Gyermekként élte át az egri sortüzet – ma is hallja a lövéseket
A Kádár-rendszer évtizedein át tabutémának számított az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke. Mi történt Egerben október 23-án, és hogyan emlékeztek meg az eseményekről, amikor már lehetett?
1956. október 23-án, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) által szervezett budapesti tömegtüntetéssel – és számos vidéki megmozdulással – kezdődött az országot hamarosan lángba borító forradalom, aminek legfőbb kiváltó oka a sztálinista diktatúra által keltett általános társadalmi elégedetlenség volt, írja a Rubicon. Utánajártunk, mi történt Egerben ezekben a napokban.
Mi történt Egerben 1956. október 23-án?
Dr. Kozári József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott főiskolai docense a MEFESZ megalakulása és tevékenysége az egri pedagógiai főiskolán című tanulmányában kifejtette, hogy 1956 őszén Eger városa is bekapcsolódott az országos forradalmi eseményekbe, központi szerepet játszva a Heves megyei történésekben. Az Egri Pedagógiai Főiskola hallgatói már október közepén érezték a változás szelét: vitaesteket tartottak, ahol az egyetemi önkormányzatiság, a politikai megújulás és az ifjúság szerepe volt napirenden. Október 21-én nagygyűlést szerveztek, ahol a diákok elfogadták az általuk megfogalmazott 12 pontot, melyek az egyetemi autonómiát, a szólásszabadságot és a nemzeti függetlenséget követelték.
Mint írja, a hallgatók ezen az ülésen kimondták a korábbi ifjúsági szervezet, a DISZ feloszlatását, és megalakították a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) egri szervezetét. Október 23-án, a forradalom budapesti kitörésének napján, a főiskolán már MEFESZ-gyűlést tartottak, ahol vezetőséget választottak és szolidaritásukat fejezték ki a fővárosi egyetemistákkal.
A tanulmány szerint a következő napokban a forradalmi hangulat Egerben is erősödött. A hallgatók aktívan bekapcsolódtak a város közéletének átszervezésébe, és október 26-án megalakult a Nemzetőrség Városvédelmi Tanácsa, amelynek székhelyéül a Pedagógiai Főiskola szolgált. A tanács tagjai között oktatók és diákok egyaránt voltak, köztük Bíró Lajos, Balogh László és Nagy Pál, akik a város rendjének fenntartásában és a fegyveres erők koordinálásában vállaltak szerepet.
Dr. Kozári József írása szerint a főiskolások szerveztek egy kisebb fegyveres őrséget is, amely a főiskola és a város fontosabb pontjainak védelmét látta el. A források szerint körülbelül száz fő vett részt ezekben az egységekben, de a létszám és a fegyverek mennyisége folyamatosan változott. A cél nem a harc, hanem a rend fenntartása volt – az egri események inkább szervező és védelmi jellegűek maradtak, mintsem katonai összecsapások.
A tanulmány kifejti, hogy október végére Egerben is megszűntek a pártirányítású szervek, és a forradalmi bizottságok vették át az irányítást. A főiskola ekkor a város egyik legfontosabb szellemi és közéleti központjává vált. A hallgatók segítettek a közellátás megszervezésében, a hírek terjesztésében, valamint az oktatás újraindításának előkészítésében.
A forradalom leverése után a megtorlás Egerben is elérte a résztvevőket, írja dr. Kozári József. A belügyi jelentések a főiskolát „az ellenforradalmi erők egyik gócpontjaként” emlegették. Több hallgatót és oktatót kihallgattak, néhányukat bíróság elé is állították. A MEFESZ működését természetesen megszüntették, és a főiskolai életre újra a politikai félelem és a bizalmatlanság nyomta rá a bélyegét.
Dr. Kozári József tanulmánya részletesen bemutatja, hogy az egri főiskolások miként váltak a helyi forradalmi események motorjává. Az általuk elindított szervezőmunka, a MEFESZ megalakulása és a városvédelmi tanács tevékenysége azt mutatja, hogy Eger 1956-ban nemcsak követője, hanem aktív formálója is volt a nemzeti szabadságküzdelemnek.
A forradalom után
A forradalmat leverése után nem volt tanácsos szóba hozni, ellenforradalomként emlegették, ha mégis beszéltek róla. Erzsébet akkoriban volt másfél éves, sok mindenre a családi történetekből emlékszik.
– A keresztapámnak '56 decemberében, amikor a sortűz volt, fiatal felesége és 8 hónapos kislánya volt. A Széchenyi utcai postán dolgozott. Akkor ott volt a rendőrség, ahol most a takarékszövetkezet. Onnan jöttek ki parancsra a rendőrök, vagy más egyenruhások. Én ekkor másfél éves voltam csak, de hallottam a családi történetet. A szüleim ugyan titkolták, hogy az iskolában el ne fecsegjünk valamit, de azért idővel kikövetkeztettük, illetve nagy korunkban azért már elmondták – mesélte.
