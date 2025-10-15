Itt a bejelentés Vágner Ákostól: erről egyeztettek Orbán Viktorral, nemsokára meg is kapja Eger!

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János múlt hét csütörtökön Egerben jártak, és Pajtók Gáborral, Eger és környéke országgyűlési képviselőjével és Vágner Ákossal, az egri polgármesterrel egyeztettek. Hétfőn pedig meg is született a döntés: Eger kétmilliárdos támogatást kap a magyar kormánytól.

Vágner Ákos, dr. Pajtók Gábor, Orbán Viktor és Lázár János az egyeztetésen.

Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda

–Az egriek bölcsen döntöttek, amikor fideszes városvezetésnek adtak bizalmat tavaly. Mi nem a levegőbe beszéltünk, a Kormánnyal való együttműködésnek itt az eredménye: 2 milliárd forint támogatás érkezik Egerbe – írta Vágner Ákos polgármester Facebook-oldalán.

