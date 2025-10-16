Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!

Idén ismét eljön az idő: október 26-án hajnalban a téli időszámításra állítjuk vissza az órát. Hajnali 3-kor 2-re kell tekerni, így egy órával tovább alhatunk. Sokakban felmerül a kérdés: vajon tényleg ez lehet az utolsó óraátállítás?

Óraátállítás: október utolsó vasárnapján hajnalban, 3:00-kor vissza kell állítani az órát 2:00-ra, így egy órával tovább aludhatunk majd.

Az óra visszatekerésének köszönhetően október 26-tól hamarabb lesz reggel világos, viszont este gyorsabban fog besötétedni.

Hogyan hat a mindennapjainkra?

Az óraátállítást követő napokban sokan érezhetnek fáradtságot, ingerlékenységet vagy koncentrációs nehézségeket, hiszen a test belső órája érzékenyen reagál az időváltozásra. De van pozitív aspektusa is az óraátállításnak, ugyanis a reggelek világosabbak lesznek, ami megkönnyíti a korán kelők, valamint a munkába és iskolába igyekvők dolgát.

Mi a helyzet az óraátállítás eltörlésével?

Az óraátállítás eltörléséről az Európai Unióban már évek óta folynak az egyeztetések. 2018-ban az Európai Bizottság javasolta a megszüntetését, majd 2019-ben az Európai Parlament is támogatta az ötletet. A döntés azonban elakadt, mivel a tagállamok nem tudtak konszenzusra jutni, hogy a téli vagy a nyári időszámítást tartsák-e meg véglegesen. Így 2025-ben továbbra is marad az évi két átállítás, bár a kérdés nem került le teljesen a napirendről.

Több országgal együtt Magyarország is jelezte, hogy ha egyszer tényleg megszűnik az óraátállítás, a nyári időszámítást részesítené előnyben, mivel az hosszabb nappalokat és világosabb estéket hozna.

Idén október 26-án hajnalban tehát ismét vissza kell állítanunk az órákat – talán utoljára.

