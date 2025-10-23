„Összefogott idős és fiatal” – így emlékeztek az 1956-os hősökre Bélapátfalván és Egerbocson

Bélapátfalván és Egerbocson is szerdán tartottak megemlékezést az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. Bélapátfalván a Művelődési Házban a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak műsorával idézték föl az 1956-os forradalom történéseit. A városi ünnepségen Kary József alpolgármester mondott beszédet, majd megkoszorúzták a város parkjában álló emlékművet.

Bélapátfalván az iskolások verset szavaltak, zenés, táncos műsort adtak október 23-a alkalmából

Forrás: Skultéti Imre/Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Egerbocson a tavaly fölavatott emlékműnél tartottak ünnepséget, amelyen részt vettek a helyi gyerekek is, az iskolások adtak műsort. Barta Ervin polgármester ünnepi beszédében 1956 hőseire emlékezett és arról beszélt, hogy összefogott idős és fiatal, polgár és munkás a szovjet elnyomás ellen.