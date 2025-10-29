október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ruhák, ékszerek

2 órája

Nyitásdömping várható karácsony előtt az Agria Parkban, új boltokban vásárolhatunk

Címkék#karácsony#Sinsay#pandora#vásárlás#Agria Park

Új üzletek költöznek az egri plázába. Az Agria Parkban hatalmas ruhabolt nyílik, de jön a népszerű ékszermárka, a Pandora is. Mutatjuk, mikor nyitnak.

Szabadi Martina Laura

Mint megírtuk, Pandora és Sinsay üzlettel gyarapszik az Agria Park a közeljövőben. Szőke István, a pláza igazgatója most azt is elárulta nekünk, mikor várható a nyitás a két népszerű márka esetében: A Pandora és a Sinsay üzlete is elkészül már karácsony előtt.

Pandora üzlet nyílik az Agria Parkban, de 500 négyzetméteres Sinsay is nyílik Fotó: Berán Dániel/heol.hu
Pandora üzlet nyílik az Agria Parkban, de 500 négyzetméteres Sinsay is nyílik Fotó: Berán Dániel/heol.hu

A Pandora és a Sinsay is nyit decemberben

– A Sinsay hatalmas üzletet nyit az emeleten, jó 500 négyzetméteres lesz a bolt. Már zajlanak a munkálatok, december 11-én vásárolhatunk ott először. A Pandora üzlete persze kisebb lesz, hiszen az ékszereknek nem kell akkora hely, így viszonylag hamar el is készülhet. Még az előkészületek zajlanak, de a nyitást december 12-én tervezik. Akár a karácsonyi ajándékokat is beszerezhetjük már náluk idén – árulta el a heol.hu kérdésére Szőke István.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint fogalmazott, izgalmas év végéje lesz az Agria Parknak: már megnyitott a Flying Tiger, a korábbi Takko helyén Mirror Fashion nyílik – ez már csak napok kérdése. Átépítette az üzletét a One és a Telekom is ezen dolgozik, utóbbi 19-én nyit.

– Zárva van a KFC is, szintén átépítés zajlik november közepéig, amikor is a jelenlegi legmodernebb KFC nyílik majd meg Egerben, a bevásárlóközpontban – árulta el.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu