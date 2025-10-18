A 30-at ünneplő nyugdíjasok a verpeléti bölcsőjükhöz tértek vissza

Szombaton 30. alkalommal rendezte meg Verpeléten a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége és a hevesi város önkormányzata az évente szokásos Ki mit tud?-ját. A Petőfi Sándor Közösségi Házban tartott esemény mottója az volt: A tehetség kortalan.

Forrás: Szabó István / Heol.hu

Farkas Attila, a nyugdíjas szövetség elnöke arra emlékezett vissza, hogy a város és a közösségi ház vezetése már 30 éve biztosítja a helyszínt és a technikai feltételeket a rendezvényhez. A kezdeti időkben nonstop zajlottak a fellépések, sokszor késő estig tartottak. Mára már szerkesztett programon mutatkozhatnak be a fellépők. Kórusok, népdalkörök, tánccsoportok, szóló táncosok, hangszeresek, versmondók, és színjátszó csoportok váltják egymást a színpadon évről évre. A sokszínűség, a baráti elismerés, a taps biztosítja mindig a jó hangulatot, az együtt töltött órák felejthetetlen emlékét.

A Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége elérte a harmadik ikszet

– A Nyugdíjas Ki mit tud? igen népszerű, a résztvevők idén is a zsűri szigora nélkül mutatták be tudásukat és élvezték egymás műsorát. A Heves vármegyei nyugdíjas csoportok minden évben várják ezt a rendezvényt, és készülnek a fellépésre. Örülünk, hogy újra találkozhatunk. Vannak, akik barátként, kísérőként érkeztek most is a rendezvényre, érdeklődve figyelték a produkciókat, együtt örültek a sikereknek. Mindig felemelő érzés, amikor daltól hangos a terem, mert a közönség együtt énekel az előadóval. A nézőtér pillanatok alatt változott táncparketté most is. Verpelét kedves helyszín a számunkra, mert a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége kulturális munkájának a bölcsője. A tánc, a színjátszás, az éneklés, a versmondás magas színvonalú előadása az utánpótlás biztosításának is fontos színhelye. A fellépők szebbnél szebb ruhákban, a településük népviseletében jelentek meg. A résztvevők idén is élvezték a műsorokat, felszabadultan mosolyogtak, nevettek és kikapcsolódtak – fogalmazott Farkas Attila.