1 órája
Ne csak a bőröd, a tested is hidratáld – így maradj energikus a hidegben
Nyáron jellemzően sokkal több folyadékot fogyasztunk, hiszen a hőségben hamarabb leszünk szomjasak. A hideg időben azonban hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről, pedig az őszi folyadékfogyasztásra is érdemes odafigyelni.
Ahogy beköszönt az ősz, és a hőmérséklet csökken, sokan kevésbé érzik magukat szomjasnak, mint a nyári forróságban. Emiatt gyakran előfordul, hogy kevesebb folyadékot fogyasztunk – pedig szervezetünk ilyenkor is ugyanúgy igényli a hidratálást. A Parádfürdői Kórház - Gyógyhely Facebook-oldalán osztott meg jó tanácsokat az őszi folyadékfogyasztással kapcsolatban.
A posztban kiemelik, hogy a fűtési szezonban a levegő szárazabbá válik, ami nemcsak a bőrünket, hanem a nyálkahártyánkat is kiszáríthatja. A megfelelő folyadékbevitel nemcsak a komfortérzetünket javítja, hanem az immunrendszer működését is támogatja, segítve a szervezetet a betegségek elleni védekezésben. Ha nem iszunk eleget, dehidratáció alakulhat ki, ami fáradtságot, fejfájást, koncentrációs nehézségeket is okozhat – ezek pedig a hűvösebb, sötétebb napokon amúgy is gyakoribb panaszok.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Őszi folyadékfogyasztás - mit érdemes inni?
A posztban leírják, milyen folyadékot érdemes fogyasztani az őszi időszakban.
- Citromos meleg víz: egyszerű, mégis frissítő megoldás, amely egy kis C-vitaminnal is támogatja a szervezetet.
- Gyógyteák: a kamilla, a csipkebogyó, a gyömbér-citrom kombináció nemcsak melegít, hanem vitaminban és antioxidánsban is gazdag.
- Gyümölcsös főzetek: színesek, illatosak, és feldobják a hűvös őszi napokat.
Kiemelik, hogy érdemes kerülni a cukros, szénsavas italokat, mert ezek nem pótolják a vizet, sőt, akár tovább fokozhatják a kiszáradást. A szervezetünk sokkal jobban jár, ha inkább egy pohár meleg teát vagy tiszta vizet választunk. A hidratálás tehát nemcsak nyári feladat: az egészségünk, a bőrünk és a közérzetünk érdekében ősszel is figyeljünk arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk.
A gyógyteák fogyasztása a betegségek esetében is segít, erről ebben a cikkünkben írtunk:
Annyit volt beteg a hevesi ovis, hogy egész télre felmentette az orvos – nem is gondolnád, mi segített rajta
Az M3-ason ma a türelem az üzemanyag - katasztrófaturisták miatt több kilométeres a sor
Brutális, mit tett a 13 éves Dani! Teljes a készültség Gyöngyösön, nagy erőkkel körözik a kisfiút
Milliomos lett az egri férfi a TV2 műsorában, elmondta, mire költi a nyereményét