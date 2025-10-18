Már egy használt autó árából saját nyaralód lehet Hevesben

Heves vármegye változatos lehetőségeket kínál mindazoknak, akik elvonulnának a város zajától, hétvégi kertészkedésre vágynak, vagy hosszabb távú befektetésben gondolkodnak. Az ingatlan.com kínálatát böngészve összesen 236 eladó nyaralót találtunk: a legolcsóbbat 2,5 millióért, a legdrágábbat 272,4 millióért. Ha elsősorban a csend és a természet vonz, már pár millió forintért is találhatsz nyaralót. Cikkünkben körbenéztünk a hevesi kínálatban: Egerbakta, Hatvan, Visonta és persze Szűcsi is terítékre került.

Eladó hétvégi házas nyaraló Szűcsin.

Forrás: ingatlan.com

Nyaraló Heves vármegyében

1. Egerbakta - 2,69 millió forint

Aki a csendet, a nyugalmat, a madárcsicsergést részesíti előnyben, és nem akar mélyen a zsebébe nyúlni, annak van egy jó tippünk. Az ingatlan.com legolcsóbb nyaralóját Eger és Egerbakta határán, a Töviskésvölgyben találhatjuk. A kikiáltási ár mindössze 2,69 millió forint. A 1279 négyzetméteres telken található egy betonalappal rendelkező, téglából épült 10 négyzetméteres ház. A telek zártkerti övezetben található, alkalmas lehet üdülőnek vagy gazdálkodásra, növénytermesztésre is.

2. Szűcsi - 3,7 millió forint

Aki a vízpartot szereti, annak is van egy tuti tippünk. Ugyanis a Szűcsi bányatónál található nyaraló csak egymillió forinttal drágább a legolcsóbb hevesi ajánlatnál. A nyaraló a horgászat szerelmeseinek tökéletes választás lehet.

3. Hatvan - 3,7 millió forint

A dobogó harmadik fokára egy hatvani hétvégi ház került még fel.

A top 5-be még bekerült egy Szűcsin található nyaralótelek és egy visontai hétvégi ház is.

