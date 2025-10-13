Kimaradások
1 órája
Ne lepődj meg! Nem lesz TV, internet és telefon sem Heves több településen
Október 14-től több Heves vármegyei településen ideiglenesen leállhatnak a Magyar Telekom szolgáltatásai. A telekommunikációs cég közzétette az érintett települések listáját.
A vállalat hálózatfejlesztési munkálatokat végez, amelyek az internet-, televíziós és telefonos szolgáltatásokat is érinthetik. A Telekom honlapján már elérhető a részletes lista azokról a hevesi településekről, ahol a karbantartás miatt kiesések várhatók.
Mutatjuk, hol és mikor nem lesz internet és TV
Kedden, október 14-től:
- 2025. október 14. éjfél és 6 óra között: Átány, Besenyőtelek, Dormánd, Erdőtelek és Tenk egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc);
- 2025. október 14. éjfél és 4 óra között: Kisfüzes egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc).
Csütörtökön, október 16-tól:
- 2025. október 16. éjfél és 6 óra között: Kisköre és Kömlő egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc).
