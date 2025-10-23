Eladó a hevesi otthon, amit milliónyi vésőcsapással alkottak - ha a Dűne stábja meglátja, biztosan lecsap rá

Egerszalóktól mindössze négy kilométerre, Demjén egyik aszfaltozott utcájában, fürdőtelepülésen található egy a különleges, riolittufába vájt nyaraló. A környéken igényes lakóházak, vendégházak, valamint luxus pihenésre berendezkedett szálláshelyek és hagyományos présházak is megtalálhatók - olvasható az Ingatlan.com oldalán.

Egy nyaraló a föld mélyén. Ritka riolittufába vájt otthon Demjénben

Forrás: ingatlan.com

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Nem hétköznapi nyaraló – gondos kezek formálták otthonná

Az ingatlan több bejárattal rendelkezik, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően lakásként van nyilvántartva – tehát nem barlanglakás, nem présház. A lépcsőmentes, riolittufából kézzel kialakított barlangrendszer az 1980-as években készült, több ezer vésőnyom tanúskodik a precíz munkáról. A terület földtani eredete egészen a miocén korig, mintegy tízmillió évre nyúlik vissza – valódi természeti különlegesség - írják.

A nyaraló nettó összterülete körülbelül hetven négyzetméter. Két, járólappal burkolt, normális belmagasságú teremmel rendelkezik – húsz és negyven négyzetméteres helyiségekkel, amelyek belülről is átjárhatók. Az épület előtt fedett, tíz négyzetméteres, járólapos terasz található. A belső térben konyha, étkező, nappali és hálórész kapott helyet, a fürdőszoba kialakítható.

A közművek (víz, villany, csatorna) bevezetésre kerültek. Fűtés és hűtés nélkül is állandó tizenkét–tizenöt Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik, télen-nyáron egyaránt. A nagyméretű, kétszárnyas ajtók kinyitásával a belső hőmérséklet gyorsan szabályozható, így nyáron néhány óra alatt kellemesen meleggé válik a tér. A belső falakat mindenütt a természetes riolittufa alkotja, látványos rétegzéssel és díszített terméskő-felületekkel, szoborfülkékkel. A kürtőn keresztül jól látszik a több méter vastag megkövesedett hamuréteg, amely kályhafűtésre is lehetőséget ad – jelenleg elektromos fűtés működik - részletezik.

Panoráma, csend és barlanghűvös falak – különleges otthon várja új gazdáját

Az ingatlan értékét növeli, hogy a három helyiség külön is használható és akár megosztható. Külön megvásárolható a barna ajtós bejárattal rendelkező, húsz négyzetméteres rész is, amely önálló életteret biztosít, saját kis zuhanyzós, csempézett fürdőszobával és vécével. A telken több autó parkolására is van lehetőség, valamint további építés engedélyezett. A telek mérete száztíz négyzetméter, részben a bejáratoknál, részben a barlangrendszer tetején terül el, ahonnan panorámás kilátás nyílik a szemközti dombra. Az ingatlan fenntartása rendkívül gazdaságos – nincs szükség tetőhéjazatra vagy vakolásra, hiszen a természet mindent megoldott - fogalmaznak.