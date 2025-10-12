3 órája
Íme a 4 fejlesztési terv, mivel a kormány segít Egerben
Négy dologra is kezet rázott a miniszterelnök Eger polgármesterével. Orbán Viktor elmondta, hogy milyen segítséget kap a város a kormánytól.
Nagy siker volt, hogy bekötöttük Egert az autópálya-hálózatba az M25-ös úttal, de ez még nem elég, hogy megoldja a város közlekedési problémáit - idézte Magyarország Kormánya Facebook oldal Orbán Viktor miniszterelnök szavait.
A következőket írták:
- a következő ciklusban megépül az elkerülő,
- felújítják a 25-ös főút városon belüli szakaszát ősztől,
- állami fenntartásba kerülhet a Bitskey uszoda,
- és egyeztetnek a várat érintő felújításokról.
Orbán Viktor: Eger az egész ország számára fontos város
Mint megírtuk, csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök Lázár Jánossal a hevesi megyeszékhelyre érkezett. A város fejlesztéseiről lehetőségeiről tárgyaltak dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel és Vágner Ákos polgármesterrel. Orbán Viktor azt is elmondta a sajtónak adott interjújában, hogy milyen segítséget kap a város még év végéig, és mi minden valósulhat meg a jövőben.
