Ne lepődj meg! Nem lesz TV, internet és telefon sem Heves több településen

A vállalat hálózatfejlesztési munkálatokat végez, amelyek az internet-, televíziós és telefonos szolgáltatásokat is érinthetik. A Telekom honlapján már elérhető a részletes lista azokról a hevesi településekről, ahol a karbantartás miatt kiesések várhatók.

Több óráig nem lesz internet,TV és telefon sem a Telekom ügyfeleinél.

Mutatjuk, hol és mikor nem lesz internet és TV

Kedden, október 14-től:

2025. október 14. éjfél és 6 óra között: Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Erdőtelek és Tenk egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc);

2025. október 14. éjfél és 4 óra között: Kisfüzes egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc).

Csütörtökön, október 16-tól: