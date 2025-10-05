1 órája
Az őszi erdő szuperételei: ezek a bogyók erősítik az immunrendszered
Az őszi erdő számos kincset rejt, amelyet kiválóan lehet használni gyógyító céllal is. Az őszi bogyós gyümölcsöket azonban nem szabad túl nagy mennyiségben szedni.
Az őszi erdő tele van termésekkel, bogyókkal, gombákkal, amelyeket sokan keresnek, gyűjtenek. A legismertebb a csipkebogyó, de az őszi bogyós gyümölcsök között megtaláljuk a kökényt, a galagonyát, a somot, a homoktövist és a berkenyét is. Utánajártunk, ezeket szabad-e gyűjteni, illetve milyen módon lehet hasznosítani ezeket.
Megkérdeztük az Egeredő Zrt.-t, hogy egyáltalán legálisan gyűjtik-e ezeket, akik emiatt járják az erdőket, mezőket. Vígh Ilona, az Egererdő Erdészeti Zrt. kommunikációs és ökoturisztikai vezetője elmondta, hogy az erdei bogyós gyümölcsök haszonvételét is a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. törvény (továbbiakban Erdőtörvény) szabályozza.
Az Erdőtörvény kimondja, hogy erdei haszonvételnek minősül az erdő anyagi javainak és nem anyagi jellegű szolgáltatásainak a hasznosítása, többek között a gomba, vadgyümölcs, virág, illetve gyógynövény gyűjtése. Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, valamint az erdei életközösséget.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az állam 100 százalékos tulajdonában álló erdőben az erdőgazdálkodó köteles tűrni az egyéni szükségletet meg nem haladó mennyiségű gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtését. Egyéni szükségletnek minősül személyenként, naponta legfeljebb
- 2 kg gomba,
- 2 kg vadgyümölcs vagy
- 2 kg gyógynövény
gyűjtése.
Egyéni szükségletet meghaladó mennyiségben a gyűjtés
- az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával,
- az állam 100%-os tulajdonában nem álló erdőben a haszonvételi joggyakorló előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható.
Egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs kereskedelmi forgalomba nem hozható. Védett, fokozottan védett területen a gyűjtéshez a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges, illetve védett fajok terméseinek begyűjtéséhez is.
Mire jók az őszi bogyós gyümölcsök?
A Györgytea honlapján a következőket olvashatjuk a csipkebogyó jótékony hatásairól: A csipkebogyó enyhe vízhajtó, segíti az erek egészségét: erősíti az érfalakat, javítja a véráramlást, így érszűkület és érelmeszesedés megelőzésére, kiegészítő kezelésére is alkalmas lehet. Vitaminokban gazdag – tartalmaz A-, B1-, B2-, P- és K-vitamint –, de leginkább kiemelkedően magas C-vitamin-tartalmáról ismert. Egy apró csipkebogyóban több C-vitamin található, mint egy nagy citromban, ezért nem ajánlott forrázni, mivel a vitamin hő hatására elbomlik. Különösen a téli időszakban fontos vitaminforrás, segíthet a megfázás megelőzésében.
Mint írják, a bogyó húsa kedvezően befolyásolja a vércukorszintet, ezért cukorbetegeknek étkezés után fogyasztva hasznos lehet, mivel támogatja a zsíranyagcserét is. Ajánlott immunerősítésre, stresszoldásra, valamint dohányosoknak, akiknél a szervezet C-vitamin-szintje gyakran alacsonyabb. Nyugtató, általános erősítő hatása is ismert. A C-vitamin ezen felül hozzájárul a csontok erősödéséhez, a kötőszövet szilárdságához és fokozza a szervezet ellenálló képességét a fertőzésekkel szemben.
Hozzáteszik, hogy a csipkemag főként E-vitamint tartalmaz; teája ismert epekőoldó, hólyagbántalmak enyhítésére, valamint vesehomok és vesekő oldására is alkalmazzák. A virág szirmai enyhe hashajtó, levelei viszont inkább hasfogó hatással bírnak.
