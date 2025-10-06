Egy századnyi tartalékos katona vonult fel a Bükkbe – volt ott minden, amit csak el lehet képzelni

Az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi országvédelmi gyakorlatba az önkéntes tartalékos katonákat is bevonták. Ők egyebek között kiképzési, őrzés-védelmi, és műveleti feladatokat hajtanak végre. A napokban Bükkszéken zajlott nekik kiképzés, az ottani bázisra Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékből egy századnyi önkéntes tartalékos katona vonult be. Az MH Krause Lajos 3. Területvédelmi Ezred 21 napos kiképzést vezényelt nekik.

Az önkéntes tartalékosok Bükkszéken gyakorlatoztak

Forrás: Pálinkás Blanka/Honvedelem.hu

Védelmi harc az önkéntes tartalékosok kiképzésén

Az első napokban az általános harcászati kiképzésen a védelmi harc megvívásának alapjait gyakorolták előre kiépített rajállásokban. A tartalékos katonák az álcázási feladatokat, a tüzelőállások elfoglalását, a terepen való mozgást, a figyelést és a veszélyjelzésekre történő reagálást gyakorolták.

A kiképzésért felelős, vitéz Mike József 60. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka, Bátor Ferenc alezredes elmondta a Honvedelem.hu-nak, hogy az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében az önkéntes tartalékos katonák tábori körülmények között gyakorolják be feladataikat, majd a különböző kiképzések között lövészeteken vesznek részt. Az általános harcászat foglakozáson belül a védelmi harc megvívásának különböző módjait ismételték át és egységesítették.