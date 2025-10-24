október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Népi gyógymódok

1 órája

Lehull a lepel a népi gyógymódokról: a gyöngyösi háziorvos szerint van, ami többet árt, mint használ!

Címkék#doktornő#Dr Mangó Gabriella#népi gyógymód

Az emberek évezredek óta keresik a módját, hogyan gyógyíthatnák magukat. A népi gyógymódok – a gyógynövények, borogatások és más hagyományos praktikák – már a modern orvostudomány előtt is segítették az embereket a betegségek leküzdésében.

Heol.hu

Az emberiség évezredek óta keresi a módját annak, hogyan gyógyíthatja magát. A természet adta lehetőségek – gyógynövények, borogatások, gyógyfürdők – már jóval azelőtt segítették az embereket, hogy megszületett volna a modern orvostudomány. Ezeket a hagyományos, tapasztalati úton kialakult módszereket nevezzük népi gyógymódoknak. A magyar népi hagyományban a pálinka különleges szerepet töltött be. Sok helyen „a magyar gyógyszernek” is nevezték. Úgy tartották, hogy a kis mennyiségben fogyasztott pálinka fertőtlenít, megelőzi a megfázást, javítja a keringést, sőt, „felmelegíti a lelket” is. Torokfájás esetén mézzel keverve itatták, megfázáskor egy kupicával „izzasztásra” ajánlották, sebeket pedig gyakran pálinkával fertőtlenítettek. Az idősebb generációk sokszor úgy tartották: „mindenre jó egy kis pálinka, csak a mértéket kell tudni.”

A népi gyógymódok között van, ami beválhat, de van, ami egyáltalán nem használ Fotó: MW
A népi gyógymódok között van, ami beválhat, de van, ami egyáltalán nem használ Fotó: MW

Népi gyógymódok: most lerántjuk a leplet róluk

Most lerántjuk a leplet erről és hasonló népi gyógymódokról. Segítségünkre ezúttal is dr. Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvos érkezett.
– Nem ez az út, azt gondolom, már ami a pálinkát illeti. Ne ideologizáljuk meg, miért kell épp alkoholhoz nyúlni. Persze lehet, hogy fertőtlenít, de az immunrendszerünket ellenkező irányba tolhatja meg, irritálhatja a gyomornyálkahártyát, szóval semmiképp nem gyógymód – erősítette meg a doktornő.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A fokhagymát a népi gyógyászat szinte csodaszerként tartotta számon. A doktornő azt mondta ennek kapcsán, hogy természetesen minden zöldség fogyasztása javallott, de ha már hagyma, akkor inkább a hagymateát preferálja.
– Természetesen a népi gyógymódok nem eleve elvetendők. Mondok néhány példát, a fekete retek remek köptetőnek, vagy ott van az orvosi zsálya, amit borogatásra, torokfájásra alkalmaznak remekül – mondta.

A doktornő szerint azonban a legjobb „gyógymód” továbbra is a megelőzés: elegendő alvás, rendszeres mozgás, kiegyensúlyozott táplálkozás és a lelki egészség megőrzése, ami szükség is, mert egyre több beteg jelentkezik a rendelőkben. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint október 13-19. között az országban 26 ezer 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 223 ezer 300-en akut légúti fertőzés tüneteivel. Dr. Mangó Gabriella praxisában is észleli ezt, találkozott már kétoldali tüdőgyulladásos páciensekkel is, négy felnőttel, egy gyermekkel, akik szerencsére enyhe tünetekkel túlestek a betegségen. Éppen ezért arra kéri pácienseit: ha valaki felsőlégúti panaszokkal vagy gyomorfájással érkezik, viseljen maszkot, hogy megóvja önmagát és másokat is. Mert bármennyire is vonzóak a régi praktikák, a legjobb orvosság ma is az odafigyelés, a mértékletesség és az egészséges életmód.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu