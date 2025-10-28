Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek

Sorra alkotnak a Heves vármegyei települések önkormányzatai rendeletet a helyi önazonosság védelméről. Az idén elfogadott önazonossági törvény (amelyet alaptörvény-módosítással erősítettek meg) teszi lehetővé ugyanis, hogy az önkormányzatok meghatározhassák, kik és mennyien költözhetnek be a városba, faluba, hivatkozva a helyi kultúrára, hagyományokra. Bár eredetileg a túlnépesedő, sokkal kisebb lakosságra épült infrastruktúrával rendelkező agglomerációs településekre gondolhattak, amikor a parlamenti többség meghozta a törvényt, ám inkább a helyi képviselők és a lakosság által problémásnak gondolt, vagy bizonyult emberek kiszorítása miatt alkothattak önazonossági rendeleteket az önkormányzatok.

Aki Aldebrőre költözne, annak az önazonossági rendelet értelmében tiszteletben kell tartania a település német hagyományait

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az országban már 107 helyhatóság élt a lehetőséggel, és jellemzően nem a gazdag megyékben, hanem főként Északkelet-Magyarországon. Borsodban 28 falu és város, Nógrádban 17, Szabolcsban 13 önkormányzat hozott az elmúlt hónapokban ilyen tárgyú rendeletet. Nem marad le Heves sem a maga tíz községével és városával. Vármegyénkben azonban a tíz rendeletet alkotó település közül kilenc népessége csökkent az elmúlt nyolc évben, és hat a nem túl gazdag Hevesi járásba tartozik. Az önkormányzati rendelettárban néztünk utána, hol, milyen módon igyekeznek nehezíteni a más településről odaköltözni kívánók tulajdonszerzését, vagy éppen lakcímlétesítését.

Biztosítás, munkaviszony, jövedelem kell

Aldebrő, amelyek lakosságszáma a 2017-es 693-ról 2025-re 689-re változott, de volt közben 715 is, elővásárlási joggal, lakcímlétesítési tilalommal, lakcímlétesítési engedéllyel és betelepülési hozzájárulással gördít akadályt a beköltözés elé. Elővásárlásra jogosult az önkormányzat vagy gazdasági társasága, a szomszéd és más helybéli is. Kizárják a lakcímlétesítésből azokat, akik büntetett előéletűek és még nem mentesültek a hátrányos jogkövetkezmények alól, a büntetőeljárás alatt állókat, azokat, akiknek az előző két évben nem volt legalább 365 nap társadalombiztosítási jogviszonyuk, vagy munkaviszonyuk, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyuk. Szintén mehetnek máshová, akiknek épp nincs rendszeres, minimálbért elérő jövedelmük, adótartozásuk van, illetve nem nyilatkoznak arról, hogy tiszteletben tartják a település német nemzetiségi hagyományait és részt vállalnak a település közösségi munkájában. A beköltözőknek személyenként 50 ezer forintot kell fizetniük, ha nem mentesülnek a települési hozzájárulás megfizetése alól. A felsőfokú végzettséggel, legalább tíz éve a környéken dolgozók, a nyugdíjasok, a már korábban ott polgárőrködők és az önkormányzat szerint arra érdemesek mentességet kaphatnak a fizetés alól.