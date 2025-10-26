1 órája
Az összetartozás, a szolidaritás, a testvéri szeretet őrtüze égett Egerben + fotók
A Székely Autonómia Napja alkalmából sokan látogattak ki az egri Végvári vitézek terére. Az őrtűzgyújtás össznemzeti imádságra hívja fel a székelységet és a Kárpát-medence magyarságát.
Őrtűzgyújtást szervezett vasárnap este az Egri Fertálymesteri Testület a Végvári vitézek terén a székelység autonómia törekvésének támogatására. Idén október 26-án gyúltak őrtüzek szerte Székelyföldön.
A székelyek 2015-ben gyújtottak először őrtüzeket azzal a céllal, hogy kijelöljék, láthatóvá tegyék Székelyföld határait, amelyek nagyjából nyelvi és kulturális határok is. A Székely Autonómia Napja minden évben október utolsó vasárnapján van, amikor a Székely Nemzeti Tanács össznemzeti imádságra hívja fel a székelységet és a Kárpát-medence magyarságát, este fél 6-kor pedig a települések központjaiban, közeli magaslatokon egyszerre lobbannak fel Székelyföldön és a Kárpát-medencében az őrtüzek lángjai.
Az egriek is őrtűz gyújtásával álltak a székely autonómia ügye mellé
Őrtűzgyújtás 2015-ben volt először Székelyföldön
Várkonyi György, az Egri Fertálymesteri Testület főkapitánya köszöntötte azokat, akik a jelenlétükkel hitet tettek a székely önrendelkezési törekvések mellett.
– Ma őrtüzek gyúlnak szerte Hargita, Kovászna és Maros megyében, és itthon, Magyarországon, hogy Európa végre belássa, hogy a területén őslakos nemzeti, nyelvi, kulturális szigetek léteznek, amelyeket a történelem hozott létre. Jelenleg jogfosztottak. Az is világosan látszik, hogy a székelység szabadságvágya ősidők óta egy szívükbe írt, szívükbe zárt parancs, mely egész létüket meghatározza, közösségüket formálja, fenntartja. Az Egri Fertálymesteri Testület vállalta, hogy lángra lobbantja az összetartozás, a szolidaritás, a testvéri szeretet őrtüzét – fogalmazott Várkonyi György.
Őrtűzgyújtást szerveztek a fertálymesterek EgerbenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Egy korszak véget ér: megszűnik a Messenger alkalmazás ezeken az eszközökön
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó