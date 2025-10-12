október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jövő

3 órája

Íme a 4 fejlesztési terv, mivel a kormány segít Egerben

Címkék#segítség#autópálya#fejlesztés

Négy dologra is kezet rázott a miniszterelnök Eger polgármesterével. Orbán Viktor elmondta, hogy milyen segítséget kap a város a kormánytól.

Heol.hu

Nagy siker volt, hogy bekötöttük Egert az autópálya-hálózatba az M25-ös úttal, de ez még nem elég, hogy megoldja a város közlekedési problémáit - idézte Magyarország Kormánya Facebook oldal Orbán Viktor miniszterelnök szavait. 

Orbán Viktor az egyeztetésen Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda
Orbán Viktor az egyeztetésen Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A következőket írták:

  1. a következő ciklusban megépül az elkerülő,
  2. felújítják a 25-ös főút városon belüli szakaszát ősztől,
  3. állami fenntartásba kerülhet a Bitskey uszoda,
  4. és egyeztetnek a várat érintő felújításokról.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint megírtuk, csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök Lázár Jánossal a hevesi megyeszékhelyre érkezett. A város fejlesztéseiről lehetőségeiről tárgyaltak dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel. Orbán Viktor azt is elmondta a sajtónak adott interjújában, hogy milyen segítséget kap a város még év végéig, és mi minden valósulhat meg a jövőben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu