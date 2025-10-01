október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vonat

2 órája

Akkora rendezvényt tartanak Hevesben, hogy a vonatközlekedés is megérzi

Címkék#sebesvonat#Szalajkavölgy#vonat#nemzeti vágta#MÁV-csoport

Október első hétvégéjén megnövelt vasúti forgalomra készül a MÁV-csoport Szilvásvárad térségében. A Nemzeti Vágta döntője miatt különvonatok is közlekednek majd Budapest és a hevesi település között.

Heol.hu

Október 4-én és 5-én rendezik meg Szilvásváradon Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. A MÁV-csoport közvetlen vonatpárral segíti a Budapestről érkező látogatók utazását: a Keleti pályaudvar és Szilvásvárad között mindkét nap különvonat közlekedik. Emellett Eger és Szilvásvárad között napközben nagyobb kapacitású vonatok járnak, hogy a versenyre és a Bükkbe érkező túrázók is kényelmesen utazhassanak.

A Nemzeti Vágta idején külön vonat fog járni Budapest és Szilvásvárad között
A Nemzeti Vágta idején külön vonat fog járni Budapest és Szilvásvárad között
Fotó: Dinya Magdolna

A Nemzeti Vágta idején külön vonat fog járni Budapest és Szilvásvárad között

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint, a Szalajka sebesvonat mindkét nap 7:45-kor indul a Keleti pályaudvarról, Szilvásváradra 11:21-kor érkezik, visszaútban Szilvásváradról 17:34-kor indul és a Keletibe 21:05-kor érkezik. A főváros és Eger között csak Gödöllőn, Hatvanban és Füzesabonyban áll meg, Egertől Szilvásváradig pedig minden állomáson és megállóhelyen: a Szalajkavölgy mellett más bükki túrákhoz – pl. Szarvaskő vagy Bélapátfalva-Cementgyár megállóhelyekről indulva – is közvetlen fővárosi kapcsolatot biztosít.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A vonat helyjegy nélkül, normál díjszabás szerint igénybe vehető, amelyhez javasoljuk a mindössze 4999 Forintba kerülő Magyarország24 napijegyet. A vonat 3 személykocsit és egy klasszikus vezérlőkocsit továbbít, utóbbiban a kerékpárszállítás is lehetséges, így kellemes bicikli túrát is lehet tervezni a Bükk-hegységbe.

A verseny hétvégén Eger és Szilvásvárad között néhány perccel változik a személyvonatok menetrendje a sebesvonat közlekedése miatt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu