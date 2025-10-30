október 30., csütörtök

Múlt és jövő

2 órája

Sorsfordító időszak következik, hangzott el az egri közgyűlésen

Címkék#napirend#közgyűlés#önkormányzat

Megemlékeztek Eger neves építészéről az önkormányzat közgyűlési ülésén. Orbán Viktor szavait is visszaidézték a közgyűlésen.

Szabadi Martina Laura
Orbán Viktor, a kormány is támogatja Eger fejlődését

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az októberi közgyűlésen napirend előtt dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait a közgyűléssel és felidézte, hogy nemrégiben a városba látogatott Orbán Viktor. Elmondta, tavaly októberben reményét fejezte ki, hogy felelős gondolkodás és gazdálkodás zajlik majd az új közgyűlésben, a képviselőknek azt kívánta érezzék meg a közszolgálat varázsát.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Munkjukkal döntéseikkel igazolták ezt. Egerért dolgozni kiváltság. A város történelmi múltja bizonyítja, hogy Eger mindig képes volt helytállni, megújulni

- fogalmazott.

Orbán Viktor a város jövőjéről egyeztetett

Kiemelte, feladatának tekinti, hogy a város önkormányzata és a kormány között hidat képezzen. Mint mondta, most a lehetőségek időszaka következik. Az elteli időszak nem volt könnyű, nehéz batyut vett át a testület Orbán Viktor miniszterelnök szavai szerint, utalva arra, hogy nemrégiben Orbán Viktor és Lázár János Egerben fontos városfejlesztési kérdésekről egyeztetett. Konkrét fejlesztési irányokról is szó esett: felidézte, hogy az útfelújítások, az elkerülő megépítése és a gazdaságfejlesztés is sarkalatos téma volt, s a város fejlődésének fontos tényezője az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mint tudásközpont, s az iparfejlesztésben is szerepe lehet a jövőben.

- A kultúra és a turizmus megerősítése továbbra is kiemelt feladat. Miniszterelnök úr úgy fogalmazott, látszólag pénzt visz, de megtartja a város értékeit melyek által vonzóvá válik a befektetők számára - idézte fel dr. Pajtók Gábor. Mint fogalmazott, a kormány, a város vezetése és a polgárok összefogása garantálja Eger fejlődését, de a következő időszak sorsfordító lehet ebből a szempontól. A felszólalás végén Vágner Ákos polgármester megköszönte dr. Pajtók Gábor Egerért végzett egy éves munkáját. 

Napirend előtt Kovács József rendőrkapitánynak megköszönték, hogy a Dr. Nagy János utcában és a buszpályaudvar környékén a jobb és biztonságosabb közlekedésért sokat tett a rendőrség.

Gulyás László napirend előtt elmondta, hogy a Petőfi utcában már aláírást gyűjtenek azért, hogy tegyék fizetőssé a parkolást, mert élhetetlen, hogy a pláza és  városközpont közelsége miatt nem tudnak megállni a saját házaik előtt. Kérik, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a lehetőséget.

Domán Dániel (MKKP) Thoma Emőkére emlékezett, aki sokat dolgozott a városért, mint fogalmazott értékteremtő és megőrző munkát végzett mindvégig az ország egyik legnevesebb építészeként.

Összeült az egri közgyűlés

Fotók: Huszár Márk / Heol.hu

 

A közgyűlésről egy átfogó cikket is olvashatnak IDE kattintva.

 

 

 

 

