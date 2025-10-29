Ötven év után megújult a hevesi útszakasz – így néz ki a 372 milliós fejlesztés

Ünnepélyesen átadták a megújult utat Szilvásvárad és Nagyvisnyó között. A Magyar Közút Nzrt. májustól októberig végzett munkákat a majdnem öt kilométer hosszú szakaszon, amely a Magyar Falu Program költségvetéséből készült el 372 millió forintért. A hat méter széles úton két ütemben végeztek munkát, előbb a külterületi, majd a belterületi szakaszt marták föl és aszfaltozták újra. Ahol kellett, ott az alapot is rendbe tették, és a vízelvezetést is kijavították. A külterületi szakaszon két rétegben, a belterületi részen egy rétegben aszfaltoztak. Mindehhez összesen 5650 tonna aszfaltot használtak föl, és az út tartós burkolati jeleket is kapott. Így Nagyvisnyó végéig Egertől már jó úton lehet közlekedni, hiszen 2024-ben Szilvásváradig újították föl a burkolatot és mélyítették ki a hidak alatti részeket, korábban pedig Szilvásváradon is végeztek munkákat.

A megújult útszakasz ünnepélyes átadója Nagyvisnyón

Forrás: Kékes Online

Csőgér Bálint, Nagyvisnyó polgármestere megköszönte a kormány támogatását és Horvát László közbenjárását az útfelújításhoz, valamint a közútkezelő alapos munkáját, amellyel jó minőségben rendbe tették az - mint Szabó Zoltántól, a közútkezelő társaság megyei igazgatójától megtudta - utoljára 51 éve felújított útszakaszt. A nagyvisnyóiak nagyon türelmesen álltak a munkavégzéshez. Lapunknak elmondta, annyit kért még a közútkezelőtől, hogy a megyehatárig tartó két és fél kilométeres útszakaszon simítsák ki a gyűrődéseket.

