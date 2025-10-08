1 órája
Veszélyben vagyunk? Tiltott anyagot találtak egy zöldségben
Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztási rendszere jelzett, miután egy kínai termékben tiltott növényvédőszert mutattak ki. Az érintett áruból Magyarországra is érkezett, a hatóság azonnal megkezdte az intézkedéseket.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki a kínai eredetű fokhagyma termékben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos honlapján.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóságok nyomonkövetik.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
• Márka: Golden Lion
• Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
• Lot szám: 20250446_011
• A termék eredete: Kína
• Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
A termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom
Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
