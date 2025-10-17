1 órája
Ismét veterán autócsodák szelik át Hevest
Október 18-án, szombaton különleges látványosságnak lehetünk tanúi Észak-Magyarországon: közel hetven veteránautó és youngtimer indul útnak Hatvanból, hogy az év utolsó nagy oldtimer túráján, a Chrono Classicon, átszelje a régiót a Bükkön keresztül egészen Egerig.
A 250 kilométeres útvonal során az autócsodák ügyességi és pontossági feladatokon mérik össze tudásukat, majd 16:40 körül megérkeznek az egri Dobó térre, ahol bárki megcsodálhatja a több mint hetvenéves autómatuzsálemeket és a fiatal klasszikusokat – számolt be az oldtimerek érkezéséről Eger Város Hivatalos Oldala.
Oldtimerek lepik el a megyét
A Chrono Classic átszeli Heves vármegyét, a 9 órási hatvani rajt után az oldtimerek feltűnnek Heréden, Mátrafüreden, Parádon, Recsken, Bükkszéken, Mikófalván, Szilvásváradon, Bélapátfalván és végül Egerben, a Dobó téren zárul a túra.
A látogatók egy napra visszarepülhetnek az időben, és testközelből élhetik át az autózás aranykorát – legendás márkákkal, különleges járművekkel és hamisítatlan benzingőzzel.
