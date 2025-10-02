Nem mindennapi készültség: rendőrökre, polgárőrökre és készenlétisekre is szükség lesz Hevesben

Idén is Szilvásvárad ad otthont október 3-5 között a Nemzetközi Rendőr Lovasversenynek és a Nemzeti Vágta / National Gallop-nak - olvasható a Heves vármegyei rendőrség bejegyzésében.

Szilvásváradon megrendezésre kerül a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny és a Nemzeti Vágta

Forrás: Heves vármegyei rendőrség/Facebook

Az odavezető utakon és a település belterületén várhatóan jelentős gépjárműforgalom lesz. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség és a Polgárőrség egyenruhásai mindhárom napon segítik a közlekedés zavartalanságát - írják.

A rendőrség kéri a gépjárművezetőket, hogy a megszokottnál is körültekintőbben, türelmesebben vegyenek részt a forgalomban, figyeljék a rendőrök, a parkolást segítők jelzéseit. Szabálytalan helyen történő parkolással ne akadályozzák a forgalmat. A településen áthaladók is számíthatnak rövidebb, néhány perces útlezárásra Szilvásvárad főútján, különösen szombaton 20.00 órától és vasárnap 17.30 órától a Méneshajtás idejére - részletezik.

Korábban megírtuk, hogy a hétvégén megnövekedett vasúti forgalomra lehet számítani az rendezvény miatt.