október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dobó tér

1 órája

Ismét veterán autócsodák szelik át Hevest

Címkék#autócsoda#Eger#Chrono Classic#oldtimer

Október 18-án, szombaton különleges látványosságnak lehetünk tanúi Észak-Magyarországon: közel hetven veteránautó és youngtimer indul útnak Hatvanból, hogy az év utolsó nagy oldtimer túráján, a Chrono Classicon, átszelje a régiót a Bükkön keresztül egészen Egerig.

Heol.hu

A 250 kilométeres útvonal során az autócsodák ügyességi és pontossági feladatokon mérik össze tudásukat, majd 16:40 körül megérkeznek az egri Dobó térre, ahol bárki megcsodálhatja a több mint hetvenéves autómatuzsálemeket és a fiatal klasszikusokat – számolt be az oldtimerek érkezéséről Eger Város Hivatalos Oldala.

Veterán autócsodák, oldtimerek és youngtimerek érkeznek Egerbe.
Veterán autócsodák, oldtimerek és youngtimerek érkeznek Egerbe.
Forrás: Huszár Márk/heol.hu

Oldtimerek lepik el a megyét

A Chrono Classic átszeli Heves vármegyét, a 9 órási hatvani rajt után az oldtimerek feltűnnek Heréden, Mátrafüreden, Parádon, Recsken, Bükkszéken, Mikófalván, Szilvásváradon, Bélapátfalván és végül Egerben, a Dobó téren zárul a túra. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A látogatók egy napra visszarepülhetnek az időben, és testközelből élhetik át az autózás aranykorát – legendás márkákkal, különleges járművekkel és hamisítatlan benzingőzzel.

Az I. VKK Mátra 70 Oldtimer Túra nosztalgikus konvoja nagy látványosság volt a Mátrában. A veteránautó túra célja a gyöngyösi oldtimer mozgalom újraélesztése volt:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu