Egy legenda szertefoszlott Noszvajon, de a birslekvár és -sajt a párját ritkítja - fotókkal
Ezer módon elkészített birsalmát kóstolhatott szombaton minden Noszvajba látogató. A noszvaji Birsünnep igazi helyi gasztronómiai örömünnep volt.
A szombati noszvaji Birsünnep idén is méltó volt az elnevezéséhez – ahogy mondani szokás évszázadunkban, a mindenhez is birsalmát használtak a gasztronómiai különlegességek készítői. Mindez persze, nem is csoda, hiszen a legenda a község szinte minden portáján terem egy vagy több birsalmafa. A jellegzetes ízű gyümölcs elkészítésének és az vele való ízesítésnek a száma pedig, az igazi ínyencek szerint, közelít a végtelenhez.
A birses finomságokat nem kellett keresni, faluszerte kínálták a községbe látogatókat az őszi csemegével. A patakparti piacon minden képzeletet felülmúló választékkal lekvárvásárt rendeztek. Több mint harminc kis- és őstermelő, valamint kézműves jelentkezett árusítani, mondta el portálunknak Sike Edit szervező. Elsősorban természetesen a birsből készült termékek vannak a fókuszban, és persze maga gyümölcs nyersen, tette hozzá.
A noszvaji Birsünnep idén is tömegeket vonzott
A noszvaji Komáromi Lászlóné kiporciózott, ínycsiklandó birsalmasajtjait egy-egy gerezd dió is díszítette.
– A sajt készítése előtt megmosom a gyümölcsöt, majd felkockázom. Nagyon kevés vízzel megfőzöm, majd botmixerrel összeturmixolom. Amikor már jó pépes az állaga, újra felteszem főni 1-2, de maximum 3 órán át, amíg jó sűrűre fő. Utána teszek hozzá cukrot. Ezt mindenki a saját ízlése szerint tegye, 40-60 dekagramm, legfeljebb 70 deka kell birsalmánként. A megcukrozott sajtnak valót még jó fél-egy óráig főzöm, közben már látom az állagán, hogy kellő sűrűségű-e. Főzés után formába öntöm, és másnap borítom ki abból. Akkor lesz kellően kemény. Fontos, hogy citrom levét is csepegtetek bele ízesítésként. Az a legenda egyébként már nem felel meg a valóságnak, hogy Noszvajon minden portán van birsalmafa. Régebben sokkal több volt. Mi is 4-5 éve vásároltunk csemetét, ez a sajt már annak a terméséből készült – foglalta össze Komáromi Lászlóné.
Nem a diétázók napja volt a Birsünnep Noszvajon
A szintén noszvaji Balázs Józsefné, Marika standján is minden saját készítésű volt, a különféle lekvárok, sajtok, befőtt, de még a csigatészta és a sütemények is.
– A régi öregektől tanultam mindennek a fortélyát. A lekvárokat nem szoktam ízesíteni semmivel, csak cukor van bennük. A birsalmasajtot is tradicionális recept alapján készítem, mindig arra kell figyelni, hogy elég ideig főzzük, mert különben puha marad. A sütemények közül ma almásat, fahéjasat, szilvalekvárosat és mákosat hoztam – mutatta be az asztalán álló finomságokat Balázs Józsefné.
Birsünnep NoszvajonFotók: Nemes Róbert
A Rozmaring étterem sátrában birsalmás lencsegulyás, a Rákóczi vendégházban pedig a noszvaji specialitásnak számító birsalmás bableves főtt, mellé második fogásnak sült kacsacomb hagymás rizzsel birsalmaágyon, birsmártással. Magdi portáján vasalt lángos és birsalmás finomságok volt a menü, a Gazdaház kemencéjében birsalmás bukta sült, de kínáltak birsalmalevest és mézes csirkecombot is birsalmás burgonyával. A kínálatot persze az tudta végigkóstolni, aki a piactéri disznótoros reggeli idején némi önmérsékletet tanúsított a falatozásban – a hagymás sült vér, a velős rántotta, a hurka, kolbász, tepertő, illetve a pálinka és a forralt bor kombója nem a diétázók számára készült.
A tökéletes birsalmasajt receptjét szereztük meg Noszvajról + fotók, videó
Lehet-e nyersen enni a birsalmát?
A nyers birs titka az érettségben rejlik. Amikor a gyümölcs héja aranysárgává válik, a finom szőrös réteg lekopik, és az illata betölti a kamrát, akkor már csökken a csersavtartalom. Ilyenkor a hús kevésbé fanyar, kissé lágyabb, és már megkóstolható nyersen is – írja a agroforum.hu.
A teljesen beérett birset vékonyan felszeletelve, citromlével meglocsolva vagy más gyümölcsökkel keverve érdemes fogyasztani. Friss alma, körte, esetleg egy kevés narancs mellé keverve kifejezetten izgalmas ízvilágot ad, és jól harmonizál sajttálak, mézek vagy diófélék kísérőjeként is.
Azonban érdemes mértéket tartani. A birs nyersen nehezen emészthető, különösen érzékeny gyomrúak számára. A túlzott fogyasztás puffadást, kellemetlen teltségérzetet okozhat, ezért inkább kis adagban, „ízlelgetve” érdemes kísérletezni vele.
Jelentős mennyiségben található benne:
- A-,
- B3-,
- B6-,
- B9-,
- C- vitamint,
- kalcium,
- vas,
- magnézium,
- foszfor,
- kálium,
- nátrium.
