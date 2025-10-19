Összegyűltek és együtt tettek a rendezett környezetért Demjénben

Az Együtt Demjénért Alapítvány szívből köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a hétvégi szemétszedési akción.

Közösségi szemétszedő akció Demjénben Fotó: Együtt Demjénért Alapítvány.

– A közös munka eredményeként településünk utcái, zöldterületei és kirándulóhelyei ismét fellélegezhetnek – mindez nektek köszönhető! Ez a nap megmutatta, hogy összefogással valóban tehetünk a környezetünkért. Kérünk mindenkit, hogy a mindennapokban is figyeljünk a tisztaságra, hiszen Demjén szépsége és jövője közös felelősségünk. Tegyünk továbbra is együtt a fenntartható, élhető környezetért – hiszen egy kis lépés mindannyiunktól nagy változást hozhat – írta az Együtt Demjénért Alapítvány.