A galagonyáról azt írják, hogy gyógyerejét főként a benne található flavonoidoknak, proantocianidineknek és aminszármazékoknak köszönheti. Már az ókorban is használták természetes szíverősítőként és szívnyugtatóként. Kedvezően hat a szív- és érrendszerre: javítja a szívizom vérellátását, segíti a szívritmus szabályozását, valamint enyhén csökkenti a vérnyomást, ezáltal támogatja a magas vérnyomás kezelését is. Vérhígító hatása mérsékelt, ezért azoknak, akik gyógyszeres vérhígítót szednek, érdemes odafigyelni a fogyasztására.
A népgyógyászat.com cikke szerint a kökény termésekből készített lekvár, bor, pálinka vagy likőr betegségek után kiváló roboráló szer, immunrendszer- és idegerősítő. Zsírcsökkentő hatású, fogyókúra esetén nélkülözhetetlen. Méregtelenítő és vértisztító hatása miatt bőrkiütések megszüntetésére is alkalmazhatjuk.
A fekete berkenyéről írják, hogy rendkívül hatékony gyulladáscsökkentő hatása van. Kiemelkedően magas polifenol és flavonoid tartalma megköti a gyulladásgátló markereket. Ezen kívül blokkolja azt az enzimet, amely annak az arachidonsavnak a képződéséhez vezetne, amely mindenfajta gyulladás előidézője. A cukorbetegség esetén is hatékony kiegészítő kezelésként. Bél-és bőrbetegségek, húgyúti fertőzések és magas vérnyomás esetén alkalmazható. Segít eltávolítani a szervezetből a nehézfém-szennyeződéseket, és a sugársérült betegekre is kiváló gyógyító hatással van.
Az Egészségtükör.com a húsos somról azt írja, C-vitamin-tartalma magas, emellett karotinban is gazdag. Különféle finomságok készíthetők belőle: lekvár, szörp, dzsem, kompót vagy akár bor. Az éretlen termést már az ókorban is elrakták sós vagy ecetes vízben köménymaggal, hasonlóan az olajbogyóhoz. Borecetben eltett változata kapribogyó helyett is használható, savanyítva pedig kitűnő kísérője a vadhúsból készült ételeknek. A som termése frissen fogyasztva erős antioxidáns, nagy mennyiségű C-vitamint tartalmaz, és hasmenés ellen is hatékonyan alkalmazható.
A homoktövis széles spektrumon segíti szervezetünk egészségét, írja a Házipatika. Gyógyító hatása akár a meleg, akár a téli időszakban jól jöhet. Legfontosabb egészségügyi hatásai: védi és erősíti az immunrendszert, késlelteti az öregedési folyamatot, növeli a szervezet ellenálló képességét, véd különböző fertőzések ellen, segít a legyengülésben, erősítő hatású, javítja az általános egészségügyi állapotot, C-vitamin-tartalmának köszönhetően véd a megfázás ellen, fokozza az anyagcserét, így segít az ideális testsúly megtartásában, csökkenti a vércukorszintet, védi a májat, kedvezően hat a gyomorra, lassítja az érelmeszesedést, gátolja a hajhullást, gyógyítja a sebeket.
Hozzáteszik, hogy E-vitamint és esszenciális zsírsavakat tartalmaz, melyek jó hatással vannak a kiszáradt, berepedezett bőrre. Májelégtelenség esetén jól hasznosul más gyógynövényekkel együtt, így például a pitypanggal. A homoktöviskéreg növeli az epe kiválasztást. Érdemes cikóriával vagy gyermekláncfűvel kombinálni annak érdekében, hogy gyógyító hatását növeljük. Csökkenti a narancsbőr kialakulását, hiszen erősíti a kötőszövetet.
Felhívják a figyelmet, hogy nagy mennyiségben való fogyasztása - ahogyan a legtöbb gyógynövény esetében, a benne található aktív hatóanyagok következtében - nem ajánlott terhes nőknek és szoptató kismamáknak, illetve 12 év alatti gyermekeknek. Érdemes kis adagokban fogyasztani, hiszen egyes esetekben hasmenést okozhat. Akut bél- és epehólyaggyulladás, illetve hasnyálmirigy megbetegedések esetén használata nem ajánlatos.
