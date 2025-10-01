október 1., szerda

Természetjárók új paradicsoma épül a Nagy-Eged-hegyen – 40 milliós fejlesztés indul

Új fejlesztés indul a Nagy-Eged-hegyen, amely még vonzóbbá teszi a természetjárók számára a területet.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében „Természetjáró infrastruktúra fejlesztése Eger Natura2000-es területén” címmel nyújtott be támogatási kérelmet, melynek eredményeként közel 40 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós forráshoz jutott. 

A projekt hozzájárul a Nagy-Eged-hegy egyedülálló természeti és geológiai értékeinek megőrzéséhez
Fotó: Berán Dániel / Heol.hu

A beruházás célja, hogy magasabb szintre emelje a Nagy-Eged-hegy és egyben Eger aktív turisztikai kínálatát, valamint kényelmesebb és biztonságosabb feltételeket teremtsen a természetjárók számára. A projekt hozzájárul a Nagy-Eged-hegy egyedülálló természeti és geológiai értékeinek megőrzéséhez, jobb megközelíthetőségéhez, és hangsúlyozza a környék biodiverzitásának jelentőségét - írja Eger Város Hivatalos Oldala.

A fejlesztés részeként a Nagy-Eged-hegyre vezető, meglévő piros sávjelzéssel ellátott túraútvonaltól mintegy 650 méterre, önkormányzati területen új belépési pont létesül. Itt erdei bútorok, információs és útirányjelző táblák, valamint szelektív hulladékgyűjtők kapnak majd helyet, a helyszín adottságaihoz illeszkedve pedig parkoló is épül. Az indulópont és a piros sávjelzésű útvonal közötti gyalogos szakaszon útirányjelző táblák segítik a látogatók tájékozódását.

A hegytetőn környezetbe illeszkedő pihenőhely, esőbeálló és erdei garnitúra várja majd a kirándulókat, kiegészítve egy információs táblával, amely bemutatja a Natura2000 terület értékeit. A levezető szakaszon további pihenőpontok épülnek ki, az útvonal több pontján pedig útirányjelző és csomóponti táblák kerülnek kihelyezésre, valamint figyelmeztető táblák hívják majd fel a figyelmet a védett természeti kincsekre.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

