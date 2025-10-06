október 6., hétfő

Egy századnyi tartalékos katona vonult fel a Bükkbe – volt ott minden, amit csak el lehet képzelni

Címkék#Bükkszék#önkéntes tartalékos#honvédség

Lövészet és védekező harc is szerepel a tartalékosok háromhetes kiképzésén. Egy századnyi önkéntes tartalékos gyakorolt Bükkszéken.

Tóth Balázs

Az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi országvédelmi gyakorlatba az önkéntes tartalékos katonákat is bevonták. Ők egyebek között kiképzési, őrzés-védelmi, és műveleti feladatokat hajtanak végre. A napokban Bükkszéken zajlott nekik kiképzés, az ottani bázisra Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékből egy századnyi önkéntes tartalékos katona vonult be. Az MH Krause Lajos 3. Területvédelmi Ezred 21 napos kiképzést vezényelt nekik.

Az önkéntes tartalékosok Bükkszéken gyakorlatoztak
Az önkéntes tartalékosok Bükkszéken gyakorlatoztak
Forrás: Pálinkás Blanka/Honvedelem.hu

Védelmi harc az önkéntes tartalékosok kiképzésén

Az első napokban az általános harcászati kiképzésen a védelmi harc megvívásának alapjait gyakorolták előre kiépített rajállásokban. A tartalékos katonák az álcázási feladatokat, a tüzelőállások elfoglalását, a terepen való mozgást, a figyelést és a veszélyjelzésekre történő reagálást gyakorolták.

A kiképzésért felelős, vitéz Mike József 60. Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka, Bátor Ferenc alezredes elmondta a Honvedelem.hu-nak, hogy az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében az önkéntes tartalékos katonák tábori körülmények között gyakorolják be feladataikat, majd a különböző kiképzések között lövészeteken vesznek részt. Az általános harcászat foglakozáson belül a védelmi harc megvívásának különböző módjait ismételték át és egységesítették.

Védekező harcot gyakoroltak a tartalékosok
Védekező harcot gyakoroltak a tartalékosok
Forrás: Pálinkás Blanka/Honvedelem.hu

 

 

