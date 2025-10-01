Felújítás
2 órája
Ne rutinból közlekedj! Egy hónapon át borul a forgalmas egri utca közlekedése
Garanciális javítási munkákat végeznek a forgalmas egri úton. Óvatosan közlekedjetek.
Október 1. és 30. között garanciális javítás zajlik a Sas úton, a vasúti átjáró és az Eger-patak hídja közötti szakaszon – írja az egri önkormányzat. A munkálatok során repedéskiöntést végeznek, valamint a csapadékcsatorna fedlapjait állítják szintbe.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A kivitelezés ideje alatt:
- félpályás forgalomkorlátozás és ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben,
- a gyalogosok közlekedését forgalomirányítók segítik,
- sebességkorlátozás és figyelmeztető táblák jelzik a változásokat.
Arra kérik az autósokat és a gyalogosokat, hogy a munkaterületen fokozott figyelemmel közlekedjenek.
Ezt ne hagyja ki!Akció
2025.09.29. 22:07
Rendbeteszi az érrendszered, rákmegelőző és még finom is, ráadásul most nagyon olcsó az Aldiban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre