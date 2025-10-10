Orbán Viktor: Eger az egész ország számára fontos város

Igények vannak, de úgy tűnik közös nevezőn vannak

Orbán Viktor azt is elmondta: többek között arról tárgyaltak Lázár János építési- és közlekedési miniszterrel közösen Vágner Ákossal, hogyan kaphatná meg mégis a város az előző városvezetés által visszaküldött, a Modern Városok Programra már elnyert összeget.

– Visszaküldött nekünk 9 milliárd forintot az előző polgármester, amit köszönünk szépen – mondta Orbán Viktor. – A mostani vezetés ezt vissza szeretné kapni és felhasználni a következő években fejlesztési forrásként. Ennek lehetőségeiről is egyeztettünk, de azért ez hosszabb folyamat lesz.

Szóba kerültek a város erejét egyértelműen meghaladó problémák és fejlesztési elképzelések is, elsősorban az elkerülő út.

Vágner Ákos, dr. Pajtók Gábor, Orbán Viktor és Lázár János az egyeztetésen Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

– Nagy siker volt, hogy bekötöttük a várost az autópálya-hálózatba az M25-ös úttal, de jól látszik, hogy ez nem elég, hogy megoldja a közlekedési problémákat. A következő lépés az elkerülő út megépítése lenne, ez viszont már egy „százmilliárdos kirándulás” - mondta a miniszterelnök. – A következő kormányzati ciklusban megcsináljuk, de addig is fel kell újítani a városon átmenő 25-ös főutat, ez a munka viszont már ősszel elkezdődhet – tette hozzá. - Egyeztettünk a Bitskey Aladár Uszoda állami fenntartásba adásáról illetve az egri várat érintő felújításokról is. – Nagy a lendülete, az étvágya és az ambíciója a polgármesternek és Pajtók Gábor képviselőnek is, de ez teljesen érthető.