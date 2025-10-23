41 perce
Eladó a hevesi otthon, amit milliónyi vésőcsapással alkottak - ha a Dűne stábja meglátja, biztosan lecsap rá
Kézzel formálta otthon, amely a földtörténet nyomait őrzi és modern kényelmet kínál. Ez a riolittufába vájt nyaraló Demjénben különleges hangulatával és egyedi falazatával vonzza a tekintetet.
Egerszalóktól mindössze négy kilométerre, Demjén egyik aszfaltozott utcájában, fürdőtelepülésen található egy a különleges, riolittufába vájt nyaraló. A környéken igényes lakóházak, vendégházak, valamint luxus pihenésre berendezkedett szálláshelyek és hagyományos présházak is megtalálhatók - olvasható az Ingatlan.com oldalán.
Nem hétköznapi nyaraló – gondos kezek formálták otthonná
Az ingatlan több bejárattal rendelkezik, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően lakásként van nyilvántartva – tehát nem barlanglakás, nem présház. A lépcsőmentes, riolittufából kézzel kialakított barlangrendszer az 1980-as években készült, több ezer vésőnyom tanúskodik a precíz munkáról. A terület földtani eredete egészen a miocén korig, mintegy tízmillió évre nyúlik vissza – valódi természeti különlegesség - írják.
A nyaraló nettó összterülete körülbelül hetven négyzetméter. Két, járólappal burkolt, normális belmagasságú teremmel rendelkezik – húsz és negyven négyzetméteres helyiségekkel, amelyek belülről is átjárhatók. Az épület előtt fedett, tíz négyzetméteres, járólapos terasz található. A belső térben konyha, étkező, nappali és hálórész kapott helyet, a fürdőszoba kialakítható.
A közművek (víz, villany, csatorna) bevezetésre kerültek. Fűtés és hűtés nélkül is állandó tizenkét–tizenöt Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik, télen-nyáron egyaránt. A nagyméretű, kétszárnyas ajtók kinyitásával a belső hőmérséklet gyorsan szabályozható, így nyáron néhány óra alatt kellemesen meleggé válik a tér. A belső falakat mindenütt a természetes riolittufa alkotja, látványos rétegzéssel és díszített terméskő-felületekkel, szoborfülkékkel. A kürtőn keresztül jól látszik a több méter vastag megkövesedett hamuréteg, amely kályhafűtésre is lehetőséget ad – jelenleg elektromos fűtés működik - részletezik.
Panoráma, csend és barlanghűvös falak – különleges otthon várja új gazdáját
Az ingatlan értékét növeli, hogy a három helyiség külön is használható és akár megosztható. Külön megvásárolható a barna ajtós bejárattal rendelkező, húsz négyzetméteres rész is, amely önálló életteret biztosít, saját kis zuhanyzós, csempézett fürdőszobával és vécével. A telken több autó parkolására is van lehetőség, valamint további építés engedélyezett. A telek mérete száztíz négyzetméter, részben a bejáratoknál, részben a barlangrendszer tetején terül el, ahonnan panorámás kilátás nyílik a szemközti dombra. Az ingatlan fenntartása rendkívül gazdaságos – nincs szükség tetőhéjazatra vagy vakolásra, hiszen a természet mindent megoldott - fogalmaznak.
Az ingatlan két helyiséges tulajdonrészének irányára huszonkettő millió forint. Igény esetén a fürdőszobával és a különálló helyiséggel együtt is megvásárolható. A helyi tófürdő gyalog hét perc alatt elérhető, a termál-barlangfürdő autóval mindössze két percre található. Egerszalók híres sódombja négy kilométerre, Eger városa pedig huszonöt kilométerre fekszik. A térség termálvizei, vulkanikus domborzata és festői falvai egyedülálló hangulatot kínálnak. Ez az ingatlan valódi ritkaság: a természet és az ember kézi munkája együtt hozta létre – különleges atmoszférájával és történetével igazi gyöngyszem Demjén szívében - írják.
Hogyan is hoztak létre a barlanglakásokat?
A Bükkalján, Egertől Miskolcig elhúzódó szakaszon, a könnyen megmunkálható riolittufa adta a lehetőséget, és több mint egy évszázaddal ezelőtt a nagymértékű elszegényedés hozta létre ezeket a barlanglakásokat. Térségünkben Sirokban voltak jelentős számban - olvasható a Kékesonline.hu oldalán.
Sirok képéhez még a két világháború között is hozzátartoztak a barlanglakások. Keletkezésük időpontját pontosan nem lehet meghatározni. Egy 1858-as összeírás 16 ilyen lakásról tesz említést, melyek a korabeli telekkönyvhöz készült térképen három helyen voltak feltüntetve. Becslések szerint zömmel a század első harmadában vágták a lyukakat külön ezzel foglalkozó kőfaragók a szegényebb családok számára. Beosztásuk nagyon hasonló volt, általában egy helyiségből állnak - írják.
Sziklába vájt élet – a barlanglakások rejtett világa
Csak ritka esetben toldották meg befelé még egy helyiséggel, ám ezen a belső lyukon már értelemszerűen nem volt sem ablak, sem ajtó. A barlanglakások fala és mennyezete a legrégebbieknél általában szabálytalan volt, a falak nem voltak függőlegesek. A lyukak befelé általában tágultak, a belső fal gyakran magasabb volt, mint a bejárati. A padló a régieken terméskő, az újabbakon agyagos sárral tapasztott volt, ám ha beszivárgott a lakásba a talajvíz, a kőpadlóba vájatokat vágtak, és úgy vezették ki az ajtó alatt a vizet - részletezik.
A lakásoknak régen szinte egyetlen fűtési lehetőségük a belső kürtős kemence volt. A füstöt rendszerint a lyuk feletti sziklán át vezették ki a szabadba, de előfordult az is, hogy a homlokzati falba vágott nyíláson át távozott. Ezekben az esetekben a bejárat mellett már kályha, vagy tűzhely állt.
Érdekesség, hogy az éléskamrának külön bejárata volt, de mivel a lyuk-kamrában gyorsan megpenészedett az élelem, ezért az élelmiszer tárolására külön kamrákat építettek kőből, vagy vesszőből fontak, sárral betapasztva. A barlanglakások udvara nagyon szűk volt, a kis udvart régen nem is kerítették el, csak a szomszédok felé jelentett választóvonalat egyes helyeken a természetes szikla. Elöl sövény és kőkerítés volt a gyakori - fogalmaznak.
Noszvajon, műhóval fedett barlanglakásokban is forgott a Dűne
A barlanglakások a Dűne stábját is megihlették, mint ahogy arról már beszámoltunk, 2023 decemberében sem nagyon akadt hó, ezért a noszvajiaknak feltűnt a nagy fehérség: a műhóval fedett barlanglakásokat sikerült is fotós kollégánknak lencsevégre kapnia. A forgatás helyszínét szigorúan őrizték, csak a barlanglakásokkal szemközti dombon vezető útról sikerült bepillantanunk abba, hogyan dolgozik a stáb a helyszínen.
Milliók csodálkozhattak rá a Noszvaji barlanglakásokra, így festett a forgatáskor + fotók
