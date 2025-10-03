Ostoroson is várják a madárbarátokat hétvégén

Az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. Az MME országszerte 16 vármegyében és Budapesten, 54 helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén.

A madárgyűrűzés mindig sokakat vonz Fotó: Gál Gábor

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hevesben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja szervez programot Ostoroson, szombaton 7-től 14 óráig a Hősök terén madarat gyűrűznek majd.

Az évenkénti összesített eredmények egyébként elképesztő számokat mutatnak: tavaly 36 ország, 984 helyszínén több mint 3,5 millió madarat figyelt meg a 24 ezer 614 résztvevő.