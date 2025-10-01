október 1., szerda

Ne rutinból közlekedj! Egy hónapon át borul a forgalmas egri utca közlekedése

#forgalomkorlátozás#Egri önkormányzat#közlekedés

Garanciális javítási munkákat végeznek a forgalmas egri úton. Óvatosan közlekedjetek.

Október 1. és 30. között garanciális javítás zajlik a Sas úton, a vasúti átjáró és az Eger-patak hídja közötti szakaszon – írja az egri önkormányzat. A munkálatok során repedéskiöntést végeznek, valamint a csapadékcsatorna fedlapjait állítják szintbe.

A kivitelezés ideje alatt:

  • félpályás forgalomkorlátozás és ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben,
  • a gyalogosok közlekedését forgalomirányítók segítik,
  • sebességkorlátozás és figyelmeztető táblák jelzik a változásokat.

Arra kérik az autósokat és a gyalogosokat, hogy a munkaterületen fokozott figyelemmel közlekedjenek.

 

 

