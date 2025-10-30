2 órája
Sorsfordító időszak következik, hangzott el az egri közgyűlésen
Megemlékeztek Eger neves építészéről az önkormányzat közgyűlési ülésén. Orbán Viktor szavait is visszaidézték a közgyűlésen.
Orbán Viktor, a kormány is támogatja Eger fejlődését
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Az októberi közgyűlésen napirend előtt dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait a közgyűléssel és felidézte, hogy nemrégiben a városba látogatott Orbán Viktor. Elmondta, tavaly októberben reményét fejezte ki, hogy felelős gondolkodás és gazdálkodás zajlik majd az új közgyűlésben, a képviselőknek azt kívánta érezzék meg a közszolgálat varázsát.
Munkjukkal döntéseikkel igazolták ezt. Egerért dolgozni kiváltság. A város történelmi múltja bizonyítja, hogy Eger mindig képes volt helytállni, megújulni
- fogalmazott.
Orbán Viktor a város jövőjéről egyeztetett
Kiemelte, feladatának tekinti, hogy a város önkormányzata és a kormány között hidat képezzen. Mint mondta, most a lehetőségek időszaka következik. Az elteli időszak nem volt könnyű, nehéz batyut vett át a testület Orbán Viktor miniszterelnök szavai szerint, utalva arra, hogy nemrégiben Orbán Viktor és Lázár János Egerben fontos városfejlesztési kérdésekről egyeztetett. Konkrét fejlesztési irányokról is szó esett: felidézte, hogy az útfelújítások, az elkerülő megépítése és a gazdaságfejlesztés is sarkalatos téma volt, s a város fejlődésének fontos tényezője az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mint tudásközpont, s az iparfejlesztésben is szerepe lehet a jövőben.
Orbán Viktor: Eger az egész ország számára fontos város
- A kultúra és a turizmus megerősítése továbbra is kiemelt feladat. Miniszterelnök úr úgy fogalmazott, látszólag pénzt visz, de megtartja a város értékeit melyek által vonzóvá válik a befektetők számára - idézte fel dr. Pajtók Gábor. Mint fogalmazott, a kormány, a város vezetése és a polgárok összefogása garantálja Eger fejlődését, de a következő időszak sorsfordító lehet ebből a szempontól. A felszólalás végén Vágner Ákos polgármester megköszönte dr. Pajtók Gábor Egerért végzett egy éves munkáját.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Napirend előtt Kovács József rendőrkapitánynak megköszönték, hogy a Dr. Nagy János utcában és a buszpályaudvar környékén a jobb és biztonságosabb közlekedésért sokat tett a rendőrség.
Gulyás László napirend előtt elmondta, hogy a Petőfi utcában már aláírást gyűjtenek azért, hogy tegyék fizetőssé a parkolást, mert élhetetlen, hogy a pláza és városközpont közelsége miatt nem tudnak megállni a saját házaik előtt. Kérik, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a lehetőséget.
Domán Dániel (MKKP) Thoma Emőkére emlékezett, aki sokat dolgozott a városért, mint fogalmazott értékteremtő és megőrző munkát végzett mindvégig az ország egyik legnevesebb építészeként.
Összeült az egri közgyűlésFotók: Huszár Márk / Heol.hu
A közgyűlésről egy átfogó cikket is olvashatnak IDE kattintva.
Az Eger Advent és az Felsővárosi Sporttelep sorsa is az egri közgyűlés előtt
Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz