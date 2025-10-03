Otthon Start-láz Hevesben: mutatjuk, kik járhatnak jól a programmal

Elkészült az első teljes havi mérleg a szeptemberben elindult Otthon Start Program hatásáról. Az ingatlan.com a szeptemberi kínálatot és keresletet összegző elemzése szerint bár szeptemberben minimálisan mérséklődött a kereslet havi alapon, de éves összevetésben továbbra is erős bővülés látszik. Szeptemberben több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra szánt lakóingatlanokra, ami időarányosan 6 százalékkal elmarad az augusztusi szinttől. Tavaly szeptemberhez viszonyítva ugyanakkor masszívan, 34 százalékkal erősödött a kereslet.

– Az augusztusi keresleti boomot meglovagolva szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent. Az Otthon Start Programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát a szélesebb kínálatból válogathatnak, ami élénkítőleg hat a 3 százalékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok piacára is – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az Otthon Start Program kínálat bővülést hozott a piacra Archív fotó: Berán Dániel/Heol.hu

A szakember kifejtette, azok az eladók, akiktől az első lakásvásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak tovább lépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak, az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca.

Havi szinten Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyékben nőtt a tulajdonosok és ingatlanközvetítők által feladott hirdetések száma, mégpedig 39 százalékkal. Éves összehasonlításban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye utcahosszal vezet a 71 százalékos bővülésével, utána következik Heves és Győr-Moson-Sopron, ahol 38, illetve 35 százalékkal nőtt a friss kínálat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!