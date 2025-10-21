Korlátozzák a forgalmat október 23-án Egerben

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nemzeti Ünnepünk alkalmából városi díszünnepséget tart 2025. október 23-án, melynek keretében koszorúzást tartanak 11 óra 45 perc körül az egri Hatvani kapu téren. A rendezvény zavartalanságának biztosítása érdekében október 23-án várhatóan 11 óra 40 perc és 13 óra 30 perc között rendőri forgalomirányításra számíthatnak az arra közlekedők - írja a Police.hu

Korlátozzák a forgalmat október 23-án Eger belvárosában

Forrás: Police.hu

Mint írták, az alábbi változások lesznek érvényben csütörtökön: