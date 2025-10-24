Az egri gyermekorvos elárulta: a zsebkendő tartalmának színe mikor jelent bajt!

október 24., péntek

Az őszi hónapokban megszaporodik a különböző megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma. Munkahelyeken, tömegközlekedési eszközökön és kisebb-nagyobb közösségekben könnyebben terjednek az azokat terjesztő kórokozók: az iskolakezdéssel újra hangsúlyossá váltak bizonyos, leginkább szülőket érintő kérdések. Milyen tünetekkel mehetnek a gyerekek a különböző intézményekbe, és mikor maradjanak már inkább otthon? Mit tegyünk, ha nátha ütötte fel a fejét?

Szinte minden olyan családban, ahol még önmagáról gondoskodni nem tudó, de már tankötelezettségi kort elért gyermek van, örök kérdés, hogy melyek azok a betegségre utaló tünetek, amikkel még a szülők elvihetik csemetéiket a különböző intézményekbe, s mikor jobb már otthon tartani őket – természetesen az egyértelműen ágynyugalmat követelő jelenségeken kívül. A nátha a leginkább kérdéses: a családok legkisebb tagjai ugyanis nincsenek annyira rosszul, hogy a szülőknek könnyű legyen döntést hozni.

őszi időszak, megfázás, kórokozók, közösség, nátha
Az őszi időszakban megszaporodnak a megbetegedések. Gyermekorvossal beszélgettünk arról, mire figyeljünk és mikor kell mérlegelnünk az otthon maradást gyermekeinknél, ha például nátha gyanúja merül fel. Képünk illusztráció.
Fotó: Beres Attila

A láz, a levertség, a bágyadtság nyilvánvaló jelzések arra, hogy a gyermeknek otthon a helye. Nem kizárólag a közösség többi tagjának védelme, hanem már a saját közérzete miatt is. De vannak olyan "köztes", akár átmenetinek is mondható tünetek, melyekről elsőre nehéz eldönteni, pontosan mit engednek meg a gyerekeknek, s mit nem.

– Összességében, kortól függetlenül elmondható, hogy ha a gyerek nincs jól, a közérzete, étvágya rosszabb az általánosnál, otthon a helye. A betegségek alapvetően legyengítik a szervezetet, fáradékonyabb, kevésbé terhelhető lesz, ami senkinek sem jó: sem az óvodai vagy iskolai közösségnek, sem a gyereknek. Főként a nagyobbaknál – például középiskolásoknál – figyelhető meg, hogy egy-egy távolléti napot "engedélyeznek" maguknak, s ezt követően, ha a tüneteik nem rosszabbodnak jelentősen, mennek iskolába – mondta el lapunk kérdésére dr. Moldván Andrea, egri körzeti gyermekorvos.

Mint mondta, fontos szempont, hogy az egyes betegségek a legtöbbször már az első tünetek megjelenése előtt fertőznek, azaz a kórokozókat már azelőtt szétszórhatja bármelyik kis- vagy nagyobbacska beteg, hogy jelei lennének az állapota romlásának. 

Ha nátha támad

Általános tanácsként dr. Moldván Andrea azt mondta, enyhe, a gyermekek közérzetét, étvágyát és kedvét nem befolyásoló, napi néhány orrfújást igénylő tünetekkel a közösségben való részvétel nem rejteget különösebb kockázatot. Ha napi 3-4 zsebkendőnél többre van szükség, akkor érdemes megfontolni az otthonmaradást – főleg, ha napjában 10-nél több alkalommal kell a nózival "trombitálni". Persze ez is csak akkor érvényes, ha az orrfújás már készségszinten megy: ha porszívózni kell a váladékot, akkor természetesen otthon kell maradni a kicsivel.

Tévhit azonban, hogy a zsebkendő kifújt tartalmának színének megváltozásából következtetni lehet a betegség súlyosbodására.

– Az orrváladék színe nem jelenti, hogy bakteriális felülfertőződésről van szó, nem ez alapján döntjük el, hogy szükséges-a antibiotikum kezelés – emelte ki a doktornő.

A köhögés kapcsán is vannak íratlan szabályok, melyek mentén mérlegelni lehet a szükséges döntést.

– Erre is igaz a mértékletesség: napi néhány köhögés még nem ad okot aggodalomra, sőt, vannak olyan betegségek, melyekből a felépülés után is maradhat vissza köhögés, például fizikai megterhelés közben és után, vagy reggelente, akár 2-3 hétig is. Abban az esetben, ha a köhögés már az éjszakai alvásban is gátol, akkor már a közösségi lét nem ajánlott – foglalta össze az egri gyermekorvos.

A kórokozók immunrendszerre gyakorolt hatása

Új közösségbe kerüléskor gyakoribbak a szokványos légúti megbetegedések. Évente akár 8-10 ilyen alkalom is elfogadható, s nem jelent immungyengeséget. Sőt, ezek szükségesek is az immunrendszer normális fejlődéséhez.

Az immunrendszer támogatható az egészséges táplálkozással, megfelelő mennyiségű pihenéssel, a szabad levegőn töltött idővel, rendszeres testmozgással. Természetesen a D-vitamin pótlása a napfényhiányos időszakokban fontos, de a megfelelően, változatosan evő gyermeknek jellemzően nem kell további támogatás.

– Mivel a legtöbb gyerek válogatós, s bizonyos élelmiszereket egyáltalán nem fogyaszt, így abban az esetben, ha mégis szeretné a szülő a vírusokban gazdag időszakban támogatni csemetéje szervezetét, valamilyen természetes összetevőkből álló készítményt válasszon, amely nem tartalmaz mesterséges színezékeket, édesítőszereket, adalékokat – tette hozzá a doktornő.

 

 

