Az őszi erdő szuperételei: ezek a bogyók erősítik az immunrendszered

Az őszi erdő tele van termésekkel, bogyókkal, gombákkal, amelyeket sokan keresnek, gyűjtenek. A legismertebb a csipkebogyó, de az őszi bogyós gyümölcsök között megtaláljuk a kökényt, a galagonyát, a somot, a homoktövist és a berkenyét is. Utánajártunk, ezeket szabad-e gyűjteni, illetve milyen módon lehet hasznosítani ezeket.

Az őszi bogyós gyümölcsöket sokan gyűjtik, de mire jók és mennyit szedhetünk belőlük?

Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld

Megkérdeztük az Egeredő Zrt.-t, hogy egyáltalán legálisan gyűjtik-e ezeket, akik emiatt járják az erdőket, mezőket. Vígh Ilona, az Egererdő Erdészeti Zrt. kommunikációs és ökoturisztikai vezetője elmondta, hogy az erdei bogyós gyümölcsök haszonvételét is a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról c. törvény (továbbiakban Erdőtörvény) szabályozza.

Az Erdőtörvény kimondja, hogy erdei haszonvételnek minősül az erdő anyagi javainak és nem anyagi jellegű szolgáltatásainak a hasznosítása, többek között a gomba, vadgyümölcs, virág, illetve gyógynövény gyűjtése. Az erdei haszonvételek gyakorlása nem károsíthatja, illetve veszélyeztetheti az erdő biológiai sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, valamint az erdei életközösséget.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az állam 100 százalékos tulajdonában álló erdőben az erdőgazdálkodó köteles tűrni az egyéni szükségletet meg nem haladó mennyiségű gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtését. Egyéni szükségletnek minősül személyenként, naponta legfeljebb

2 kg gomba,

2 kg vadgyümölcs vagy

2 kg gyógynövény

gyűjtése.

Egyéni szükségletet meghaladó mennyiségben a gyűjtés

az állam 100%-os tulajdonában álló erdőben az erdőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával,

az állam 100%-os tulajdonában nem álló erdőben a haszonvételi joggyakorló előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolható.

Egyéni szükségletre gyűjtött gomba, vadgyümölcs kereskedelmi forgalomba nem hozható. Védett, fokozottan védett területen a gyűjtéshez a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges, illetve védett fajok terméseinek begyűjtéséhez is.