott így-úgy próbálnak szót érteni a főnökkel, vagy a "lábukkal szavaznak", azaz, elmennek a cégtől, tette hozzá az elnök.
"A főnök azzal érvel, hogy nincs pénz béremelésre, de a céges autókat lecserélik újakra"
– A szakszervezetre való igény érzelmi töltete akkor élesedik, amikor a dolgozó azt érzi, hülyének nézi a vezetés: például a főnök azzal érvel, hogy nincs pénz a vállalatnál béremelésre, de a dolgozók közben azt látják, hogy a céges autókat lecserélik újakra. A dolgozók ilyenkor sem akarnak feltétlenül elmenni a cégtől, hiszen alapvetően ebből a munkából élnek, de a párbeszédet akarnak a munkáltatójukkal, és ehhez segítséget keresnek. A munkahelyi érzelmi gondok jogi problémákba csapnak át, ha például nem megfelelő a munkaidő beosztása, törvénytelenek a túlórák, és így tovább. De, ki ad jogi segítséget? Ki fogja azt megfizetni? Nyilván egy olyan szervezet, amely ebben jártas. A dolgozók ilyenkor keresnek meg egy környékükön lévő, vagy általuk ismert szakszervezetet – fejtette ki Kozma Zsolt.
Megszólalt az ügyvéd, szerinte botrány, ami a gyöngyöstarjáni dolgozókkal történt
Árulkodó jelek mutatják, hogy a dolgozónak segítségre van szüksége
A legnagyobb baj az, hogy akkor jön a megkeresés, amikor már megtörtént a baj, amikor már nagyon fáj a helyzet, fűzte hozzá a szakszervezeti vezető. Pedig, több jelből észre lehet venni, hogy egy munkahelyen égetően szükség lenne egy szakszervezetre:
- alacsonyak a bérek és gyengék a juttatások
- hosszú a munkaidő és kevés a szabadság
- veszélyesek a munkakörülmények
- diszkrimináció és zaklatás a munkahelyen
- egyéni panaszok
- gyenge kommunikáció és együttműködés
- a munkavállalók jogainak megsértése
A legfájdalmasabbak az egyéni munkavállalói panaszok
– Legtöbbször a munkabér miatt fordulnak hozzánk a dolgozók, mert nem megfelelő béremelést kaptak, vagy lemaradtak a régióban. Ezt követik a munkaidővel kapcsolatos gondok. A diszkrimináció előfordulhat nők és férfiak nem egyforma elbírálásában. Heves vármegyében is vannak dolgozók, akik úgy érzik, hogy egyesek a származásuk, és nem a végzettségük miatt kapnak adott helyen munkát. Ez utóbbi általában a multinacionális kultúrában nincs jelen, egy multinál mindegy, hogy roma, ukrán, vagy éppen filippínó valaki. ha el tudja végezni a kiadott munkát. Az egyéni panaszok között általában a későn elrendelt és nagyon sok túlóra, a ki nem adott szabadság, a túlzónak érzett fegyelmi büntetés, a cég nem jogszerű felmondása szerepel. Ezek a legfájdalmasabbak – tette hozzá a szakszervezeti elnök.
"Ez az egy esélye van a dolgozóknak"
Az összefogás, a szolidaritás az egyetlen eszköz a munkavállalók kezében, amivel ellensúlyozni tudják a munkaadói oldalon lévő munkaerőpiaci fegyverarzenált, mutatott rá Kozma Zsolt.
– A munkaadónak van pénze beruházni, az ő oldalán álló szakértőket megfizetni, a neki megfelelő vezető munkatársakat alkalmazni. A munkavállalói oldal mindezt csak szakszervezet létrehozásával tudja ellensúlyozni. Azaz, ha a szakszervezet az oldalukon álló szakértőket fizet meg, állja a dolgozók képviselőinek a képzését, hiszen egy multicég is folyamatosan képzi a saját vezetőit. Egy szakszervezetnek ezeket fel kell vállalni, úgy kell működnie strukturálisan és pénzügyileg is, mintha maga is egy vállalat lenne. Ez az egy esélye van a dolgozóknak – összegezte Kozma Zsolt.
"A pályakezdők sokszor azt sem tudja, hogy néz ki egy munkaszerződés"
A szakszervezeti vezető nagy hibának tartja, hogy ezeket az ismereteket a középiskolákban nem tanítják. Mint mondta, egy középiskolából vagy egyetemről kikerült fiatal sokszor azt sem tudja, hogy néz ki egy munkaszerződés, mit kell annak tartalmazni, mihez vannak jogai egy munkahelyen. A munkáltató az első két napon kioktatja a kötelezettségeiről, de arról, hogy a munkavállalónak milyen jogai vannak bizonyos helyzetekben, azt sokszor magától kell kitapasztalnia. Ám, ha van szakszervezet, az ezt is elmondja, zárta a gondolatait Kozma Zsolt.
