Boltzár és pihenőnap: így készülj az október 23-i hosszú hétvégére

Október 23-a idén hosszú hétvégét hoz, hiszen a nemzeti ünnep csütörtökre esik, így sokan pénteken is pihenhetnek. A boltok és szolgáltatások nyitvatartása azonban ilyenkor eltér a megszokottól, ezért érdemes előre tájékozódni, ha vásárlást vagy programot tervezel.

Heol.hu

Október 23-a idén különösen kedvezően alakul a pihenni vágyók számára, a nemzeti ünnep csütörtökre esik, így sokan pénteken is szabadságot kapnak, és egy négy napos hosszú hétvégét tölthetnek el. Az ünnep azonban a megszokott kereskedelmi és szolgáltatási rendet is módosítja, ezért érdemes előre tervezni, ha vásárlást, kirándulást vagy más programot szervezel ezekre a napokra. Így alakul az üzletek nyitvatartása a következő pár napban.

Változik az üzletek nyitvatartása Fotó: Huszár Márk

A nemzeti ünnepen, október 23-án (csütörtökön) minden nagy áruházlánc zárva tart. Sem a Lidl, sem az Aldi, a Tesco, a Spar vagy a Penny üzletei nem nyitnak ki ezen a napon. Sokan azt gondolják, hogy a másnap, október 24. (péntek) is munkaszüneti nap, de ez valójában már pihenőnap, így a legtöbb bolt visszatér a megszokott nyitvatartáshoz, és a hétvégén (október 25-26.) is a szokásos rend szerint várják a vásárlókat.

A Lidl szerdán, október 22-én még a normál rendben tart nyitva, csütörtökön zárva lesz, majd pénteken ismét a megszokott pénteki nyitvatartás szerint működik. A hétvégén a boltok a hétvégi rendben, általában reggel 7 és este 21 óra között várják a vevőket. Az Aldi üzletei is hasonló rendben dolgoznak: szerdán a normál, csütörtökön zárt, pénteken a megszokott pénteki nyitvatartás érvényes, a hétvégi napokon pedig az adott üzlet szokásos hétvégi időrendjében tartanak nyitva.

A Tesco áruházak is csütörtökön zárva tartanak, pénteken és a hétvégén viszont már a megszokott rendben, jellemzően reggel 6 és este 22 óra között működnek. A Spar és Interspar egységek szerdán még normál nyitvatartással üzemelnek, csütörtökön zárva lesznek, majd pénteken a megszokott rend szerint nyitnak ki. A hétvégi napokon a nyitvatartás a megszokott hétvégi időpontokhoz igazodik. A Penny hálózat üzletei október 22-én a megszokott módon, október 23-án zárva, október 24-én pedig a pénteki nyitvatartás szerint várják a vásárlókat, a hétvégén pedig a szokásos rendben tartanak nyitva.

A CBA, Coop és Reál hálózatoknál az egyes boltok nyitvatartása eltérhet, hiszen sok kisebb egység franchise-rendszerben működik. A legtöbb bolt csütörtökön zárva tart, de pénteken már a megszokott időben kinyit, különösen a nagyobb városokban. A családi boltok és pékségek sok esetben egyéni döntés alapján rövidebb időre is nyitva lehetnek, ezért ezeknél érdemes előre tájékozódni.

Bár a nagy láncok csütörtökön pihennek, vásárlásra így is lesz lehetőség.

A benzinkutakon működő boltok, a vendéglátóhelyek, az újságárusok, a virágboltok és a non-stop üzletek többsége ilyenkor is nyitva tart, ahogy azok a trafikok is, ahol a tulajdonos vagy családtagja dolgozik. Október 23-án tehát érdemes előre gondolkodni és a szükséges bevásárlásokat előre elintézni, hogy a hosszú hétvégét valóban pihenéssel, ne pedig lezárt ajtók előtt töltsd.

 

 

 

 

