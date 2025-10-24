október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Máv

2 órája

Nem hiszed el, miért késnek most a vonatok az egri vonalon!

Címkék#Mávcsoport#Szilvásvárad#személyvonat#vasútállomás

A péntek nem indult jól a vasúton, akár egy órás késésre is lehet számítani.

Heol.hu
Nem hiszed el, miért késnek most a vonatok az egri vonalon!

Kidőlt fa miatt áll a vonatközlekedés

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

Péntek délelőtt fakidőlés miatt az Eger és Szilvásvárad között közlekedő személyvonatok 30–60 perces késéssel közlekednek - írja a Mávcsoport közleményében.

A sínre dőlt fa
Forrás: Mácsoport

A Szilvásváradról 8:52-kor Egerbe induló 35517-es számú vonat helyett a Szilvásvárad, vasútállomás bejárati úttól 9:01-kor Egerbe induló 3410-es számú VOLÁN-járat vehető igénybe.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A vasúttársaság a késések és az okozott kellemetlenségek miatt az utasok türelmét és megértését kéri.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu