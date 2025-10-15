5 órája
Itt a bejelentés Vágner Ákostól: erről egyeztettek Orbán Viktorral, nemsokára meg is kapja Eger!
A magyar kormány kétmilliárd forint támogatást biztosít Egernek. Cikkünkben mutatjuk a részleteket.
Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János múlt hét csütörtökön Egerben jártak, és Pajtók Gáborral, Eger és környéke országgyűlési képviselőjével és Vágner Ákossal, az egri polgármesterrel egyeztettek. Hétfőn pedig meg is született a döntés: Eger kétmilliárdos támogatást kap a magyar kormánytól.
–Az egriek bölcsen döntöttek, amikor fideszes városvezetésnek adtak bizalmat tavaly. Mi nem a levegőbe beszéltünk, a Kormánnyal való együttműködésnek itt az eredménye: 2 milliárd forint támogatás érkezik Egerbe – írta Vágner Ákos polgármester Facebook-oldalán.
Orbán Viktor: Eger az egész ország számára fontos város
Az egri polgármester elmondása szerint az összeg a város működésének fenntartására és a város feladatainak részbeni finanszírozására fordítható.
– Dr. Pajtók Gábor képviselő úrnak is köszönhetően új szintre emeltük a Kormánnyal való együttműködést. Haladunk! Hajrá, Eger! – zárta gondolatait az egri városvezető.
