Íme a 4 fejlesztési terv, mivel a kormány segít Egerben

Nagy siker volt, hogy bekötöttük Egert az autópálya-hálózatba az M25-ös úttal, de ez még nem elég, hogy megoldja a város közlekedési problémáit - idézte Magyarország Kormánya Facebook oldal Orbán Viktor miniszterelnök szavait.

Orbán Viktor az egyeztetésen Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A következőket írták:

a következő ciklusban megépül az elkerülő, felújítják a 25-ös főút városon belüli szakaszát ősztől, állami fenntartásba kerülhet a Bitskey uszoda, és egyeztetnek a várat érintő felújításokról.

