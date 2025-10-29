2 órája
Nyitásdömping várható karácsony előtt az Agria Parkban, új boltokban vásárolhatunk
Új üzletek költöznek az egri plázába. Az Agria Parkban hatalmas ruhabolt nyílik, de jön a népszerű ékszermárka, a Pandora is. Mutatjuk, mikor nyitnak.
Mint megírtuk, Pandora és Sinsay üzlettel gyarapszik az Agria Park a közeljövőben. Szőke István, a pláza igazgatója most azt is elárulta nekünk, mikor várható a nyitás a két népszerű márka esetében: A Pandora és a Sinsay üzlete is elkészül már karácsony előtt.
A Pandora és a Sinsay is nyit decemberben
– A Sinsay hatalmas üzletet nyit az emeleten, jó 500 négyzetméteres lesz a bolt. Már zajlanak a munkálatok, december 11-én vásárolhatunk ott először. A Pandora üzlete persze kisebb lesz, hiszen az ékszereknek nem kell akkora hely, így viszonylag hamar el is készülhet. Még az előkészületek zajlanak, de a nyitást december 12-én tervezik. Akár a karácsonyi ajándékokat is beszerezhetjük már náluk idén – árulta el a heol.hu kérdésére Szőke István.
Mint fogalmazott, izgalmas év végéje lesz az Agria Parknak: már megnyitott a Flying Tiger, a korábbi Takko helyén Mirror Fashion nyílik – ez már csak napok kérdése. Átépítette az üzletét a One és a Telekom is ezen dolgozik, utóbbi 19-én nyit.
– Zárva van a KFC is, szintén átépítés zajlik november közepéig, amikor is a jelenlegi legmodernebb KFC nyílik majd meg Egerben, a bevásárlóközpontban – árulta el.
