október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A székely autonómiáért

1 órája

Az összetartozás, a szolidaritás, a testvéri szeretet őrtüze égett Egerben + fotók

Címkék#őrtűzgyújtás#Fertálymesteri Testület#Székely Autonómia Napja

A Székely Autonómia Napja alkalmából sokan látogattak ki az egri Végvári vitézek terére. Az őrtűzgyújtás össznemzeti imádságra hívja fel a székelységet és a Kárpát-medence magyarságát.

Szabó István

Őrtűzgyújtást szervezett vasárnap este az Egri Fertálymesteri Testület a Végvári vitézek terén a székelység autonómia törekvésének támogatására. Idén október 26-án gyúltak őrtüzek szerte Székelyföldön.

Őrtűzgyújtás Egerben a székely autonómiáért
Őrtűzgyújtás Egerben a székely autonómiáért
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A székelyek 2015-ben gyújtottak először őrtüzeket azzal a céllal, hogy kijelöljék, láthatóvá tegyék Székelyföld határait, amelyek nagyjából nyelvi és kulturális határok is. A Székely Autonómia Napja minden évben október utolsó vasárnapján van, amikor a Székely Nemzeti Tanács össznemzeti imádságra hívja fel a székelységet és a Kárpát-medence magyarságát, este fél 6-kor pedig a települések központjaiban, közeli magaslatokon egyszerre lobbannak fel Székelyföldön és a Kárpát-medencében az őrtüzek lángjai

Őrtűzgyújtás 2015-ben volt először Székelyföldön

Várkonyi György, az Egri Fertálymesteri Testület főkapitánya köszöntötte azokat, akik a jelenlétükkel hitet tettek a székely önrendelkezési törekvések mellett.

– Ma őrtüzek gyúlnak szerte Hargita, Kovászna és Maros megyében, és itthon, Magyarországon, hogy Európa végre belássa, hogy a területén őslakos nemzeti, nyelvi, kulturális szigetek léteznek, amelyeket a történelem hozott létre. Jelenleg jogfosztottak. Az is világosan látszik, hogy a székelység szabadságvágya ősidők óta egy szívükbe írt, szívükbe zárt parancs, mely egész létüket meghatározza, közösségüket formálja, fenntartja. Az Egri Fertálymesteri Testület vállalta, hogy lángra lobbantja az összetartozás, a szolidaritás, a testvéri szeretet őrtüzét – fogalmazott Várkonyi György.

Őrtűzgyújtást szerveztek a fertálymesterek Egerben

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu