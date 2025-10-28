3 órája
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
Heves vármegyében nem a tömegek beköltözése miatt élhetetlenné váló önkormányzatok korlátozzák a betelepülést. Az önazonossági rendeletekben inkább a rendezetlen életvitelűeket, a bűnelkövetőket akarják kiszűrni a helyhatóságok.
Sorra alkotnak a Heves vármegyei települések önkormányzatai rendeletet a helyi önazonosság védelméről. Az idén elfogadott önazonossági törvény (amelyet alaptörvény-módosítással erősítettek meg) teszi lehetővé ugyanis, hogy az önkormányzatok meghatározhassák, kik és mennyien költözhetnek be a városba, faluba, hivatkozva a helyi kultúrára, hagyományokra. Bár eredetileg a túlnépesedő, sokkal kisebb lakosságra épült infrastruktúrával rendelkező agglomerációs településekre gondolhattak, amikor a parlamenti többség meghozta a törvényt, ám inkább a helyi képviselők és a lakosság által problémásnak gondolt, vagy bizonyult emberek kiszorítása miatt alkothattak önazonossági rendeleteket az önkormányzatok.
Az országban már 107 helyhatóság élt a lehetőséggel, és jellemzően nem a gazdag megyékben, hanem főként Északkelet-Magyarországon. Borsodban 28 falu és város, Nógrádban 17, Szabolcsban 13 önkormányzat hozott az elmúlt hónapokban ilyen tárgyú rendeletet. Nem marad le Heves sem a maga tíz községével és városával. Vármegyénkben azonban a tíz rendeletet alkotó település közül kilenc népessége csökkent az elmúlt nyolc évben, és hat a nem túl gazdag Hevesi járásba tartozik. Az önkormányzati rendelettárban néztünk utána, hol, milyen módon igyekeznek nehezíteni a más településről odaköltözni kívánók tulajdonszerzését, vagy éppen lakcímlétesítését.
Biztosítás, munkaviszony, jövedelem kell
Aldebrő, amelyek lakosságszáma a 2017-es 693-ról 2025-re 689-re változott, de volt közben 715 is, elővásárlási joggal, lakcímlétesítési tilalommal, lakcímlétesítési engedéllyel és betelepülési hozzájárulással gördít akadályt a beköltözés elé. Elővásárlásra jogosult az önkormányzat vagy gazdasági társasága, a szomszéd és más helybéli is. Kizárják a lakcímlétesítésből azokat, akik büntetett előéletűek és még nem mentesültek a hátrányos jogkövetkezmények alól, a büntetőeljárás alatt állókat, azokat, akiknek az előző két évben nem volt legalább 365 nap társadalombiztosítási jogviszonyuk, vagy munkaviszonyuk, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyuk. Szintén mehetnek máshová, akiknek épp nincs rendszeres, minimálbért elérő jövedelmük, adótartozásuk van, illetve nem nyilatkoznak arról, hogy tiszteletben tartják a település német nemzetiségi hagyományait és részt vállalnak a település közösségi munkájában. A beköltözőknek személyenként 50 ezer forintot kell fizetniük, ha nem mentesülnek a települési hozzájárulás megfizetése alól. A felsőfokú végzettséggel, legalább tíz éve a környéken dolgozók, a nyugdíjasok, a már korábban ott polgárőrködők és az önkormányzat szerint arra érdemesek mentességet kaphatnak a fizetés alól.
Átány népessége 2017 óta 1455-ről 1426-ra változott. Ők is elővásárlási jogot, lakcímlétesítési tilalmat és lakcímlétesítési engedélyt írtak elő. Az önkormányzat a közösségi célokra, az értékek megőrzésére és az ingatlanspekuláció visszaszorítására hivatkoznak és az elővásárlási jog gyakorlásáról egyedi eljárásban döntenek. A betelepülési hozzájárulás náluk húszezer forint. Az átányiak sem szeretnék szívesen azokat, akiknek az utóbbi két évben nincs legalább egy évnyi TB-jogviszonyuk, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, büntetőeljárás van folyamatban velük szemben, vagy bármilyen adótartozásuk van. A betelepüléshez kell folyamatos biztosítotti jogviszony, a 21 év alattiaknak legalább egy év bejelentett munkaviszony, afölött legalább két év (kivéve, ha nappali felsőoktatási intézménybe jár). Minimálbért elérő rendszeres jövedelem, vagy bármilyen nyugdíj, a kiskorúaknál iskola, óvoda, vagy bölcsődelátogatási igazolás is szükséges. Előírnak személyes meghallgatást is.
Egyetlen növekvő létszámú település
Erdőtelek az egyetlen település, amely úgy alkotott rendeletet, hogy népessége nőtt (3101-ről 3291-re). Ők is elővásárlással, a lakcímlétesítés feltételekhez kötésével, betelepülési hozzájárulás (ez személyenként százezer forint) fizetésével szűrnek. Sok esetben a törvény előírásait alkalmazzák, de náluk a lakcímlétesítésben nincs annyi korlát, mint az előző falvaknál, a büntetett előélet és a lejárt határidejű köztartozás a kizáró ok. Szükséges legalább egy éve fennálló munkaviszony, egyéni vállalkozói, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagi státusz, mindezekhez legalább minimálbért elérő jövedelem. Mehetnek a nyugdíjasok, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők. Feltétel, hogy nem lehet védelembe vett, vagy a családból kiemelt gyermeke az illetőnek, nem lehet kitiltva egy településről sem, továbbá az ingatlannak, ahová beköltözne, a már ott lakókkal együtt is legalább 15 négyzetméternek kell jutnia fejenként.
Mentességet kapnak a már Erdőtelken lakók hozzátartozói, akik, vagy hozzátartozójuk gyerekként már éltek ott, állami, vagy önkormányzati foglalkoztatottak, lakáscélú állami támogatással vásárolnak ingatlant, egyház vagy egyházi jogi személy alkalmazottat, helyi iskola tanulói, Erdőtelken hitéleti, egészségügyi, sport, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi vagy büntetés-végrehajtási intézményben vagy intézetben élnek, esetleg ilyen személy közeli hozzátartozói.
Gyöngyöspata lakossága hét százalékkal 2204-re csökkent 2017 óta. A városban elővásárlási joga lett az önkormányzatnak, amely személyes meghallgatás után dönt, él-e vele.
Karácsondon foglalkozások is szerepelnek az önazonossági rendeletben
Hevesvezekény lakossága idén először csökkent 600 alá, év elején 593 volt, 2017-ben 612 volt. Az önkormányzat ugyanolyan rendeletet alkotott, mint az átányi, és náluk is húszezer forintot kell fizetniük a beköltözni kívánóknak. Náluk további feltétel, hogy az ingatlannak, ahová mennek, akkorának kell lennie, hogy fejenként legalább tíz négyzetméter jusson.
Karácsond népessége 2844-ről 2785-re változott nyolc év alatt. A helyi rendelet hasonló az átányihoz, náluk 50 ezer forintot kell fizetniük a betelepülőknek fejenként, a fizetés alól mentesül az, aki a település igazgatási, gazdasági, kulturális, szociális, egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatainak ellátása körébe tartozó tevékenységet végez, vagy a betelepülés indoka ilyen típusú tevékenység jövőbeni végzése. Természetesen a törvényi mentességek mellett. Náluk nem csak az erőszakos, személy elleni bűncselekmény miatt büntetett előéletűek vannak kizárva, hanem minden priuszos személy, valamint nem csak az adótartozás, hanem bármilyen köztartozás is elutasításhoz vezet. A karácsondiak beköltözési feltételei közé tartozik az átányiaknál említetteken túl, hogy legalább középfokú szakképesítéssel, így különösen egészségügyi, elektronikai és elektrotechnikai, élelmiszeripari, építőipari, épületgépészeti, fa- és bútoripari, gépészeti, oktatási, rendészeti és közszolgálati, szociális ágazatokba tartozó szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezzenek. A kinézett ingatlanban legalább 15 négyzetméternek kell jutnia fejenként a családtagokra. A feltételek bármelyik megléte alól a testület kérelem alapján méltányosságból eltekinthet, ha a lakcímlétesítés, betelepülés mellett – a helyi önazonossághoz való jog tartalmán belül – méltányolható érvek hozhatók fel. Karácsondon van büntetés is, a lakcímbejelentéssel összefüggő jogellenes betelepülés esetén a képviselő-testület személyenként legfeljebb 300 ezer forint bírságot szab ki és határozatban kezdeményezi a betelepülő lakcímbejegyzésének törlését.
