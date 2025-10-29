1 órája
Ötven év után megújult a hevesi útszakasz – így néz ki a 372 milliós fejlesztés
A tavalyi fogathajtó világbajnokság miatt Szilvásváradig újították föl az utat, idén már továbbment a közútkezelő. Nagyvisnyón fél évszázad után újult meg az útszakasz.
Ünnepélyesen átadták a megújult utat Szilvásvárad és Nagyvisnyó között. A Magyar Közút Nzrt. májustól októberig végzett munkákat a majdnem öt kilométer hosszú szakaszon, amely a Magyar Falu Program költségvetéséből készült el 372 millió forintért. A hat méter széles úton két ütemben végeztek munkát, előbb a külterületi, majd a belterületi szakaszt marták föl és aszfaltozták újra. Ahol kellett, ott az alapot is rendbe tették, és a vízelvezetést is kijavították. A külterületi szakaszon két rétegben, a belterületi részen egy rétegben aszfaltoztak. Mindehhez összesen 5650 tonna aszfaltot használtak föl, és az út tartós burkolati jeleket is kapott. Így Nagyvisnyó végéig Egertől már jó úton lehet közlekedni, hiszen 2024-ben Szilvásváradig újították föl a burkolatot és mélyítették ki a hidak alatti részeket, korábban pedig Szilvásváradon is végeztek munkákat.
Csőgér Bálint, Nagyvisnyó polgármestere megköszönte a kormány támogatását és Horvát László közbenjárását az útfelújításhoz, valamint a közútkezelő alapos munkáját, amellyel jó minőségben rendbe tették az - mint Szabó Zoltántól, a közútkezelő társaság megyei igazgatójától megtudta - utoljára 51 éve felújított útszakaszt. A nagyvisnyóiak nagyon türelmesen álltak a munkavégzéshez. Lapunknak elmondta, annyit kért még a közútkezelőtől, hogy a megyehatárig tartó két és fél kilométeres útszakaszon simítsák ki a gyűrődéseket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Új aszfalt kerül egy fontos Heves vármegyei útszakaszra - a szomszéd település sem marad ki!
Járdát is szeretnének a nagyvisnyóiak a főút mentén
Nagyvisnyó egyébként megkapta tulajdonba a belterületi út melletti területet, ahol járdát szeretnének építeni. A mostani európai uniós költségvetésben nem lehetett járdára költeni, reméli, a következőben lesz erre mód. Az előzetes számítások szerint a beruházás 300 millió forintba kerülne, amelyre az önkormányzat nem tud önerőt előteremteni, a Magyar Falu Programban pedig nem lehet ekkora forrást elnyerni ilyen célra. Kérdésünkre Csőgér Bálint elmondta, a nagyvisnyói táborokhoz vezető erdészeti út volt az első erdészeti útszakasz, amely aszfaltburkolatot kapott még az 1950-es években. Az állami tulajdonú út azóta nem volt felújítva, reméli, egyszer arra is lesz forrás.
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó