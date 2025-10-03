1 órája
Otthon Start-láz Hevesben: mutatjuk, kik járhatnak jól a programmal
Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben. Az Otthon Start Program hatására erős bővülés látszik az ingatlanpiacon.
Elkészült az első teljes havi mérleg a szeptemberben elindult Otthon Start Program hatásáról. Az ingatlan.com a szeptemberi kínálatot és keresletet összegző elemzése szerint bár szeptemberben minimálisan mérséklődött a kereslet havi alapon, de éves összevetésben továbbra is erős bővülés látszik. Szeptemberben több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra szánt lakóingatlanokra, ami időarányosan 6 százalékkal elmarad az augusztusi szinttől. Tavaly szeptemberhez viszonyítva ugyanakkor masszívan, 34 százalékkal erősödött a kereslet.
– Az augusztusi keresleti boomot meglovagolva szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent. Az Otthon Start Programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát a szélesebb kínálatból válogathatnak, ami élénkítőleg hat a 3 százalékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok piacára is – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A szakember kifejtette, azok az eladók, akiktől az első lakásvásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak tovább lépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak, az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca.
Havi szinten Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyékben nőtt a tulajdonosok és ingatlanközvetítők által feladott hirdetések száma, mégpedig 39 százalékkal. Éves összehasonlításban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye utcahosszal vezet a 71 százalékos bővülésével, utána következik Heves és Győr-Moson-Sopron, ahol 38, illetve 35 százalékkal nőtt a friss kínálat.
Otthon Start Program: Mi a helyzet Hevesben?
Barta Richárd, a Duna House Eger ingatlaniroda vezetője még szeptember közepén elmondta érdeklődésünkre, az Otthon Start Program növelheti majd a keresletet, a mérték akkor még kérdés volt, és kevés tapasztalata volt még akkor.
Egymillió forint körüli az egri új lakások négyzetméterára Egerben, de a kínálat bővülése javíthat a helyzeten
Most is megkérdeztük, hogy látja az utóbbi hetek tendenciáját.
– Még nem látom a különbséget az előző hetekhez, vagy a nyárhoz képest. A kereslet mellett a kínálat sem nőtt igazán. Október végére várható talán nagyobb élénkülés – mondta. Szavai szerint az érdeklődés megnőtt, de komoly szándékot még nem látni mögötte, de ezt okozhatja, hogy a bankoktól még nem érkeztek meg a minősítések.
Erős önbizalmat is tapasztalok, amelynek a végeredménye csalódott eladók sokasága is lehet, ugyanis az látszik, hogy önállóan nem tudják beárazni az ingatlanokat, nehezen azonosulnak az eladók a piac változásaival.
– tette hozzá.
Azt is elmondta, hogy sok eladói visszautasítással találkozott, de kezd ez átfordulni. Kiemelte, felértékelődik most a jó ingatlanközvetítő szerepe. Azt is látja, hogy a program nem fogja hozni azt a hatalmas tranzakciószámot, amit előzetesen vártak, de ezen a ponton is kiemelte a szakember segítségét, hiszen sok területen félre lehet siklani. Türelemre int, higgadtságra, szerinte az lesz a jó eladó, aki ezekkel a tulajdonságokkal vértezi fel magát.
