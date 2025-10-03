1 órája
Ostoroson is várják a madárbarátokat hétvégén
Az MME országszerte 16 vármegyében és Budapesten, 54 helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén.
Az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Az MME országszerte 16 vármegyében és Budapesten, 54 helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Hevesben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja szervez programot Ostoroson, szombaton 7-től 14 óráig a Hősök terén madarat gyűrűznek majd.
Az évenkénti összesített eredmények egyébként elképesztő számokat mutatnak: tavaly 36 ország, 984 helyszínén több mint 3,5 millió madarat figyelt meg a 24 ezer 614 résztvevő.
Elfogták a hevesi kutyaviadalt szervező fiatalokat – egy kutyát telefontöltővel kötöttek egy fához + videó
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből
Kivételt tesz Egerrel a Kossuth-díjas művész: koncertet ad Demjén Ferenc