Sorsfordító időszak következik, hangzott el az egri közgyűlésen

Az októberi közgyűlésen napirend előtt dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait a közgyűléssel és felidézte, hogy nemrégiben a városba látogatott Orbán Viktor. Elmondta, tavaly októberben reményét fejezte ki, hogy felelős gondolkodás és gazdálkodás zajlik majd az új közgyűlésben, a képviselőknek azt kívánta érezzék meg a közszolgálat varázsát.

Orbán Viktor, a kormány is támogatja Eger fejlődését

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Munkjukkal döntéseikkel igazolták ezt. Egerért dolgozni kiváltság. A város történelmi múltja bizonyítja, hogy Eger mindig képes volt helytállni, megújulni

- fogalmazott.

Orbán Viktor a város jövőjéről egyeztetett

Kiemelte, feladatának tekinti, hogy a város önkormányzata és a kormány között hidat képezzen. Mint mondta, most a lehetőségek időszaka következik. Az elteli időszak nem volt könnyű, nehéz batyut vett át a testület Orbán Viktor miniszterelnök szavai szerint, utalva arra, hogy nemrégiben Orbán Viktor és Lázár János Egerben fontos városfejlesztési kérdésekről egyeztetett. Konkrét fejlesztési irányokról is szó esett: felidézte, hogy az útfelújítások, az elkerülő megépítése és a gazdaságfejlesztés is sarkalatos téma volt, s a város fejlődésének fontos tényezője az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mint tudásközpont, s az iparfejlesztésben is szerepe lehet a jövőben.