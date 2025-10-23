Gyermekként élte át az egri sortüzet – ma is hallja a lövéseket

1956. október 23-án, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) által szervezett budapesti tömegtüntetéssel – és számos vidéki megmozdulással – kezdődött az országot hamarosan lángba borító forradalom, aminek legfőbb kiváltó oka a sztálinista diktatúra által keltett általános társadalmi elégedetlenség volt, írja a Rubicon. Utánajártunk, mi történt Egerben ezekben a napokban.

Így zajlott Egerben az október 23-i forradalom és az első megemlékezés

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Mi történt Egerben 1956. október 23-án?

Dr. Kozári József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott főiskolai docense a MEFESZ megalakulása és tevékenysége az egri pedagógiai főiskolán című tanulmányában kifejtette, hogy 1956 őszén Eger városa is bekapcsolódott az országos forradalmi eseményekbe, központi szerepet játszva a Heves megyei történésekben. Az Egri Pedagógiai Főiskola hallgatói már október közepén érezték a változás szelét: vitaesteket tartottak, ahol az egyetemi önkormányzatiság, a politikai megújulás és az ifjúság szerepe volt napirenden. Október 21-én nagygyűlést szerveztek, ahol a diákok elfogadták az általuk megfogalmazott 12 pontot, melyek az egyetemi autonómiát, a szólásszabadságot és a nemzeti függetlenséget követelték.

Mint írja, a hallgatók ezen az ülésen kimondták a korábbi ifjúsági szervezet, a DISZ feloszlatását, és megalakították a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) egri szervezetét. Október 23-án, a forradalom budapesti kitörésének napján, a főiskolán már MEFESZ-gyűlést tartottak, ahol vezetőséget választottak és szolidaritásukat fejezték ki a fővárosi egyetemistákkal.

A tanulmány szerint a következő napokban a forradalmi hangulat Egerben is erősödött. A hallgatók aktívan bekapcsolódtak a város közéletének átszervezésébe, és október 26-án megalakult a Nemzetőrség Városvédelmi Tanácsa, amelynek székhelyéül a Pedagógiai Főiskola szolgált. A tanács tagjai között oktatók és diákok egyaránt voltak, köztük Bíró Lajos, Balogh László és Nagy Pál, akik a város rendjének fenntartásában és a fegyveres erők koordinálásában vállaltak szerepet.

Dr. Kozári József írása szerint a főiskolások szerveztek egy kisebb fegyveres őrséget is, amely a főiskola és a város fontosabb pontjainak védelmét látta el. A források szerint körülbelül száz fő vett részt ezekben az egységekben, de a létszám és a fegyverek mennyisége folyamatosan változott. A cél nem a harc, hanem a rend fenntartása volt – az egri események inkább szervező és védelmi jellegűek maradtak, mintsem katonai összecsapások.