„Összefogott idős és fiatal” – így emlékeztek az 1956-os hősökre Bélapátfalván és Egerbocson
Az iskolások műsorával idézték föl az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseit Bélapátfalván és Egerbocson.
Bélapátfalván és Egerbocson is szerdán tartottak megemlékezést az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Bélapátfalván a Művelődési Házban a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak műsorával idézték föl az 1956-os forradalom történéseit. A városi ünnepségen Kary József alpolgármester mondott beszédet, majd megkoszorúzták a város parkjában álló emlékművet.
Egerbocson a tavaly fölavatott emlékműnél tartottak ünnepséget, amelyen részt vettek a helyi gyerekek is, az iskolások adtak műsort. Barta Ervin polgármester ünnepi beszédében 1956 hőseire emlékezett és arról beszélt, hogy összefogott idős és fiatal, polgár és munkás a szovjet elnyomás ellen.
