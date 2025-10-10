2 órája
Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!
Hihetetlen látvány fogadta a noszvaji lakosokat a Csendülő étterem előtt.
A Csendülő étterem Noszvajon
Forrás: Csendülő étterem
Látványos jelenetnek lehettek csütörtökön tanúi a noszvajiak: a Csendülő Étterem előtt sorakozott fel több Ferrari is. A településen található étterem dr. Csernus Imre pszichiáter nevéhez köthető. A különleges vendégek ezúttal nemcsak kulináris élményekkel, hanem egy igazi autós bemutatóval is színesítették a noszvaji délutánt.
A fotót az étterem közösségi oldala töltötte fel, a komment szekcióban pedig rögtön elindult a találgatás, hogy miért állhatnak a Ferrarik az étterem előtt. Többen arra gyanakodnak, hogy Ferrari találkozó lett az étterembe szervezve, de volt, aki viccesen megjegyezte, hogy lehet a menü mellé járt ajándék Ferrari.
