Az összetartozás, a szolidaritás, a testvéri szeretet őrtüze égett Egerben + fotók

Őrtűzgyújtást szervezett vasárnap este az Egri Fertálymesteri Testület a Végvári vitézek terén a székelység autonómia törekvésének támogatására. Idén október 26-án gyúltak őrtüzek szerte Székelyföldön.

Őrtűzgyújtás Egerben a székely autonómiáért

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A székelyek 2015-ben gyújtottak először őrtüzeket azzal a céllal, hogy kijelöljék, láthatóvá tegyék Székelyföld határait, amelyek nagyjából nyelvi és kulturális határok is. A Székely Autonómia Napja minden évben október utolsó vasárnapján van, amikor a Székely Nemzeti Tanács össznemzeti imádságra hívja fel a székelységet és a Kárpát-medence magyarságát, este fél 6-kor pedig a települések központjaiban, közeli magaslatokon egyszerre lobbannak fel Székelyföldön és a Kárpát-medencében az őrtüzek lángjai.