Az egri gyermekorvos elárulta: a zsebkendő tartalmának színe mikor jelent bajt!

Szinte minden olyan családban, ahol még önmagáról gondoskodni nem tudó, de már tankötelezettségi kort elért gyermek van, örök kérdés, hogy melyek azok a betegségre utaló tünetek, amikkel még a szülők elvihetik csemetéiket a különböző intézményekbe, s mikor jobb már otthon tartani őket – természetesen az egyértelműen ágynyugalmat követelő jelenségeken kívül. A nátha a leginkább kérdéses: a családok legkisebb tagjai ugyanis nincsenek annyira rosszul, hogy a szülőknek könnyű legyen döntést hozni.

Az őszi időszakban megszaporodnak a megbetegedések. Gyermekorvossal beszélgettünk arról, mire figyeljünk és mikor kell mérlegelnünk az otthon maradást gyermekeinknél, ha például nátha gyanúja merül fel. Képünk illusztráció.

A láz, a levertség, a bágyadtság nyilvánvaló jelzések arra, hogy a gyermeknek otthon a helye. Nem kizárólag a közösség többi tagjának védelme, hanem már a saját közérzete miatt is. De vannak olyan "köztes", akár átmenetinek is mondható tünetek, melyekről elsőre nehéz eldönteni, pontosan mit engednek meg a gyerekeknek, s mit nem.

– Összességében, kortól függetlenül elmondható, hogy ha a gyerek nincs jól, a közérzete, étvágya rosszabb az általánosnál, otthon a helye. A betegségek alapvetően legyengítik a szervezetet, fáradékonyabb, kevésbé terhelhető lesz, ami senkinek sem jó: sem az óvodai vagy iskolai közösségnek, sem a gyereknek. Főként a nagyobbaknál – például középiskolásoknál – figyelhető meg, hogy egy-egy távolléti napot "engedélyeznek" maguknak, s ezt követően, ha a tüneteik nem rosszabbodnak jelentősen, mennek iskolába – mondta el lapunk kérdésére dr. Moldván Andrea, egri körzeti gyermekorvos.

Mint mondta, fontos szempont, hogy az egyes betegségek a legtöbbször már az első tünetek megjelenése előtt fertőznek, azaz a kórokozókat már azelőtt szétszórhatja bármelyik kis- vagy nagyobbacska beteg, hogy jelei lennének az állapota romlásának.

Ha nátha támad

Általános tanácsként dr. Moldván Andrea azt mondta, enyhe, a gyermekek közérzetét, étvágyát és kedvét nem befolyásoló, napi néhány orrfújást igénylő tünetekkel a közösségben való részvétel nem rejteget különösebb kockázatot. Ha napi 3-4 zsebkendőnél többre van szükség, akkor érdemes megfontolni az otthonmaradást – főleg, ha napjában 10-nél több alkalommal kell a nózival "trombitálni". Persze ez is csak akkor érvényes, ha az orrfújás már készségszinten megy: ha porszívózni kell a váladékot, akkor természetesen otthon kell maradni a kicsivel.