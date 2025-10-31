Ne hagyd az utolsó pillanatra: így készülj a november 1-jei boltzárra

Mindenszentek napja, november 1-je, Magyarországon munkaszüneti nap, így ezen a napon számos üzlet, szolgáltató és intézmény módosított nyitvatartással várja a látogatókat, ennek megfelelően a legtöbb nagy áruházlánc – köztük az Auchan, a Tesco, a Lidl, az Aldi, a Penny Market és az Interspar üzletei – zárva tart ezen a napon. Cikkünkben összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni, ha vásárlást, ügyintézést vagy programot tervez az ünnepi hosszú hétvégén, így alakul a november 1-jei nyitvatartás.

A november 1-jei nyitvatartás meglepetést is okozhat

Forrás: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Aki szeretné elkerülni a kellemetlenségeket, annak érdemes már pénteken, október 31-én elintézni a bevásárlást. A legtöbb bolt ezen a napon még a megszokott nyitvatartás szerint működik, ám a forgalom várhatóan jóval nagyobb lesz a szokásosnál, ezért ajánlott inkább a délelőtti órákban útnak indulni. Mindenszentek napján szombaton az üzletek többsége zárva tart, viszont november 2-án, vasárnap már újra kinyitnak, a megszokott vasárnapi nyitvatartás szerint.

Bár a nagyobb boltok ajtói zárva maradnak, nem áll meg teljesen az élet. A legtöbb benzinkúton működő kisbolt továbbra is nyitva lesz, és a családi tulajdonban működő éjjel-nappali üzletek, illetve trafikok is fogadják a vásárlókat. A gyógyszertárak ügyeleti rend szerint működnek, és a virágboltok közül is sokan nyitva tartanak, hogy az emberek méltóképpen megemlékezhessenek szeretteikről.

A november 1-jei boltzár miatt mindenképp érdemes előre gondolkodni: a gyertyák, mécsesek és virágok beszerzését ne hagyjuk az utolsó pillanatra, hogy az ünnep napján valóban a megemlékezésé lehessen a főszerep.