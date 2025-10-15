október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Városszépítők

2 órája

A bervavölgyi ovisok ültették be a Dobó teret virágokkal

Címkék#csoport#óvodások#ültetés

Egri óvodások segédkeztek a Dobó téren a virágültetésben. Idén őszi virágokból több mint 40 ezret ültet el a Városgondozás Eger Kft.

Szabadi Martina Laura

Idén is óvodások ültették az őszi virágokat a Dobó téren. Gál Judit alpolgármester elmondta, nagyon örültek a gyerekek tavaly is, nagy sikerélményük volt, és a szülők visszajelzései alapján is arra jutottak, hogy folytatják a kezdeményezést.

Őszi virágokat ültettek az ovisok Fotó: Lénárt Márton/heol.hu
Őszi virágokat ültettek az ovisok Fotó: Lénárt Márton/heol.hu

– A szülők elmondták, hogy amikor a Dobó téren jártak, a gyerekek megmutatták, hogy azokat a virágokat ők ültették. A Berva-völgyi, Rousseau-i természetelvű óvodai csoport rendszeresen az óvodában is ültet zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat. Most egy picit a város szépítéséért tehettek. Úgy gondolom, nem utolsó szempont, hogy az itt felnövekvő gyermekek lokálpatrióták legyenek – mondta.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nyáriak után most őszi virágok jönnek

Az egynyári növények után elkezdte a Városgondozás Eger Kft. a kétnyári növényeknek az ültetését. Ez gyakorlatilag árvácskát, nefelejcset, százszorszépet jelent, illetve ezeket kiegészítve  vegyes ágyásokat alakultunk ki hagymás növények ültetésével – ismertette Ferenczy Tamás főkertész. Idén 40 ezer növény lesz összességében 15 helyszínen a városban.

– A munkát elkezdtük már a múlt héten, és folyamatosan végezzük ezt a munkát, és majd ha megvagyunk a két nyáriak ültetésével, akkor pedig a hagymás növények jönnek. Szeretnénk új fajtákat is például, a Dobó téren is, a császárkorona nagy tetszést aratott a városban. Mellette nárcisz és tulipán lesz. Jövőre is marad a Hatvani kapu téren a nemzeti színű kiültetés tulipánokból. Hagymásokból összesen 20 ezer kerül a közterekre, ami országos viszonylatban azért egy jó számnak mondható. A munkát szeretnénk a jövő hónap elejéig befejezni időjárás függvényében, hogy kialakuljon az őszi városkép – részletezte.

Árvácskákat ültettek a Dobó téren a bervavölgyi óvodások

Fotók: Lénárt Márton/Heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu