Ismét veterán autócsodák szelik át Hevest

A 250 kilométeres útvonal során az autócsodák ügyességi és pontossági feladatokon mérik össze tudásukat, majd 16:40 körül megérkeznek az egri Dobó térre, ahol bárki megcsodálhatja a több mint hetvenéves autómatuzsálemeket és a fiatal klasszikusokat – számolt be az oldtimerek érkezéséről Eger Város Hivatalos Oldala.

Veterán autócsodák, oldtimerek és youngtimerek érkeznek Egerbe.

Forrás: Huszár Márk/heol.hu

Oldtimerek lepik el a megyét

A Chrono Classic átszeli Heves vármegyét, a 9 órási hatvani rajt után az oldtimerek feltűnnek Heréden, Mátrafüreden, Parádon, Recsken, Bükkszéken, Mikófalván, Szilvásváradon, Bélapátfalván és végül Egerben, a Dobó téren zárul a túra.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A látogatók egy napra visszarepülhetnek az időben, és testközelből élhetik át az autózás aranykorát – legendás márkákkal, különleges járművekkel és hamisítatlan benzingőzzel.

Az I. VKK Mátra 70 Oldtimer Túra nosztalgikus konvoja nagy látványosság volt a Mátrában. A veteránautó túra célja a gyöngyösi oldtimer mozgalom újraélesztése volt: