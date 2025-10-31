2 órája
Nagyon durva, mit védtek a szögesdróttal! A NATO titkaiba sétált bele a Heves megyei srác – videó
Újabb veszélyes megállót talált izgalmas utazásán Lendér Norbert. A siroki urbexes most Szicíliában kutat.
Lendér Norbert siroki urbexes utazásairól már sokszor írtunk. Nem rég Szicíliából posztolt, videóján egy elhagyatott NATO-bázis, nevezetesen az Isola delle Femmine / Sferracavallo látható, ami a gyönyörű Palermo városa mellett áll.
Mint írta, este körbejárták a területet, aztán egy ház tetején vertek tábort.
Teljes panoráma volt a hegyekre és a tengerre is szóval nem is találhattunk volna jobb szállást éjszakára.
Reggel látták meg igazán mekkora is a bázis valójában: tökéletnek tűnő helikopter-leszálló, tornyok és jó pár rendszer is található a hegy belsejében.
A bázist 1997-ben bezárták és végleg elhagyták, a katonai örökség fontos darabja.
Norbi látogatása során több őrtornyot is felfedezett, amelyek e bázis múltbeli stratégiai fontosságáról tanúskodnak. A tornyokból lélegzetelállító panoráma nyílik a tengerpartra és a tengerre, így elképzelhető, milyen fontosak a terület felügyeletében.
A raktárakba is bementek, ahol egykor haditechnikai felszerelések és anyagok voltak. Ezek az épületek, bár mára elhagyatottak, még mindig őrzik múltjuk nyomait.
Kiemelte, hogy az egyik leglenyűgözőbb része látogatásának a földalatti alagutak felfedezése volt, amelyek 1 kilométerre nyúlnak be a hegybe. Ezek az egykor logisztikai és védelmi célokra használt alagutak egyedülálló és hangulatos élményt kínálnak. A sötét és néma folyosókon sétálva megérezhetjük a múlt hangulatát és elképzelhetjük, milyen tevékenységek zajlottak azokon a helyeken.
