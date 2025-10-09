Egyeztetés
3 órája
Orbán Viktor és Lázár János Egerbe jöttek - videóval
Salgótarján után Egerbe indult Orbán Viktor és Lázár János csütörtökön.
Közösségi oldalán számolt be róla Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy Salgótarján után Egerbe indultak el Orbán Viktor miniszterelnökkel.
A salgótarjáni látogatásról videót is tett fel Facebook-oldalára.
Lázár János arról is posztolt, hogy Vágner Ákossal Eger polgármesterével és dr. Pajtók Gáborral, Eger és térsége országgyűlési képviselőjével is egyeztettek.
A keleti turné egri állomásán az egyeztetés nem, de a Stühmer Cukrászda kimaradt! Irány Mezőkövesd! – írta poszthoz.
