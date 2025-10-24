Lehull a lepel a népi gyógymódokról: a gyöngyösi háziorvos szerint van, ami többet árt, mint használ!

Az emberiség évezredek óta keresi a módját annak, hogyan gyógyíthatja magát. A természet adta lehetőségek – gyógynövények, borogatások, gyógyfürdők – már jóval azelőtt segítették az embereket, hogy megszületett volna a modern orvostudomány. Ezeket a hagyományos, tapasztalati úton kialakult módszereket nevezzük népi gyógymódoknak. A magyar népi hagyományban a pálinka különleges szerepet töltött be. Sok helyen „a magyar gyógyszernek” is nevezték. Úgy tartották, hogy a kis mennyiségben fogyasztott pálinka fertőtlenít, megelőzi a megfázást, javítja a keringést, sőt, „felmelegíti a lelket” is. Torokfájás esetén mézzel keverve itatták, megfázáskor egy kupicával „izzasztásra” ajánlották, sebeket pedig gyakran pálinkával fertőtlenítettek. Az idősebb generációk sokszor úgy tartották: „mindenre jó egy kis pálinka, csak a mértéket kell tudni.”

A népi gyógymódok között van, ami beválhat, de van, ami egyáltalán nem használ Fotó: MW

Népi gyógymódok: most lerántjuk a leplet róluk

Most lerántjuk a leplet erről és hasonló népi gyógymódokról. Segítségünkre ezúttal is dr. Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvos érkezett.

– Nem ez az út, azt gondolom, már ami a pálinkát illeti. Ne ideologizáljuk meg, miért kell épp alkoholhoz nyúlni. Persze lehet, hogy fertőtlenít, de az immunrendszerünket ellenkező irányba tolhatja meg, irritálhatja a gyomornyálkahártyát, szóval semmiképp nem gyógymód – erősítette meg a doktornő.

A fokhagymát a népi gyógyászat szinte csodaszerként tartotta számon. A doktornő azt mondta ennek kapcsán, hogy természetesen minden zöldség fogyasztása javallott, de ha már hagyma, akkor inkább a hagymateát preferálja.

– Természetesen a népi gyógymódok nem eleve elvetendők. Mondok néhány példát, a fekete retek remek köptetőnek, vagy ott van az orvosi zsálya, amit borogatásra, torokfájásra alkalmaznak remekül – mondta.

A doktornő szerint azonban a legjobb „gyógymód” továbbra is a megelőzés: elegendő alvás, rendszeres mozgás, kiegyensúlyozott táplálkozás és a lelki egészség megőrzése, ami szükség is, mert egyre több beteg jelentkezik a rendelőkben. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint október 13-19. között az országban 26 ezer 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 223 ezer 300-en akut légúti fertőzés tüneteivel. Dr. Mangó Gabriella praxisában is észleli ezt, találkozott már kétoldali tüdőgyulladásos páciensekkel is, négy felnőttel, egy gyermekkel, akik szerencsére enyhe tünetekkel túlestek a betegségen. Éppen ezért arra kéri pácienseit: ha valaki felsőlégúti panaszokkal vagy gyomorfájással érkezik, viseljen maszkot, hogy megóvja önmagát és másokat is. Mert bármennyire is vonzóak a régi praktikák, a legjobb orvosság ma is az odafigyelés, a mértékletesség és az egészséges életmód.