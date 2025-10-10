48 perce
Orbán Viktor: Eger az egész ország számára fontos város
Komoly fejlesztéseket hozott Egerbe Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Lázár Jánossal a hevesi megyeszékhelyre érkezett. A város fejlesztéseiről lehetőségeiről tárgyaltak dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel. Orbán Viktor azt is elmondta a sajtónak adott interjújában, hogy milyen segítséget kap a város még év végéig, és mi minden valósulhat meg a jövőben.
– Nehéz Egerben nyerni és még nehezebb a várost megtartani - utalt Orbán Viktor a politikai helyzetre. Hozzátette: a legjobb konstelláció a város számára kétségtelenül az, ha a kormányzat és a városvezetés azonos pártállású. - Ez ritka és jó időszak, de most épp ebben a jó szériában van Eger. Nagy lehetőségek állnak a város előtt, még úgy is, hogy az új polgármester, Vágner Ákos öröksége nehéz, ilyen batyuval futni nem egyszerű – utalt a miniszterelnök Eger anyagi helyzetére, s arra, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátására nincs elég pénz a költségvetésben. Orbán Viktor azt mondta, legalább másfél milliárdos segítség kell a városnak még év végéig, hogy tartható legyen a költségvetés, és az egriek által elvárt színvonalon működjön a város, hiszen, mint fogalmazott: „Itt igényes emberek laknak.” A miniszterelnök hangsúlyozta: ezt a segítséget meg is kapja a város.
Veszélyben Eger működtetése, ezekre a feladatokra már nincs több pénz
Igények vannak, de úgy tűnik közös nevezőn vannak
Orbán Viktor azt is elmondta: többek között arról tárgyaltak Lázár János építési- és közlekedési miniszterrel közösen Vágner Ákossal, hogyan kaphatná meg mégis a város az előző városvezetés által visszaküldött, a Modern Városok Programra már elnyert összeget.
– Visszaküldött nekünk 9 milliárd forintot az előző polgármester, amit köszönünk szépen – mondta Orbán Viktor. – A mostani vezetés ezt vissza szeretné kapni és felhasználni a következő években fejlesztési forrásként. Ennek lehetőségeiről is egyeztettünk, de azért ez hosszabb folyamat lesz.
Szóba kerültek a város erejét egyértelműen meghaladó problémák és fejlesztési elképzelések is, elsősorban az elkerülő út.
– Nagy siker volt, hogy bekötöttük a várost az autópálya-hálózatba az M25-ös úttal, de jól látszik, hogy ez nem elég, hogy megoldja a közlekedési problémákat. A következő lépés az elkerülő út megépítése lenne, ez viszont már egy „százmilliárdos kirándulás” - mondta a miniszterelnök. – A következő kormányzati ciklusban megcsináljuk, de addig is fel kell újítani a városon átmenő 25-ös főutat, ez a munka viszont már ősszel elkezdődhet – tette hozzá. - Egyeztettünk a Bitskey Aladár Uszoda állami fenntartásba adásáról illetve az egri várat érintő felújításokról is. – Nagy a lendülete, az étvágya és az ambíciója a polgármesternek és Pajtók Gábor képviselőnek is, de ez teljesen érthető.
Eddig elzárt hely is megnyílik majd az egri várban az 1 milliárdos fejlesztés nyomán
Erősíteni kell az ipart Orbán Viktor szerint, de csak a minőség jöhet Egerbe
Arra a kérdésre, hogyan lehet a városban bevételnövekedést, ipari növekedést elérni elmondta, hogy jól láthatóan Eger földrajzi adottságai miatt itt nem lehet 4-500 hektáros ipari parkokat nyitni, nem tömegipart kell idehozni, sokkal inkább a magasabb hozzáadott értékű, IT típusú, szolgáltatás alapú irányban kell gondolkodni.
– Bár az egri egyetem fókusza a tanárképzés, a lehetőségekről egyeztetni kell az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel, s a fenntartóval is. Az egri érseket egy országépítő típusú embernek tartom, azt hiszem, meg fogjuk találni a megfelelő együttműködést az egyetemmel egy olyan oktatási fejlesztésben, amely a városi iparfejlesztést is szolgálja. A turizmus szerepét sem szabad lebecsülni, bár közvetlenül az nem hoz sok bevételt az önkormányzatnak, ám egy város kulturális szolgáltatásai és a turizmus mindig szorosan összefüggnek, ezért a turizmust is fejleszteni kell. Itt nem az a lényeg, hogy mennyi bevételt hoz, hanem az, hogyan emeli meg a város színvonalát. A kultúra látszólag csak viszi a pénzt, de segít megtartani a várost azon a szinten, hogy vonzó legyen a befektetőknek – mondta.
Vágner Ákos: Egernek fel kell zárkóznia és több lábon kell állnia
Most két fontos előfeltétel van, aminek teljesülnie kell Eger sikeréhez, és nem kizárólag az egrieken múlik. Az egyik, hogy kormánypárti város legyen. Ehhez nekünk meg kell nyerni a '26-os választást, hogy nemzeti kormánya legyen Magyarországnak, hiszen egyébként nem lesz kormánypárti a város. Mert persze lehet beszélni a jövőről meg a lehetőségekről, de hogyha egy magyar nemzeti kormányzati program helyett egy brüsszeli kormányzati program valósul meg Magyarországon, akkor itt bezárhatják a boltot, a pénz megy Ukrajnába. Egerben semmilyen fejlesztés nem lesz. Tehát nekünk nemzeti kormány kell, és olyan kormány, ami azonos pártállású Egerrel. Ezt ’26 áprilisában kell megoldani. Ha azt megoldottuk, ha ez megvan, akkor utána lehet a tervekkel előrehaladni.
– válaszolta arra a kérdésre, hogy mi kell még a fejlesztési igények, tervek megvalósulásához.
Megépül az elkerülő – felújításokat jelentett be Lázár János Egerben
A magyaroknak otthon kell
Az egri bérlakáshelyzet is szóba került a miniszterelnök és a polgármester között. Mint mondta, annak, hogy az emberek elégedettek legyen az életükkel, vannak alapfeltételei. Egyik, hogy legyen hol laknia.
– A tegnapi kormányülésen megnyitottuk a 3 százalékos otthonteremtési hitel lehetőségeit olyan emberek előtt, akik ma még önkormányzati lakásban laknak, de az önkormányzat hajlandó azt nekik eladni. Úgy változtattuk a szabályokat, hogy az ilyen lakás megvásárlásához is igénybe lehessen azt venni. A másik alapvetés a munkahely és a rendes fizetés – mondta.
Ma fele annyi munkanélküli van Egerben és Eger környékén, mint amennyi volt 15 évvel ezelőtt. De még ez is sok. A munkahely pedig adjon olyan állást, amihez rendes fizetés jár és ami növekszik. Most tárgyalunk éppen a szakszervezetekkel és a munkaadókkal arról, hogy a következő évben két számjegyű legyen a minimálbér-növekedés, az a többi bért is föltolja. Folyamatosan csökkentjük az adóterheket, hogy a fizetésből több maradjon az emberek zsebében.
– sorolta azt, hogyan dolgozik a kormány a bérnövekedésen, majd ide sorolta a családi adókedvezmény növelését, a GYED és CSED adómentességét, illetve a három, majd kétgyermekes anyák adómentességének bevezetését. Harmadik tényezőként azt említette, hogy az emberek ne érezzék az otthonukat egy világtól elzárt helynek.
Az egri Bitskey uszoda felújítása mellett további milliárdos beruházások is megvalósulhatnak Hevesben
– Ezért volt nagyon fontos a 25-ös út ügye, amivel én sokáig birkóztam. Az első ciklusban is találkoztam vele még 1998 és 2002 között, aztán 2010-ben előre is soroltam, mert Eger nem csak völgyváros volt, hanem elzárt is. Az az érzés, hogy a mi városunk, az nem egy elzárt hely azt jelenti, hogy be van kötve az ország vérkeringésébe, akár közútról, vasútról, szolgáltatásokról legyen szó. Ez Egerben lassacskán meglesz, az elkerülővel pedig végképp. Azt gondolom, miután az alapfeltételek megvannak, új ipar jön Egerbe, és ez egy kiszámíthatóan fejlődő város lehet. Nem sok ilyen város van az országban, amely elmondhatja magáról, hogy stabil lábakon áll, jó polgármesterrel, testülettel, jó parlamenti képviselővel tervezhető növekedési pályán tartható. Az a 4 tétel, amire ma itt kezet ráztunk, mind megvalósul még a választások előtt – szögezte le végül Orbán Viktor.
