Egy legenda szertefoszlott Noszvajon, de a birslekvár és -sajt a párját ritkítja - fotókkal

A szombati noszvaji Birsünnep idén is méltó volt az elnevezéséhez – ahogy mondani szokás évszázadunkban, a mindenhez is birsalmát használtak a gasztronómiai különlegességek készítői. Mindez persze, nem is csoda, hiszen a legenda a község szinte minden portáján terem egy vagy több birsalmafa. A jellegzetes ízű gyümölcs elkészítésének és az vele való ízesítésnek a száma pedig, az igazi ínyencek szerint, közelít a végtelenhez.

A noszvaji Birsünnep idén is tömegeket vonzott

Forrás: Nemes Róbert

A birses finomságokat nem kellett keresni, faluszerte kínálták a községbe látogatókat az őszi csemegével. A patakparti piacon minden képzeletet felülmúló választékkal lekvárvásárt rendeztek. Több mint harminc kis- és őstermelő, valamint kézműves jelentkezett árusítani, mondta el portálunknak Sike Edit szervező. Elsősorban természetesen a birsből készült termékek vannak a fókuszban, és persze maga gyümölcs nyersen, tette hozzá.

A noszvaji Komáromi Lászlóné kiporciózott, ínycsiklandó birsalmasajtjait egy-egy gerezd dió is díszítette.

– A sajt készítése előtt megmosom a gyümölcsöt, majd felkockázom. Nagyon kevés vízzel megfőzöm, majd botmixerrel összeturmixolom. Amikor már jó pépes az állaga, újra felteszem főni 1-2, de maximum 3 órán át, amíg jó sűrűre fő. Utána teszek hozzá cukrot. Ezt mindenki a saját ízlése szerint tegye, 40-60 dekagramm, legfeljebb 70 deka kell birsalmánként. A megcukrozott sajtnak valót még jó fél-egy óráig főzöm, közben már látom az állagán, hogy kellő sűrűségű-e. Főzés után formába öntöm, és másnap borítom ki abból. Akkor lesz kellően kemény. Fontos, hogy citrom levét is csepegtetek bele ízesítésként. Az a legenda egyébként már nem felel meg a valóságnak, hogy Noszvajon minden portán van birsalmafa. Régebben sokkal több volt. Mi is 4-5 éve vásároltunk csemetét, ez a sajt már annak a terméséből készült – foglalta össze Komáromi Lászlóné.

Nem a diétázók napja volt a Birsünnep Noszvajon

A szintén noszvaji Balázs Józsefné, Marika standján is minden saját készítésű volt, a különféle lekvárok, sajtok, befőtt, de még a csigatészta és a sütemények is.