Nem hiszed el, milyen vendégek parkoltak be egy noszvaji étteremhez!

Hihetetlen látvány fogadta a noszvaji lakosokat a Csendülő étterem előtt.

A Csendülő étterem Noszvajon

Forrás: Csendülő étterem

Látványos jelenetnek lehettek csütörtökön tanúi a noszvajiak: a Csendülő Étterem előtt sorakozott fel több Ferrari is. A településen található étterem dr. Csernus Imre pszichiáter nevéhez köthető. A különleges vendégek ezúttal nemcsak kulináris élményekkel, hanem egy igazi autós bemutatóval is színesítették a noszvaji délutánt.

Ferrarik állomásoznak a Csendülő étterem előtt
Forrás: Csendülő / Facebook

A fotót az étterem közösségi oldala töltötte fel, a komment szekcióban pedig rögtön elindult a találgatás, hogy miért állhatnak a Ferrarik az étterem előtt. Többen arra gyanakodnak, hogy Ferrari találkozó lett az étterembe szervezve, de volt, aki viccesen megjegyezte, hogy lehet a menü mellé járt ajándék Ferrari. 

 