Pálosvörösmart Aldebrő mellett a gazdagabb Heves vármegyei falvak közé tartozik, amelynek népessége 611–ről 590-re csökkent, bár volt 553 is 2021-ben. Itt elővásárlási jogot vezettek be és lakcímlétesítési engedélyt határoztak meg, valamint személyenként százezer forintos betelepülési hozzájárulás megfizetését írták elő (kivéve, akik mentességet élveznek). Elővásárlási joga van az önkormányzatnak, a szomszédnak és bármely pálosvörösmarti ingatlantulajdonosnak. Különösebb korlátot nem állítottak, mindössze annyit, hogy megfelelő méretű ingatlant kell venni, vagy elég nagyba költözni, fejenként 15 négyzetméter az előírás. Kell munkaviszony, biztosítás, köztartozás-mentesség és erkölcsi bizonyítványt is be kell nyújtani a kérelemhez. Méltányosság elképzelhető.
Pélyen a legkevesebb a betelepülési hozzájárulás
Pély lakossága öt százalékkal fogyott az utóbbi években, idén év elején 1280-an éltek ott. Az önkormányzat a többi dél-hevesi községéhez hasonló rendeletet hozott elővásárlási joggal, lakcímlétesítési tilalommal és engedéllyel. Náluk a betelepülési hozzájárulás mindössze ötezer forint. Nem lehet pélyi lakos, akinek az utóbbi két évből nincs egy évnyi biztosítási jogviszonya, aki személy elleni erőszakos bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem, valamint kábítószer birtoklása miatt büntetett előéletű, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, vagy akinek bármilyen adótartozása van. A további feltételek hasonlóak az átányiakhoz és náluk a minimum alapterület fejenként tíz négyzetméter.
Tarnaszentmiklós népessége esett vissza leginkább a rendeletalkotók közül, 861-ről 738-ra, ami tizenöt százalékot jelent. Van jó pár eladó ingatlan is a faluban, ezekre azonban elővásárló lehet az önkormányzat, vagy a szomszédok. A községben a betelepülési hozzájárulás 25 ezer forint a nagykorúaknak, kivéve a 25 év alatti nappali tagozaton tanuló egyetemistáknak. Van ugyanakkor lakcímlétesítési tilalom és engedély is. Náluk elég az előző egy évben fél évnyi biztosítotti jogviszony, kizárják viszont azokat, akik személy elleni erőszakos bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem, valamint kábítószer birtoklása miatt büntetett előéletűek, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, vagy akik tartoznak a tarnaszentmiklósi önkormányzatnak. A lakcímlétesítési engedélyt az kaphatja meg, aki az átányi rendelet szerint is. Jogtalan betelepülés esetén százezer forint a bírság.
Tenk lakossága szintén fogyott (1157-ről 1089-re), és a viszonylag jó helyzetben lévő település önkormányzata elővásárlási jogot kötött ki a rendeletben, és azokat nem engedi beköltözni, akik büntetett előéletűek, vagy lejárt határidejű köztartozásuk van. A testület azonban fenntartja a jogot, hogy külön kérelemre egyedi szempontok figyelembevételével ezen feltételektől eltekintsen.