Elmondta, hogy kivezényelték a rendőröket, a Csiky utcáról jöttek a katonák, ahogy Erzsike szülei emlegették, a karhatalmisták.
– Ahol most az 56-os emléktábla van, ott volt a sortűz. Akkor ott kerítés volt a járda mellett, nem volt park. Az utcáról nem tudtak merre szaladni az emberek. A keresztapámék hallották a lövéseket a postán, és nem mertek mozdulni, csak a nagy hangzavar volt, a felfordulás, sikítozás, kiabálás. A nagyszüleim is a közelben laktak és a háborúból ismerték a fegyverropogást, nagyon féltek, hogy mi történt. Amikor besötétedett, úgy mesélte keresztapám, hogy a fal mellett négykézláb mászva próbált hazajutni a Kovács János utcába, hogy minél kisebb felületen legyen támadható, és minden kapualjba beállt. Az utcájukban már szaladt hazáig. Napokig nem mertek mozdulni az emberek, féltek, csak zárt ablak mellett mertek beszélni. Előttünk, gyerekek előtt is sugdolóztak, mert attól tartottak, hogy az iskolában elkottyantjuk magunkat – fogalmazott Erzsébet.
Hozzátette, hogy az ő helyzetük különben is nehéz volt, mert az édesapja katonatiszt volt a II. világháborúban, de a szovjetek uralma alatt nem akart szolgálni, ezért leszerelt. Így azonban sosem volt nyugtuk.
– Aki nem volt piros könyves, azokra különösen figyeltek. Besúgók voltak, édesapámat is feljelentették. Én másfél éves voltam az '56-os események során, de még évekkel később is emlékszem, hogy a szüleim minden egyes csengőre megijedtek, hogy ki jön, ki csönget. Nem padlássöprés volt, hanem embersöprés. Apámat névtelenül jelentették fel olyan mondvacsinált dolgokért, amiket manapság minden sarkon csinálnak az emberek. Fél év börtönre ítélték három év felfüggesztettel azért, mert bírálta a rendszert – részletezte Erzsébet, aki elmondta, hogy az '56-os forradalmat ellenforradalomként emlegették hivatalosan, és nem volt szabad beszélni róla nyilvánosan.
És amikor már ünnepelhették
Amikor végre lehetett ünnepelni, a Heves Megyei Hírlap 1990. október 24-i, Egy levert forradalom győzelme című cikkében így ír a megemlékezésről:
Hevesen „október 22-én, hétfőn este ünnepi megemlékezést tartottak Heves polgárai a Magyar Demokrata Fórum szervezésében. Fél hét órakor a római katolikus templomban istentiszteletet tartottak, majd a Hősök miséje után gyertyás körmeneten vett részt a helyi közönség. A program fél nyolckor a városi művelődési központban folytatódott, ahol irodalmi emlékműsorra került sor.” A megemlékezésen Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét is elmondták.
Gyöngyösön október 21-én este a városi Szent Bertalan-főtemplomban ünnepi koncertet és szentmisét tartottak. A megemlékezésen kiemelték, hogy „Megvalósulóban van az országban egy olyan többpárti demokrácia, amelyben az emberi jogok valósággá váltak. Nem lehet az emberekben gyűlölködés, de nem lehet kétségbeesés sem, elégedetlenség lehet, melyet a gazdasági és társadalmi gondok idéznek elő minden magyar családban. Aki felelősséggel gondolkodik, annak megvan a lehetősége, hogy becsülettel részt vegyen a talpraállásban, a szabad, független, demokratikus Magyarország létrehozásában.”
A füzesabonyi ünnepségen kiemelték a diákság bátorságát és elhangzott, hogy
az elmúlt harmincnégy év során sokak számára könnyebb lett az élet, ugyanakkor sok ezrek vállalták, hogy nyíltan vagy titokban gyertyát gyújtsanak az áldozatokért. A nép lelkében őrizte a lángot.
Egerben dr. Ringelhann György polgármester egyebek mellett kiemelte beszédében: „Bízvást állíthatjuk, hanem lett volna 1956 októberében forradalom és szabadságharc, akkor 1989. október 23-án nem kiálthattuk volna ki a Magyar Köztársaságot... Napjainkban 1956 újraértékelése kovácsolta össze társadalmunk haladó erőit, és mutatott irányt a nemzeti egység felé.”
Mint a cikk írja, a líceumi ünneplők ezt követően — végigsétálva a főutcán — csatlakoztak a Széchenyi u. 18. előtt összegyűlt városlakókhoz, s megkoszorúzták a tragikus sortűz színhelyén elhelyezett emléktáblát, illetve a mártírok gyászszalaggal övezett névsorát tartalmazó feliratot.
