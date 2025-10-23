október 23., csütörtök

1956

„Összefogott idős és fiatal” – így emlékeztek az 1956-os hősökre Bélapátfalván és Egerbocson

Címkék#Bélapátfalva#Bélapátfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola#Egerbocs#1956-os forradalom

Az iskolások műsorával idézték föl az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseit Bélapátfalván és Egerbocson.

Tóth Balázs
„Összefogott idős és fiatal” – így emlékeztek az 1956-os hősökre Bélapátfalván és Egerbocson

Koszorúzás Bélapátfalván

Forrás: Skultéti Imre/Facebook

Bélapátfalván és Egerbocson is szerdán tartottak megemlékezést az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Bélapátfalván a Művelődési Házban a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak műsorával idézték föl az 1956-os forradalom történéseit. A városi ünnepségen Kary József alpolgármester mondott beszédet, majd megkoszorúzták a város parkjában álló emlékművet.

Forrás: Skultéti Imre/Facebook

Egerbocson a tavaly fölavatott emlékműnél tartottak ünnepséget, amelyen részt vettek a helyi gyerekek is, az iskolások adtak műsort. Barta Ervin polgármester ünnepi beszédében 1956 hőseire emlékezett és arról beszélt, hogy összefogott idős és fiatal, polgár és munkás a szovjet elnyomás ellen.

Forrás: Barta Ervin

 

