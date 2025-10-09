Orbán Viktor a mezőkövesdi hadgyakorlaton is járt

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor Egerből ment a mezőkövesdi hadgyakorlatra.

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI

