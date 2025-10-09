Hadgyakorlat
1 órája
Orbán Viktor a mezőkövesdi hadgyakorlaton is járt
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán.
A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár kutató-mentő mezőkövesdi hadgyakorlatáról korábban mi is beszámoltunk:
