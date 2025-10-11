Több mint ezren vágtak neki a Mátrának az őszi teljesítménytúrán

Mátraszentimréről szombat reggel elrajtolt az idei Őszi Mátra Teljesítménytúra mezőnye. A gyöngyösi Hanák Kolos Turistaegyesület őszi teljesítménytúrájára a jelentkezők száma idén meghaladta az ezret, tájékoztatta a portálunkat a rajthelyről Molnár Tamás, a turistaegyesület elnöke.

Az Őszi Mátra Teljesítménytúra szombat reggel rajtolt el Mátraszentimréről

Forrás: Hanák Kolos Turistaegyesület/Beküldött

– Ideális a túraterep, hiszen napok óta nem esett az eső. A túra útvonala így nem saras, de nem is porzik. Kellemes, felhős-napos idő ígérkezik, eső nem zavarja ma a túrázókat. Ez azért is örömteli, mert a teljesítménytúránk nemcsak túrázóknak, de baráti csapatoknak és családoknak is kiváló sporttúrázási lehetőség a legszebb őszi arcát mutató Mátrában – közölte portálunkkal Molnár Tamás.

Az elnök arról is beszélt, hogy az Őszi Mátra Teljesítménytúra egyik fő célja megismertetni a Felső-Mátrát olyan turistautak mentén, amelyeket a szintén általuk szervezett Mátrabérc és Téli Mátra teljesítménytúrák nem érintenek.

