Nyitásdömping várható karácsony előtt az Agria Parkban, új boltokban vásárolhatunk

Mint megírtuk, Pandora és Sinsay üzlettel gyarapszik az Agria Park a közeljövőben. Szőke István, a pláza igazgatója most azt is elárulta nekünk, mikor várható a nyitás a két népszerű márka esetében: A Pandora és a Sinsay üzlete is elkészül már karácsony előtt.

Pandora üzlet nyílik az Agria Parkban, de 500 négyzetméteres Sinsay is nyílik Fotó: Berán Dániel/heol.hu

A Pandora és a Sinsay is nyit decemberben

– A Sinsay hatalmas üzletet nyit az emeleten, jó 500 négyzetméteres lesz a bolt. Már zajlanak a munkálatok, december 11-én vásárolhatunk ott először. A Pandora üzlete persze kisebb lesz, hiszen az ékszereknek nem kell akkora hely, így viszonylag hamar el is készülhet. Még az előkészületek zajlanak, de a nyitást december 12-én tervezik. Akár a karácsonyi ajándékokat is beszerezhetjük már náluk idén – árulta el a heol.hu kérdésére Szőke István.

