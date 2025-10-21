1 órája
Korlátozzák a forgalmat október 23-án Egerben
Az október 23-i városi díszünnepség idejére forgalomkorlátozás várható a Hatvani kapu téren, Egerben. Kérnek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel haladjon az utakon.
Korlátozzák a forgalmat október 23-án Eger belvárosában
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nemzeti Ünnepünk alkalmából városi díszünnepséget tart 2025. október 23-án, melynek keretében koszorúzást tartanak 11 óra 45 perc körül az egri Hatvani kapu téren. A rendezvény zavartalanságának biztosítása érdekében október 23-án várhatóan 11 óra 40 perc és 13 óra 30 perc között rendőri forgalomirányításra számíthatnak az arra közlekedők - írja a Police.hu
Mint írták, az alábbi változások lesznek érvényben csütörtökön:
- A Pyrker téren a Kossuth Lajos útról balra kanyarodó forgalmi sáv zárása és a forgalom tovább terelése a Törvényház út irányába.
- A Törvényház út irányából érkező forgalom elől a jobbra kanyarodó forgalmi sáv lezárása és a forgalom tovább terelése a Kossuth Lajos út irányába.
- A Deák Ferenc - Klapka György út kereszteződésében a Klapka György útról érkező forgalom elterelése balra a Deák Ferenc útra.
- A Deák Ferenc - Klapka György út kereszteződésében a Deák Ferenc úton a Vasútállomás irányából érkező forgalom elterelése jobbra a Klapka György útra.
- A Szvorényi - Deák Ferenc utak kereszteződésében a Szvorényi útról érkező forgalom balra kanyarodó sávjának zárása és a forgalom elterelése jobbra a Deák Ferenc útra, vagy egyenesen a Klapka György út irányába.
- A Telekessy út - Trinitárius út kereszteződésében a Telekessy út forgalmának zárása.
- Sóház út forgalmának zárása.
