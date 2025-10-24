Nem hiszed el, miért késnek most a vonatok az egri vonalon!

Péntek délelőtt fakidőlés miatt az Eger és Szilvásvárad között közlekedő személyvonatok 30–60 perces késéssel közlekednek - írja a Mávcsoport közleményében.

A sínre dőlt fa

Forrás: Mácsoport

A Szilvásváradról 8:52-kor Egerbe induló 35517-es számú vonat helyett a Szilvásvárad, vasútállomás bejárati úttól 9:01-kor Egerbe induló 3410-es számú VOLÁN-járat vehető igénybe.

A vasúttársaság a késések és az okozott kellemetlenségek miatt az utasok türelmét és megértését kéri.