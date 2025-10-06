Meglepő, miből főznek mostanában prémium pálinkát Hevesben

A házi pálinkafőzés saját szükségletre, meghatározott szabályok mellett megengedett Magyarországon. Az erős, aromás szíverősítő készítésének szezonja Heves vármegyében is tart, de a pálinka kizárólagos alapanyaga, a gyümölcs, az utóbbi években komoly fejfájást okoz a magánfőzőknek.

A pálinkafőzés alapjai hagyományosak, szabályai szigorúak, de ezeken belül egyéni ízvilágok kísérletezhetők ki kevéssé használatos gyümölcsökből

Forrás: hungarikum.hu

A pálinka már több mint tíz éve hungarikum hazánkban. "A pálinka Magyarországon termett, húsos, magozott vagy mag nélküli, ill. bogyós gyümölcsből - ideértve a gyümölcsvelőt is – Magyarországon készített és palackozott gyümölcspárlat. Sűrítményből, aszalványból, szárítmányból készült termék nem nevezhető pálinkának. A pálinka kizárólag Magyarországon termett gyümölcsből – ideértve a gyümölcsvelőt is – készíthető, amelynek cefrézését, erjesztését, lepárlását, érlelését, pihentetését és palackozását is Magyarországon végezték. A pálinkát nem lehet ízesíteni, színezni, édesíteni még a termék végső ízének lekerekítése érdekében sem.", olvashatjuk a definícióját a hungarikum.hu weboldalon.

A pálinkafőzés szabályai hagyományosak, de az alapokra épülve helye van a bátor kísérletezésnek is

Az utóbbi években az elszabadult árú gyümölcsökkel rengeteg a probléma. Az évről évre visszatérő tavaszi fagyok a korai virágzású gyümölcsfajták termését adott esetben közel 100 százalékban lenullázhatják az adott évre. Az egyre durvuló aszályokat pedig a többi fajta is gyakran megsínyli. Az általánosan ismert pálinka alapanyagok – kajszi, cseresznye, meggy, körte, szilva – mellett azonban, számos más gyümölcsféléből főzhető rendkívül finom koccintanivaló, hívta fel fel a figyelmet a tarnamérai Juhász István, aki családi szükségletre főz pálinkát, de rendelkezik gyümölcspálinka készítő képzettséggel. Mint portálunknak már korábban is elmondta, nem azért tanulta meg a szakmát, hogy bérfőzőként dolgozzon, de nagyon érdekli, hogyan tudna minél jobb gyümölcspárlatot készíteni a saját részére.

Juhász István az idei szezont már szeptember úgy jellemezte: komoly probléma, hogy a pálinka alapanya, a gyümölcs minden fajtájának ára az egekbe szökött. Főleg a kajszibaracké, mert az meg nem is nagyon termett a tavaszi fagyok miatt, tette hozzá. Minden gyümölcsből főzhető jó pálinka, igaz, a kevéssé használatos alapanyagoknál sok mindent figyelembe kell venni, kezdte.