2 órája
A bervavölgyi ovisok ültették be a Dobó teret virágokkal
Egri óvodások segédkeztek a Dobó téren a virágültetésben. Idén őszi virágokból több mint 40 ezret ültet el a Városgondozás Eger Kft.
Idén is óvodások ültették az őszi virágokat a Dobó téren. Gál Judit alpolgármester elmondta, nagyon örültek a gyerekek tavaly is, nagy sikerélményük volt, és a szülők visszajelzései alapján is arra jutottak, hogy folytatják a kezdeményezést.
– A szülők elmondták, hogy amikor a Dobó téren jártak, a gyerekek megmutatták, hogy azokat a virágokat ők ültették. A Berva-völgyi, Rousseau-i természetelvű óvodai csoport rendszeresen az óvodában is ültet zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat. Most egy picit a város szépítéséért tehettek. Úgy gondolom, nem utolsó szempont, hogy az itt felnövekvő gyermekek lokálpatrióták legyenek – mondta.
A nyáriak után most őszi virágok jönnek
Az egynyári növények után elkezdte a Városgondozás Eger Kft. a kétnyári növényeknek az ültetését. Ez gyakorlatilag árvácskát, nefelejcset, százszorszépet jelent, illetve ezeket kiegészítve vegyes ágyásokat alakultunk ki hagymás növények ültetésével – ismertette Ferenczy Tamás főkertész. Idén 40 ezer növény lesz összességében 15 helyszínen a városban.
Óvodások ültették az őszi virágokat a Dobó téren + fotók, videó
– A munkát elkezdtük már a múlt héten, és folyamatosan végezzük ezt a munkát, és majd ha megvagyunk a két nyáriak ültetésével, akkor pedig a hagymás növények jönnek. Szeretnénk új fajtákat is például, a Dobó téren is, a császárkorona nagy tetszést aratott a városban. Mellette nárcisz és tulipán lesz. Jövőre is marad a Hatvani kapu téren a nemzeti színű kiültetés tulipánokból. Hagymásokból összesen 20 ezer kerül a közterekre, ami országos viszonylatban azért egy jó számnak mondható. A munkát szeretnénk a jövő hónap elejéig befejezni időjárás függvényében, hogy kialakuljon az őszi városkép – részletezte.
Árvácskákat ültettek a Dobó téren a bervavölgyi óvodásokFotók: Lénárt Márton/Heol.hu
