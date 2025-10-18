október 18., szombat

Jubiláltak

1 órája

A 30-at ünneplő nyugdíjasok a verpeléti bölcsőjükhöz tértek vissza

A 30. Ki mit tud?-ját rendezte a megyei nyugdíjasszövetség Verpeléten. A Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége három évtizede a hevesi városban rendezi meg ezt az eseményét.

Szabó István

Szombaton 30. alkalommal rendezte meg Verpeléten a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége és a hevesi város önkormányzata az évente szokásos Ki mit tud?-ját. A Petőfi Sándor Közösségi Házban tartott esemény mottója az volt: A tehetség kortalan.

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Farkas Attila, a nyugdíjas szövetség elnöke arra emlékezett vissza, hogy a város és a közösségi ház vezetése már 30 éve biztosítja a helyszínt és a technikai feltételeket a rendezvényhez. A kezdeti időkben nonstop zajlottak a fellépések, sokszor késő estig tartottak. Mára már szerkesztett programon mutatkozhatnak be a fellépők. Kórusok, népdalkörök, tánccsoportok, szóló táncosok, hangszeresek, versmondók, és színjátszó csoportok váltják egymást a színpadon évről évre. A sokszínűség, a baráti elismerés, a taps biztosítja mindig a jó hangulatot, az együtt töltött órák felejthetetlen emlékét.

A Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége elérte a harmadik ikszet

– A Nyugdíjas Ki mit tud? igen népszerű, a résztvevők idén is a zsűri szigora nélkül mutatták be tudásukat és élvezték egymás műsorát. A Heves vármegyei nyugdíjas csoportok minden évben várják ezt a rendezvényt, és készülnek a fellépésre. Örülünk, hogy újra találkozhatunk. Vannak, akik barátként, kísérőként érkeztek most is a rendezvényre, érdeklődve figyelték a produkciókat, együtt örültek a sikereknek. Mindig felemelő érzés, amikor daltól hangos a terem, mert a közönség együtt énekel az előadóval. A nézőtér pillanatok alatt változott táncparketté most is. Verpelét kedves helyszín a számunkra, mert a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége kulturális munkájának a bölcsője. A tánc, a színjátszás, az éneklés, a versmondás magas színvonalú előadása az utánpótlás biztosításának is fontos színhelye. A fellépők szebbnél szebb ruhákban, a településük népviseletében jelentek meg. A résztvevők idén is élvezték a műsorokat, felszabadultan mosolyogtak, nevettek és kikapcsolódtak – fogalmazott Farkas Attila. 

Forrás: Szabó István / Heol.hu

"Nem tudom, hogy csinálják, de mindig új műsorszámmal lepnek meg"

A nyugdíjas szövetség az eseményen köszönetet mondott Farkas Sándornak, Verpelét idősbarát polgármesterének, aki most is vállalta a rendezvény védnökségét. A városvezető elmondta köszöntőjében, hogy az idősbarát kitüntetés kötelezettséget is jelent.

– 2006 óta viselem a polgármesteri tisztséget, azóta is mindig szeretettel látjuk vendégül a nyugdíjas Ki Mit Tud? résztvevőit. Ma már annyi embert ismerek a szövetség tagságából, az egyes települések csoportjaiból, hogy én is igazi családi rendezvénynek érzem ezeket a találkozókat. Bár Ki Mit Tud? a mai alkalom neve, de itt nincs zsűri, ma mindenki nyertes lesz, élményekkel lesz gazdagabb. Öröm látni, mennyire tudnak örülni egymás sikereinek, produkcióinak. Óriási közösségi élmény ez azoknak, akik már ledolgozták a magukét, és megérdemlik, hogy pihenjenek, kikapcsolódjanak. Én 30 éve jelen vagyok ezeken az összejöveteleken, és nem tudom, hogy csinálják, de a fellépők mindig mindenki valami új műsorszámmal lepik meg a közönséget. Várunk vissza mindenkit jövőre is Verpelétre – hangsúlyozta Farkas Sándor.

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Bevezetőként a házigazda Tarnamente Dalkör verpeléti dalcsokrot adott elő. Az utána kezdődött Nyugdíjas Ki mit tud? 54 műsorszáma a mintegy 300 szereplővel színes programot nyújtott: 17 kórus és népdalkör, 7 tánccsoport, 22 szólóénekes, 6 versmondó lépett a közönség elé, és 2 humoros jelenetnek is tapsolhattak a nézők. 

 



 

 

