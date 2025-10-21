október 21., kedd

Október 23.

Így ünnepli a vármegye az '56-os forradalmat - Íme az összes hevesi program egy helyen

Az 1956-os forradalmat a Heves vármegyei városok is ünneplik - koszorúzással, ünnepi műsorokkal és szentmisékkel. Összegyűjtöttük, hogy milyen programok várják a vármegyében élőket október 23-án.

Október 23-án az egész ország az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezik. Heves vármegyében a nagyobb települések is különleges programokkal készülnek: koszorúzások, ünnepi műsorok és szentmisék várják az érdeklődőket. Cikkünkben összegyűjtöttük, hogy hol és milyen eseményeken lehet részt venni az emléknapon.

Ezekkel a programokkal készül a vármegye október 23-ra
Ezekkel a programokkal készül a vármegye október 23-ra
Fotó: Huszár Márk

Ezek Heves vármegye ünnepi programjai október 23-án

  • Eger

Október 23-án 10.00 órától szentmisét tartanak a Bazilikában, majd 11.00 órakor kezdődik a városi díszünnepség a Gárdonyi Géza Színházban, ahol az intézmény művészeinek előadásában ünnepi műsor is szerepel. Az eseményen Vágner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere mond ünnepi beszédet, valamint átadják az idei kitüntetéseket. A program 12.15 órától koszorúzással zárul az 1956-os emlékműnél.

  • Hatvan

Hatvanban az ünnepi program október 23-án 10 órakor kezdődik a Hősök Emlékművénél (Rákóczi út 4.), ahol Horváth Richárd polgármester mond beszédet. Az eseményen ünnepi műsort ad elő a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium.

  • Gyöngyös

A városi megemlékezés az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából 2025. október 23-án reggel 9 órakor kezdődik szentmisével a Szent Bertalan-templomban, majd 10 órakor koszorúzással folytatódik az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc emlékművénél, a Szent Bertalan utcában. Közreműködnek a Berze Nagy János Gimnázium diákjai is.

október 23
Október 23-i program Gyöngyösön
Forrás: gyongyos-matra.hu
  • Heves

Október 22-én 14 órakor emlékműsorral és koszorúzással kezdődik a program a Helytörténeti Gyűjteménynél, ahol ünnepi beszédet mond Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Ezt követően, 14.40-kor kerül sor koszorúzásra az 56-os emlékműnél a Városházánál, majd 15 órakor ünnepi szentmise kezdődik a Belvárosi Katolikus Templomban. A programban közreműködnek Gulyás Katalin intézményvezető, Kovács Sándor magyartanár, Balogh Margó intézményvezető, Halassy Csilla intézményvezető-helyettes, valamint az Eötvös József Református Oktatási Központ diákjai.

  • Füzesabony

Füzesabonyban október 23-án egész napos programokkal várják az érdeklődőket. Reggel 9 és 9:45 között a Szabadság úti ’48-as Emlékműnél zajlik a Futabony nevezés a különböző korcsoportok és távok számára: fiúk, lányok és nők 3 km-en, férfiak pedig 6 km-en mérhetik össze erejüket. A verseny rajtja 10 órakor lesz. 11:30-kor a Római Katolikus Plébániatemplomban ünnepi szentmisén vehetnek részt az érdeklődők. Délután 16:30-kor az Ifjúság úti ’56-os kopjafánál koszorúzással emlékeznek az 1956-os forradalom eseményeire. A nap zárásaként 17 órakor a Rákóczi úti Közösségi Házban ünnepi műsorral folytatódik a program.

 

 

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
