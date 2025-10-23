Ne csak a bőröd, a tested is hidratáld – így maradj energikus a hidegben

Ahogy beköszönt az ősz, és a hőmérséklet csökken, sokan kevésbé érzik magukat szomjasnak, mint a nyári forróságban. Emiatt gyakran előfordul, hogy kevesebb folyadékot fogyasztunk – pedig szervezetünk ilyenkor is ugyanúgy igényli a hidratálást. A Parádfürdői Kórház - Gyógyhely Facebook-oldalán osztott meg jó tanácsokat az őszi folyadékfogyasztással kapcsolatban.

Ne feledkezzünk meg az őszi folyadékfogyasztásról!

Forrás: Shutterstock

A posztban kiemelik, hogy a fűtési szezonban a levegő szárazabbá válik, ami nemcsak a bőrünket, hanem a nyálkahártyánkat is kiszáríthatja. A megfelelő folyadékbevitel nemcsak a komfortérzetünket javítja, hanem az immunrendszer működését is támogatja, segítve a szervezetet a betegségek elleni védekezésben. Ha nem iszunk eleget, dehidratáció alakulhat ki, ami fáradtságot, fejfájást, koncentrációs nehézségeket is okozhat – ezek pedig a hűvösebb, sötétebb napokon amúgy is gyakoribb panaszok.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Őszi folyadékfogyasztás - mit érdemes inni?

A posztban leírják, milyen folyadékot érdemes fogyasztani az őszi időszakban.

Citromos meleg víz: egyszerű, mégis frissítő megoldás, amely egy kis C-vitaminnal is támogatja a szervezetet.

Gyógyteák: a kamilla, a csipkebogyó, a gyömbér-citrom kombináció nemcsak melegít, hanem vitaminban és antioxidánsban is gazdag.

Gyümölcsös főzetek: színesek, illatosak, és feldobják a hűvös őszi napokat.

Kiemelik, hogy érdemes kerülni a cukros, szénsavas italokat, mert ezek nem pótolják a vizet, sőt, akár tovább fokozhatják a kiszáradást. A szervezetünk sokkal jobban jár, ha inkább egy pohár meleg teát vagy tiszta vizet választunk. A hidratálás tehát nemcsak nyári feladat: az egészségünk, a bőrünk és a közérzetünk érdekében ősszel is figyeljünk arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk.

A gyógyteák fogyasztása a betegségek esetében is segít, erről ebben a cikkünkben írtunk: