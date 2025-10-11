Kitalálod, melyik hevesi községet kedvelik kétszer annyian, mint amennyi a lakosságszáma?

október 11., szombat

A mátraalji község közösségi oldala 1000. követőjének bejelentkezéséről adott hírt Bodócs Attila polgármester. Pálosvörösmart a faluközösség összetartó erejét is ünnepeli ezzel.

Szabó István

A hétvégén jelentette be a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Facebook-oldala 1000. követőjének bejelentkezését a felületre Bodócs Attila polgármester. Mindez azért érdemel különös figyelmet, mert a kisközség az 584 hektáros kiterjedésével a vármegye harmadik legkisebb közigazgatási területű települése, lakosainak száma pedig gyakorlatilag fele – 590 fő – a hivatalos közösségi oldal követőinek.

Pálosvörösmart lakói körében nagyon népszerűek a nyitott udvarok összejövetelei
Pálosvörösmart lakói körében nagyon népszerűek a nyitott udvarok összejövetelei
Forrás: Szent Iván éji esték Pálosvörösmarton 2024/Facebook

Pálosvörösmart a faluközösség összetartó erejét is ünnepeli

Bodócs Attila az ezredik követő kapcsán arról beszélt, hogy nem csupán egy számlálót, hanem a közösségük összetartó erejét is ünnepelik.

– Minden lájk, megosztás és hozzászólás a beszélgetésünk részévé válik, és erősíti azt a kölcsönös odafigyelést, amelyre településünk büszke lehet. Az oldalunk célja, hogy mindig naprakészen, érthetően és nyitottan szóljon a helyi életről: közélet, fejlesztések, események és lehetőségek, mindezt az önök hangjával formálva. Köszönjük a bizalmat, a visszajelzéseket és az aktív részvételt. Bízunk benne, hogy ez a közös út továbbra is gazdagító és inspiráló lesz mindenki számára – fogalmazott a községvezető.

A közösség összetartó erejére jó példa Pálosvörösmarton az immár adventkor, valamint június elejétől Szent Iván napjáig egyaránt nagy érdeklődés mellett zajló nyitott udvarok összejövetelei. Ilyenkor a község lakóit helyi családok látják vendégül esténként, így a megjelentek együtt tölthetik a nap végét. Rendre vidám gyermekzsivaj közben, jóízű beszélgetésekkel telik az est, finom harapni- és innivalók mellett.



 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
