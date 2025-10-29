október 29., szerda

Nárcisz névnap

42 perce

Fontos változás a nyugdíjaknál novemberben - nem mindenkire vonatkozik az emelés

Címkék#nyugdíjkorrekció#nyugdíjas#emelés

Novembertől 1,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, de a korrekció nem mindenkit érint. Vannak, akik most kimaradnak a módosításból, hiszen a változás feltételei nem egyformán vonatkoznak minden nyugdíjasra.

Heol.hu

Novemberben automatikusan történik meg a nyugdíjak emelése: a korrekció mértéke 1,6 %. Ez az emelés azon nyugdíjasok számára jár, akik már 2025 elején nyugdíjas státuszban voltak, azaz legalább január 1-je óta jogosultak voltak ellátásra.

Novemberben jön a nyugdíjemelés, de nem mindenkit érint
Novemberben jön a nyugdíjemelés, de nem mindenkit érint
Forrás: Shutterstock

Novemberi nyugdíjkorrekció jön – de nem mindenki részesül benne

A novemberi nyugdíjemelés alapja az év eleji, 3,2 százalékos növeléssel korrigált összeg, ezért a mostani korrekció csak azokat érinti, akik már tavaly is nyugdíjasok voltak.

Azok, akik 2025-ben mentek nyugdíjba, idén ősszel még nem kapnak emelést, hiszen januárban sem részesültek a korábbi növelésben. Ezt érdemes kiemelni, mert minden évben sok félreértés adódik ebből.

A szabály szerint tehát azok, akik 2025. január 1-jén vagy azt követően váltak nyugdíjassá, csak 2026 januárjában számíthatnak először emelésre. További zavar forrása lehet, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványt még azok is megkapták, akik 2025 júliusáig mentek nyugdíjba – ám akik csak augusztustól vagy később váltak jogosulttá, már ebből is kimaradtak.

Várható-e nyugdíjprémium a novemberi emeléssel együtt?

A kormány rendszerint a novemberi nyugdíjemeléssel egy időben szokta közölni, várható-e az adott évben nyugdíjprémium. Idén azonban nem érkezett ilyen bejelentés, ami nem meglepő: a jelenlegi gazdasági adatok alapján a GDP-növekedés nem éri el a prémium kifizetéséhez szükséges, legalább 3,5 százalékos szintet.

A nyugdíjak utalása novemberben a megszokott rend szerint történik majd. A hivatalos menetrend alapján a kifizetések jellemzően a hónap 12. napján érkeznek, és ez idén sem lesz másként: november 12-én, szerdán kapják meg a jogosultak a nyugdíjukat.

Az év során néhány hónapban – például januárban, áprilisban, júliusban és októberben – eltért az utalás időpontja, decemberben pedig ismét változás várható, de a novemberi kifizetés most a megszokott ütemben érkezik.

 

 

 

