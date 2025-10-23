október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlan

41 perce

Eladó a hevesi otthon, amit milliónyi vésőcsapással alkottak - ha a Dűne stábja meglátja, biztosan lecsap rá

Címkék#Eladó ingatlan#dűne#ingatlan#nyaraló

Kézzel formálta otthon, amely a földtörténet nyomait őrzi és modern kényelmet kínál. Ez a riolittufába vájt nyaraló Demjénben különleges hangulatával és egyedi falazatával vonzza a tekintetet.

Heol.hu

Egerszalóktól mindössze négy kilométerre, Demjén egyik aszfaltozott utcájában, fürdőtelepülésen található egy a különleges, riolittufába vájt nyaraló. A környéken igényes lakóházak, vendégházak, valamint luxus pihenésre berendezkedett szálláshelyek és hagyományos présházak is megtalálhatók - olvasható az Ingatlan.com oldalán. 

Egy nyaraló a föld mélyén. Ritka riolittufába vájt otthon Demjénben
Egy nyaraló a föld mélyén. Ritka riolittufába vájt otthon Demjénben
Forrás: ingatlan.com

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Nem hétköznapi nyaraló – gondos kezek formálták otthonná

Az ingatlan több bejárattal rendelkezik, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően lakásként van nyilvántartva – tehát nem barlanglakás, nem présház. A lépcsőmentes, riolittufából kézzel kialakított barlangrendszer az 1980-as években készült, több ezer vésőnyom tanúskodik a precíz munkáról. A terület földtani eredete egészen a miocén korig, mintegy tízmillió évre nyúlik vissza – valódi természeti különlegesség - írják.

A nyaraló nettó összterülete körülbelül hetven négyzetméter. Két, járólappal burkolt, normális belmagasságú teremmel rendelkezik – húsz és negyven négyzetméteres helyiségekkel, amelyek belülről is átjárhatók. Az épület előtt fedett, tíz négyzetméteres, járólapos terasz található. A belső térben konyha, étkező, nappali és hálórész kapott helyet, a fürdőszoba kialakítható.

A közművek (víz, villany, csatorna) bevezetésre kerültek. Fűtés és hűtés nélkül is állandó tizenkét–tizenöt Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik, télen-nyáron egyaránt. A nagyméretű, kétszárnyas ajtók kinyitásával a belső hőmérséklet gyorsan szabályozható, így nyáron néhány óra alatt kellemesen meleggé válik a tér. A belső falakat mindenütt a természetes riolittufa alkotja, látványos rétegzéssel és díszített terméskő-felületekkel, szoborfülkékkel. A kürtőn keresztül jól látszik a több méter vastag megkövesedett hamuréteg, amely kályhafűtésre is lehetőséget ad – jelenleg elektromos fűtés működik - részletezik.

Panoráma, csend és barlanghűvös falak – különleges otthon várja új gazdáját

Az ingatlan értékét növeli, hogy a három helyiség külön is használható és akár megosztható. Külön megvásárolható a barna ajtós bejárattal rendelkező, húsz négyzetméteres rész is, amely önálló életteret biztosít, saját kis zuhanyzós, csempézett fürdőszobával és vécével. A telken több autó parkolására is van lehetőség, valamint további építés engedélyezett. A telek mérete száztíz négyzetméter, részben a bejáratoknál, részben a barlangrendszer tetején terül el, ahonnan panorámás kilátás nyílik a szemközti dombra. Az ingatlan fenntartása rendkívül gazdaságos – nincs szükség tetőhéjazatra vagy vakolásra, hiszen a természet mindent megoldott - fogalmaznak.

Egy elképesztően csodás otthon vár rád Demjénben
Forrás: ingatlan.com

Az ingatlan két helyiséges tulajdonrészének irányára huszonkettő millió forint. Igény esetén a fürdőszobával és a különálló helyiséggel együtt is megvásárolható. A helyi tófürdő gyalog hét perc alatt elérhető, a termál-barlangfürdő autóval mindössze két percre található. Egerszalók híres sódombja négy kilométerre, Eger városa pedig huszonöt kilométerre fekszik. A térség termálvizei, vulkanikus domborzata és festői falvai egyedülálló hangulatot kínálnak. Ez az ingatlan valódi ritkaság: a természet és az ember kézi munkája együtt hozta létre – különleges atmoszférájával és történetével igazi gyöngyszem Demjén szívében - írják.

Hogyan is hoztak létre a barlanglakásokat?

A Bükkalján, Egertől Miskolcig elhúzódó szakaszon, a könnyen megmunkálható riolittufa adta a lehetőséget, és több mint egy évszázaddal ezelőtt a nagymértékű elszegényedés hozta létre ezeket a barlanglakásokat. Térségünkben Sirokban voltak jelentős számban - olvasható a Kékesonline.hu oldalán.

Sirok képéhez még a két világháború között is hozzátartoztak a barlanglakások. Keletkezésük időpontját pontosan nem lehet meghatározni. Egy 1858-as összeírás 16 ilyen lakásról tesz említést, melyek a korabeli telekkönyvhöz készült térképen három helyen voltak feltüntetve. Becslések szerint zömmel a század első harmadában vágták a lyukakat külön ezzel foglalkozó kőfaragók a szegényebb családok számára. Beosztásuk nagyon hasonló volt, általában egy helyiségből állnak - írják. 

Sziklába vájt élet  – a barlanglakások rejtett világa

Csak ritka esetben toldották meg befelé még egy helyiséggel, ám ezen a belső lyukon már értelemszerűen nem volt sem ablak, sem ajtó. A barlanglakások fala és mennyezete a legrégebbieknél általában szabálytalan volt, a falak nem voltak függőlegesek. A lyukak befelé általában tágultak, a belső fal gyakran magasabb volt, mint a bejárati. A padló a régieken terméskő, az újabbakon agyagos sárral tapasztott volt, ám ha beszivárgott a lakásba a talajvíz, a kőpadlóba vájatokat vágtak, és úgy vezették ki az ajtó alatt a vizet - részletezik. 

A lakásoknak régen szinte egyetlen fűtési lehetőségük a belső kürtős kemence volt. A füstöt rendszerint a lyuk feletti sziklán át vezették ki a szabadba, de előfordult az is, hogy a homlokzati falba vágott nyíláson át távozott. Ezekben az esetekben a bejárat mellett már kályha, vagy tűzhely állt.

Érdekesség, hogy az éléskamrának külön bejárata volt, de mivel a lyuk-kamrában gyorsan megpenészedett az élelem, ezért az élelmiszer tárolására külön kamrákat építettek kőből, vagy vesszőből fontak, sárral betapasztva. A barlanglakások udvara nagyon szűk volt, a kis udvart régen nem is kerítették el, csak a szomszédok felé jelentett választóvonalat egyes helyeken a természetes szikla. Elöl sövény és kőkerítés volt a gyakori - fogalmaznak.

Noszvajon, műhóval fedett barlanglakásokban is forgott a Dűne

A barlanglakások a Dűne stábját is megihlették, mint ahogy arról már beszámoltunk, 2023 decemberében sem nagyon akadt hó, ezért a noszvajiaknak feltűnt a nagy fehérség: a műhóval fedett barlanglakásokat sikerült is fotós kollégánknak lencsevégre kapnia. A forgatás helyszínét szigorúan őrizték, csak a barlanglakásokkal szemközti dombon vezető útról sikerült bepillantanunk abba, hogyan dolgozik a stáb a helyszínen.

A Dűne forgatásakor így alkották meg a havas tájat
A Dűne forgatásakor így alkották meg a havas tájat
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu