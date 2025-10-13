Ne lepődj meg! Nem lesz TV, internet és telefon sem Heves több településen

október 13., hétfő

Október 14-től több Heves vármegyei településen ideiglenesen leállhatnak a Magyar Telekom szolgáltatásai. A telekommunikációs cég közzétette az érintett települések listáját.

Heol.hu

A vállalat hálózatfejlesztési munkálatokat végez, amelyek az internet-, televíziós és telefonos szolgáltatásokat is érinthetik. A Telekom honlapján már elérhető a részletes lista azokról a hevesi településekről, ahol a karbantartás miatt kiesések várhatók.

Több óráig nem lesz internet,TV és telefon sem a Telekom ügyfeleinél.
Forrás: Shutterstock.com /Illusztráció

Mutatjuk, hol és mikor nem lesz internet és TV

Kedden, október 14-től:

  • 2025. október 14. éjfél és 6 óra között: Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Erdőtelek és Tenk egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc);
  • 2025. október 14. éjfél és 4 óra között: Kisfüzes egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc).

Csütörtökön, október 16-tól:

  • 2025. október 16. éjfél és 6 óra között: Kisköre és Kömlő egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc).

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
