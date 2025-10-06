Apróságoknak tűnnek, de simán bukhatjuk miattuk az Otthon Start Program kedvezményes hitelét

Szeptember 1-jén elindult az Otthon Start Program, amely az első lakásukat vásárlóknak kínál államilag támogatott hitelt. A konstrukció lényege, hogy a kölcsön fix 3 százalékos kamattal, akár 25 éves futamidőre vehető fel, mindössze 10 százalékos önerő mellett. Az elmúlt hetekben folyamatosan érkeznek a hírek arról, hogy óriási az érdeklődés a lehetőség iránt. Nem is csoda, a hirdetett lakóingatlanok többsége – országos szinten minden négyből három – megfelel a program feltételeinek. Egyes városokban ez még magasabb arányt mutat, például Egerben az eladó lakások 88 százaléka belefér a szabályozásba.

Az Otthon Start Program pályázóinak nagyon kell figyelni a buktatókra

Egy egri független pénzügyi közvetítő, Hubai Márton ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy apróságnak tűnő hibákon is el lehet bukni a támogatást. Az egyik legszigorúbb feltétel a két évnyi folyamatos társadalombiztosítási jogviszony megléte. Ha valaki munkahelyet vált, és a biztosítási jogviszonya közben több mint 30 napra megszakad, a bank elutasíthatja a hitelkérelmet. Hasonló probléma adódhat azoknál is, akik külföldről térnek vissza, de későn lépnek vissza a magyar TB-rendszerbe.

Másik kritikus pont a köztartozás kérdése. A NAV minden esetben ellenőrzi az igénylőket. Ha valaki valótlanul nyilatkozik arról, hogy nincs tartozása, majd később kiderül az ellenkezője, akkor a támogatást vissza kell fizetnie.

Az ingatlannal kapcsolatban is szigorú előírások vannak. A vásárolt lakásnak vagy háznak lakhatásra alkalmas állapotban kell lennie, és meg kell felelnie a törvényben előírt komfortkövetelményeknek. Az értékbecslők ebben ugyanolyan szigorúak, mint a korábbi állami támogatásoknál.

Fontos az is, hogy az igénylők alaposan átnézzék a tulajdoni lapokat. Számít, ha valakinek már van ingatlana, vagy ha korábban eladott egyet. Házaspárok esetében a tulajdoni arányoknak is meg kell felelniük a szabályoknak.

– Bár a programban elvileg elég a 10 százalékos önerő, nem minden településen működik ilyen rugalmasan a gyakorlat. A bankok saját kockázatkezelési szempontjaik miatt ennél több önerőt is előírhatnak.

Ezért előfordulhat, hogy valaki hiába teljesíti a program feltételeit, a banknál mégsem kapja meg a hitelt.

Egyre több egyedülálló is beadja a jelentkezését, ami új jelenség. Ebben az esetben fontos tudni, hogy adóstárs bevonható, viszont egyedülállóként csak egyszer lehet pályázni a támogatott hitelre – tette hozzá.