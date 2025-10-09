október 9., csütörtök

Hadgyakorlat

1 órája

Orbán Viktor a mezőkövesdi hadgyakorlaton is járt

Címkék#Adaptive Hussars 25#Magyar Honvédség Kiss József 86 Helikopterdandár#hadgyakorlat#Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi Klementina - volt katonai - Repülőtéren részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán.

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor Egerből ment a mezőkövesdi hadgyakorlatra.
Orbán Viktor Egerből ment a mezőkövesdi hadgyakorlatra.
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor Egerből ment Mezőkövesdre:

A Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár kutató-mentő mezőkövesdi hadgyakorlatáról korábban mi is beszámoltunk:

 

