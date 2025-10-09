Orbán Viktor és Lázár János Egerbe jöttek - videóval

Közösségi oldalán számolt be róla Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy Salgótarján után Egerbe indultak el Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Orbán Viktor és Lázár János Egerbe is jöttek

Forrás: Lázár János/Facebook

A salgótarjáni látogatásról videót is tett fel Facebook-oldalára.

Lázár János arról is posztolt, hogy Vágner Ákossal Eger polgármesterével és dr. Pajtók Gáborral, Eger és térsége országgyűlési képviselőjével is egyeztettek.

A keleti turné egri állomásán az egyeztetés nem, de a Stühmer Cukrászda kimaradt! Irány Mezőkövesd! – írta poszthoz.