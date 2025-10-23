október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségtudatosság

1 órája

Ne csak a bőröd, a tested is hidratáld – így maradj energikus a hidegben

Címkék#folyadékfogyasztás#tea#folyadék

Nyáron jellemzően sokkal több folyadékot fogyasztunk, hiszen a hőségben hamarabb leszünk szomjasak. A hideg időben azonban hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről, pedig az őszi folyadékfogyasztásra is érdemes odafigyelni.

Heol.hu

Ahogy beköszönt az ősz, és a hőmérséklet csökken, sokan kevésbé érzik magukat szomjasnak, mint a nyári forróságban. Emiatt gyakran előfordul, hogy kevesebb folyadékot fogyasztunk – pedig szervezetünk ilyenkor is ugyanúgy igényli a hidratálást. A Parádfürdői Kórház - Gyógyhely Facebook-oldalán osztott meg jó tanácsokat az őszi folyadékfogyasztással kapcsolatban.

Ne feledkezzünk meg az őszi folyadékfogyasztásról!
Ne feledkezzünk meg az őszi folyadékfogyasztásról!
Forrás: Shutterstock

A posztban kiemelik, hogy a fűtési szezonban a levegő szárazabbá válik, ami nemcsak a bőrünket, hanem a nyálkahártyánkat is kiszáríthatja. A megfelelő folyadékbevitel nemcsak a komfortérzetünket javítja, hanem az immunrendszer működését is támogatja, segítve a szervezetet a betegségek elleni védekezésben. Ha nem iszunk eleget, dehidratáció alakulhat ki, ami fáradtságot, fejfájást, koncentrációs nehézségeket is okozhat – ezek pedig a hűvösebb, sötétebb napokon amúgy is gyakoribb panaszok.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Őszi folyadékfogyasztás - mit érdemes inni?

A posztban leírják, milyen folyadékot érdemes fogyasztani az őszi időszakban.

  • Citromos meleg víz: egyszerű, mégis frissítő megoldás, amely egy kis C-vitaminnal is támogatja a szervezetet.
  • Gyógyteák: a kamilla, a csipkebogyó, a gyömbér-citrom kombináció nemcsak melegít, hanem vitaminban és antioxidánsban is gazdag.
  • Gyümölcsös főzetek: színesek, illatosak, és feldobják a hűvös őszi napokat.

Kiemelik, hogy érdemes kerülni a cukros, szénsavas italokat, mert ezek nem pótolják a vizet, sőt, akár tovább fokozhatják a kiszáradást. A szervezetünk sokkal jobban jár, ha inkább egy pohár meleg teát vagy tiszta vizet választunk. A hidratálás tehát nemcsak nyári feladat: az egészségünk, a bőrünk és a közérzetünk érdekében ősszel is figyeljünk arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk.

A gyógyteák fogyasztása a betegségek esetében is segít, erről ebben a cikkünkben írtunk:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu