A bervavölgyi ovisok ültették be a Dobó teret virágokkal

Idén is óvodások ültették az őszi virágokat a Dobó téren. Gál Judit alpolgármester elmondta, nagyon örültek a gyerekek tavaly is, nagy sikerélményük volt, és a szülők visszajelzései alapján is arra jutottak, hogy folytatják a kezdeményezést.

Őszi virágokat ültettek az ovisok Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

– A szülők elmondták, hogy amikor a Dobó téren jártak, a gyerekek megmutatták, hogy azokat a virágokat ők ültették. A Berva-völgyi, Rousseau-i természetelvű óvodai csoport rendszeresen az óvodában is ültet zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat. Most egy picit a város szépítéséért tehettek. Úgy gondolom, nem utolsó szempont, hogy az itt felnövekvő gyermekek lokálpatrióták legyenek – mondta.

A nyáriak után most őszi virágok jönnek

Az egynyári növények után elkezdte a Városgondozás Eger Kft. a kétnyári növényeknek az ültetését. Ez gyakorlatilag árvácskát, nefelejcset, százszorszépet jelent, illetve ezeket kiegészítve vegyes ágyásokat alakultunk ki hagymás növények ültetésével – ismertette Ferenczy Tamás főkertész. Idén 40 ezer növény lesz összességében 15 helyszínen a városban.