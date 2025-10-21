Úgy érzi, nincs hatékony eszköze a főnöke túlkapásai ellen? - tapasztalt gyöngyösi szakszervezetis segít, hogy legyen

Magyarországon a legtöbb munkavállaló számára nincs munkahelyi szakszervezet ott, ahol dolgozik, írja a bizalmi.hu. A dolgozók legtöbbje számára ez természetes állapot, és az ebből eredő hátrányokat is evidenciának tekintik. Erről a különös állapotról kérdeztük a Gyöngyösön élő Kozma Zsoltot, az Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezete (ÉTMOSZ) elnökét. Ő volt az mások mellett, aki az elsők között a gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyű GG Space idén júniusban jogsértő módon kirúgott dolgozói mellé állt.

Munkahelyi szakszervezet hiányában nehezebb a kirúgott gyöngyöstarjáni dolgozók érdekérvényesítése is

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Kozma Zsolt arról beszélt portálunknak, hogy a szakszervezeti szervezettség országosan a munkavállalók létszámára vetítve 7-9 százalék között van. Ez az arány azokra vonatkozik, akik munkavállalóként vannak bejelentve, beleértve a kis- és középvállalkozásokat, de akár egy kőműves mellett dolgozó segédmunkást is. Az egyéni vállalkozók nem ide tartoznak, tette hozzá. Heves vármegyében is nagyjából ez lehet a szervezettség nagysága, mondta a szakszervezeti elnök.

A magyar munkavállalói morál a rendszerváltás utáni években gyökerezik

– A magyar munkavállalói morál alapvetően olyan, hogy ha be van jelentve valaki, ha fizetik a társadalombiztosítását, akkor úgy érzi, jó cégnél dolgozik. Ezt a szemléletet a rendszerváltás óta hordozzuk, mert 90-es évek közepén nagyon sok helyen nem voltak bejelentve a dolgozók. Most, ha bekerül az ember ahhoz a bizonyos jó céghez, akkor nem kezd ugrálni, hiszen alapvetően a vállalat ad mindent: munkát, munkaidőt, munkaruhát. A dolgozónak nem kell befektetni semmit, ez a legegyszerűbb elhelyezkedési mód. Amikor elhelyezkedett a munkavállaló, úgy érezheti, hogy rendben van minden. Utána eltelik egy-két év, és rájön a dolgozó, hogy az életben nem halad úgy, ahogy kellene. Közben a munkáltató komoly profitot termel – nem az utóbbi pár évről van szó – a kapitalizmus jellegéből fakadóan. A dolgozó ezt látja, és úgy érzi, kizsákmányolják, kihasználják, nincs elég szabadideje, rengeteget kell túlóráznia, azonban kellő arányban az élete mégsem lett jobb – magyarázta Kozma Zsolt.