Fontos változás a nyugdíjaknál novemberben - nem mindenkire vonatkozik az emelés

Novemberben automatikusan történik meg a nyugdíjak emelése: a korrekció mértéke 1,6 %. Ez az emelés azon nyugdíjasok számára jár, akik már 2025 elején nyugdíjas státuszban voltak, azaz legalább január 1-je óta jogosultak voltak ellátásra.

Novemberben jön a nyugdíjemelés, de nem mindenkit érint

A novemberi nyugdíjemelés alapja az év eleji, 3,2 százalékos növeléssel korrigált összeg, ezért a mostani korrekció csak azokat érinti, akik már tavaly is nyugdíjasok voltak.

Azok, akik 2025-ben mentek nyugdíjba, idén ősszel még nem kapnak emelést, hiszen januárban sem részesültek a korábbi növelésben. Ezt érdemes kiemelni, mert minden évben sok félreértés adódik ebből.

A szabály szerint tehát azok, akik 2025. január 1-jén vagy azt követően váltak nyugdíjassá, csak 2026 januárjában számíthatnak először emelésre. További zavar forrása lehet, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalványt még azok is megkapták, akik 2025 júliusáig mentek nyugdíjba – ám akik csak augusztustól vagy később váltak jogosulttá, már ebből is kimaradtak.