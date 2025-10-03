október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Európai Madármegfigyelő Napok

1 órája

Ostoroson is várják a madárbarátokat hétvégén

Címkék#madárgyűrűzés#Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület#madármegfigyelés

Az MME országszerte 16 vármegyében és Budapesten, 54 helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén.

Heol.hu

Az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Az MME országszerte 16 vármegyében és Budapesten, 54 helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén.

A madárgyűrűzés mindig sokakat vonz Fotó: Gál Gábor

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hevesben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja szervez programot Ostoroson, szombaton 7-től 14 óráig a Hősök terén madarat gyűrűznek majd.

Az évenkénti összesített eredmények egyébként elképesztő számokat mutatnak: tavaly 36 ország, 984 helyszínén több mint 3,5 millió madarat figyelt meg a 24 ezer 614 résztvevő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu