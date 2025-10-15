Közlekedés
2 órája
Nagy a forgalom, ezeket a szakaszokat érdemes elkerülni az M3-ason
Torlódásra kell számítani az M3-ason szerdán reggel.
Nagyon erős a reggeli forgalom Budapest felé az M3-as autópályán Gödöllő és Bag között, a 40-es és a 28-as kilométerszelvény között lassulásra, torlódásra kell számítani szerdán reggel - olvasható az Útinfrom honlapján.
Milyen változásokra számíthatsz az M3-ason?
Az M3-as autópályán,
- Mogyoród és Bag között átépítették a terelést a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között, Budapest felé a belső és a külső sávot lezárták, a forgalmat a leállósávra terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom.
- Budapest felé, a 63-as és 67-es kilométerszelvény között dolgoznak a külső és a belső sávon. A forgalom a leálló és az ellenkező oldal belső sávján halad míg,
- Vásárosnamény felé a leálló és a külső sáv használható.
- a Budapest felé vezető oldalon, a 79-es és a 76-os kilométerszelvény között a belső sávot lezárták. A forgalom a külső sávon halad.
- írják.
