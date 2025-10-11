1 órája
Több mint ezren vágtak neki a Mátrának az őszi teljesítménytúrán
Az idei Őszi Mátra Teljesítménytúrának több mint ezren vágtak neki Mátraszentimrén. Az őszi Mátra a legszebb arcát mutatja a résztvevőknek, optimálisak az időjárási feltételek a túrázáshoz.
Mátraszentimréről szombat reggel elrajtolt az idei Őszi Mátra Teljesítménytúra mezőnye. A gyöngyösi Hanák Kolos Turistaegyesület őszi teljesítménytúrájára a jelentkezők száma idén meghaladta az ezret, tájékoztatta a portálunkat a rajthelyről Molnár Tamás, a turistaegyesület elnöke.
– Ideális a túraterep, hiszen napok óta nem esett az eső. A túra útvonala így nem saras, de nem is porzik. Kellemes, felhős-napos idő ígérkezik, eső nem zavarja ma a túrázókat. Ez azért is örömteli, mert a teljesítménytúránk nemcsak túrázóknak, de baráti csapatoknak és családoknak is kiváló sporttúrázási lehetőség a legszebb őszi arcát mutató Mátrában – közölte portálunkkal Molnár Tamás.
Az elnök arról is beszélt, hogy az Őszi Mátra Teljesítménytúra egyik fő célja megismertetni a Felső-Mátrát olyan turistautak mentén, amelyeket a szintén általuk szervezett Mátrabérc és Téli Mátra teljesítménytúrák nem érintenek.
Az Őszi Mátra Teljesítménytúra lebonyolítása különleges
– A lebonyolítás különleges, mert a három körpályás alaptáv – 10, 15, illetve 20 kilométer – szabadon választható és akár kombinálható is, valamint a bejárási irány is megválasztható. Ennek a változatosságon kívül az is előnye, hogy az útvonalakon kicsi a forgalom. A túrák kizárólag jelzett erdei utakon vezetnek. A három alapkör fokozódó nehézségű, táv, szintemelkedés és szintidő tekintetében is. A túrák tervezésénél érdemes volt azzal számolni, hogy mind a három kör Mátraszentimréről indul, azaz elég magasról, hiszen ez a falu hazánk legmagasabb települése. Így a körutak első fele döntően lefelé halad, az ellenőrző állomások a legalacsonyabb pontjai, és onnan a célig túlnyomóan felfelé kell menni. A túra hosszát a nevezéskor kellett megválasztani – 10-től 45 kilométerig hét távot írtunk ki –, a kiválasztott táv vagy távok teljesítési sorrendjét és a bejárás irányát pedig a túra rajtjáig lehetett eldönteni – részletezte Molnár Tamás.
A szervezők nagy hangsúlyt helyeznek idén is a természetvédelemre
– Az útvonal érinti a Mátrai Tájvédelmi Körzetet, és egyes szakaszai Natura 2000 területeken is áthaladnak. Minden évben felhívjuk valamennyi résztvevő figyelmét arra, hogy kötelessége óvni a természetet, elkerülni annak zavarását, és szükség esetén ezekre sporttársait is figyelmeztetni. A túra egésze alatt tilos a növények leszedése, az állatok bárminemű zavarása. Minden ellenőrző állomáson szemeteszsákot helyeztünk el. A hulladékot szigorúan csak ezekben, vagy a célban lévő szemétgyűjtőkben lehet elhelyezni – összegezte Molnár Tamás.
