Helyi közélet

Veszélyben vagyunk? Tiltott anyagot találtak egy zöldségben

Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági riasztási rendszere jelzett, miután egy kínai termékben tiltott növényvédőszert mutattak ki. Az érintett áruból Magyarországra is érkezett, a hatóság azonnal megkezdte az intézkedéseket.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer tartalmat mutattak ki a kínai eredetű fokhagyma termékben. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos honlapján.

Növényvédőszert mutattak ki egy kínai eredetű fokhagyma termékben.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóságok nyomonkövetik.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

• Márka: Golden Lion

• Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

• Lot szám: 20250446_011

• A termék eredete: Kína

• Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

A termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, veszélyes finomság került a boltokba:

Főoldali borítókép illusztráció, forrás: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

 

