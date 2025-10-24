Máv
2 órája
Nem hiszed el, miért késnek most a vonatok az egri vonalon!
A péntek nem indult jól a vasúton, akár egy órás késésre is lehet számítani.
Kidőlt fa miatt áll a vonatközlekedés
Fotó: Huszár Márk / Heol.hu
Péntek délelőtt fakidőlés miatt az Eger és Szilvásvárad között közlekedő személyvonatok 30–60 perces késéssel közlekednek - írja a Mávcsoport közleményében.
A Szilvásváradról 8:52-kor Egerbe induló 35517-es számú vonat helyett a Szilvásvárad, vasútállomás bejárati úttól 9:01-kor Egerbe induló 3410-es számú VOLÁN-járat vehető igénybe.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A vasúttársaság a késések és az okozott kellemetlenségek miatt az utasok türelmét és megértését kéri.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre