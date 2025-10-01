Akkora rendezvényt tartanak Hevesben, hogy a vonatközlekedés is megérzi

Október 4-én és 5-én rendezik meg Szilvásváradon Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. A MÁV-csoport közvetlen vonatpárral segíti a Budapestről érkező látogatók utazását: a Keleti pályaudvar és Szilvásvárad között mindkét nap különvonat közlekedik. Emellett Eger és Szilvásvárad között napközben nagyobb kapacitású vonatok járnak, hogy a versenyre és a Bükkbe érkező túrázók is kényelmesen utazhassanak.

A Nemzeti Vágta idején külön vonat fog járni Budapest és Szilvásvárad között

Fotó: Dinya Magdolna

A Nemzeti Vágta idején külön vonat fog járni Budapest és Szilvásvárad között

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint, a Szalajka sebesvonat mindkét nap 7:45-kor indul a Keleti pályaudvarról, Szilvásváradra 11:21-kor érkezik, visszaútban Szilvásváradról 17:34-kor indul és a Keletibe 21:05-kor érkezik. A főváros és Eger között csak Gödöllőn, Hatvanban és Füzesabonyban áll meg, Egertől Szilvásváradig pedig minden állomáson és megállóhelyen: a Szalajkavölgy mellett más bükki túrákhoz – pl. Szarvaskő vagy Bélapátfalva-Cementgyár megállóhelyekről indulva – is közvetlen fővárosi kapcsolatot biztosít.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!