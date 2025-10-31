október 31., péntek

Nagyon durva, mit védtek a szögesdróttal! A NATO titkaiba sétált bele a Heves megyei srác – videó

Újabb veszélyes megállót talált izgalmas utazásán Lendér Norbert. A siroki urbexes most Szicíliában kutat.

Heol.hu

Lendér Norbert siroki urbexes utazásairól már sokszor írtunk. Nem rég Szicíliából posztolt, videóján egy elhagyatott NATO-bázis, nevezetesen az Isola delle Femmine / Sferracavallo látható, ami a gyönyörű Palermo városa mellett áll.

Elhagyatott NATO-bázisban járt a siroki urbexes
Forrás: Explore with Norbert / Facebook

Mint írta, este körbejárták a területet, aztán egy ház tetején vertek tábort.

Teljes panoráma volt a hegyekre és a tengerre is szóval nem is találhattunk volna jobb szállást éjszakára.  

Reggel látták meg igazán mekkora is a bázis valójában: tökéletnek tűnő helikopter-leszálló,  tornyok és jó pár rendszer is található a hegy belsejében.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A bázist 1997-ben bezárták és végleg elhagyták, a katonai örökség fontos darabja.

Norbi látogatása során több őrtornyot is felfedezett, amelyek e bázis múltbeli stratégiai fontosságáról tanúskodnak. A tornyokból lélegzetelállító panoráma nyílik a tengerpartra és a tengerre, így elképzelhető, milyen fontosak a terület felügyeletében.

A raktárakba is bementek, ahol egykor haditechnikai felszerelések és anyagok voltak. Ezek az épületek, bár mára elhagyatottak, még mindig őrzik múltjuk nyomait.

Kiemelte, hogy az egyik leglenyűgözőbb része látogatásának a földalatti alagutak felfedezése volt, amelyek 1 kilométerre nyúlnak be a hegybe. Ezek az egykor logisztikai és védelmi célokra használt alagutak egyedülálló és hangulatos élményt kínálnak. A sötét és néma folyosókon sétálva megérezhetjük a múlt hangulatát és elképzelhetjük, milyen tevékenységek zajlottak azokon a helyeken.

2024-ben Lendér Norbert és csapata hátborzongató helyszínre bukkant Franciaországban. Útba ejtettek egy hegy belsejében épült régi kőbányát, amit a német hadsereg is használt.

Norbi korábban is járt Szicíliában, 2025. májusában közvetlen közelről élte át az Etna legújabb vulkáni aktivitását.

Később egy szicíliai maffia-faluba is ellátogattak. "A túránk második éjszakáján egy elhagyott házban voltunk, amikor láttuk, hogy füstölög a hegy."

Augusztusban a magyar urbexesek egy francia hadihajóra másztak fel. 

 

